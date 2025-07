Vicegobernadora de Córdoba: “Me defrauda que Milei nos llame degenerados fiscales”

“Estamos un poco defraudados por todo lo que viene pasando a nivel nacional”, sostuvo Myrian Prunotto, vicegobernadora de Córdoba, mientras remarcó con las diferencias entre el modelo de gestión de su provincia y la política económica del presidente Javier Milei.“Nosotros tenemos superávit fiscal si tenemos superávit social”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). “A uno le duele que el presidente te mire a los ojos y te diga ‘degenerados fiscales’, cuando estás dejando tu vida en esto”, agregó.

Myrian Prunotto es la vicegobernadora de Córdoba. Entre otras cosas, fue intendenta de Estación Juárez Celman y entre 2011 y 2023 se desempeñó como presidenta del ente intermunicipal de gestión metropolitana de Córdoba.

En una entrevista reciente, Prunotto dijo que se siente, textualmente, "defraudada por el gobierno del presidente Javier Milei". Así que la vamos a recibir, con un poco de humor en este programa, eligiendo la canción de Karen Sepúlveda, que lleva como título Defraudada.

Espero que haya tomado este Defraudada con un poco de alegría. Contrasta podríamos decir en todo el país el hecho de que, al mismo tiempo que el gobierno nacional baja las retenciones —vetará, que es lo que todo el mundo supone— el aumento de los jubilados, con Córdoba, que celebra la baja de retenciones, incluso hasta pide que sea mayor la baja de esas retenciones, pero al mismo tiempo aumenta las jubilaciones. Hay, en este punto, podríamos decir, la clave crucial para entender la diferencia de lo que es el cordobesismo con lo que es La Libertad Avanza, y lo que es considerado la prudencia fiscal y el superávit fiscal, pero al mismo tiempo con una preocupación también en lo social.

¿Contrasta, podríamos decir, en todo el país el hecho de que, al mismo tiempo que el gobierno nacional baja las retenciones, y vetará, como todo el mundo supone, el aumento a los jubilados, Córdoba celebre esa baja e incluso pida que sea mayor, pero al mismo tiempo aumente las jubilaciones? ¿Está ahí, podríamos decir, la clave crucial para entender la diferencia entre el cordobesismo y La Libertad Avanza, entre una prudencia fiscal con superávit pero con preocupación social, y otra mirada más estricta?

En primer lugar, primero con la presentación, dijiste que fui desafiliada de la Unión Cívica Radical. No fui desafiliada. Más allá de estar desafiliada o no, una ficha afiliatoria no me hace más o menos radical. Y yo creo que hoy en día, viendo la cantidad de radicales con pelucas, sobre todo, que hay en mi provincia, más que nunca voy a defender los valores del radicalismo. Así que eso te lo quería aclarar.

Obviamente que tomé con humor la canción y, sí, estamos un poco defraudados por todo lo que viene pasando a nivel nacional. Pero con esto de que en Córdoba hace más de 20 años que tenemos superávit fiscal, es lo que nos permite muchas veces tomar decisiones que tienen que ver con la economía, con la producción, pero, como a contrario del gobierno nacional, siempre con la gente adentro. Nosotros tenemos superávit fiscal si tenemos superávit social. Si no, es imposible mantener eso.

Así que esta decisión que tomó nuestro gobernador, Martín Llaryora, no es porque muchos te dicen un acto de demagogia o para provocar al gobierno nacional. Ninguna de las dos cosas. Nosotros tenemos un reclamo al ANSES desde hace muchos años, y la Corte Suprema de Justicia tomó la resolución de que nos abonen 60.000 millones de pesos, en 12 cuotas de 5.000 millones, reconociendo una parte muy ínfima de la deuda que tiene la Nación. Y nosotros dijimos que, cuando eso sucediera, cuando nosotros recibiéramos esos fondos, iban para quienes correspondía, que eran los jubilados.

Y por eso toma esa decisión el gobernador Martín Llaryora: de aumentar casi un 84% la jubilación mínima y un bono bimensual para los jubilados que ganan menos de 1.300.000, de 100.000 pesos. Son todas decisiones que están relacionadas con lo social, pero sobre todo también que está calzado, que esto no nos va a traer más inflación ni nada, porque están calzados los recursos, de dónde vienen y para dónde van.

Recuerdo en la época de Alfonsín, con la idea del Tercer Movimiento Histórico, asumiendo que el primero fue el radicalismo, el segundo fue el peronismo. El mismo peronismo hacía el planteo de la unión con Irigoyen y Perón, y el Tercer Movimiento Histórico que pretendía llevar adelante el alfonsinismo. ¿Se podría decir que en Córdoba el radicalismo y el peronismo cordobés demuestran esa unión en un tercer movimiento histórico que una los dos partidos?

Creo que nosotros lo podemos demostrar con lo que tenemos en este momento en el gobierno. Un gobernador justicialista, la vicegobernadora radical, y nosotros seguimos siendo los dos, peronismo y radicalismo, sin olvidar nuestras raíces, con nuestras diferencias, pero sobre todo sumando desde ahí, desde las diferencias, y tratando de fortalecer las cosas que nos unen: que es la salud pública, la educación pública, el trabajo.

Por eso Córdoba es una provincia muy productiva, y somos dos distritos nada más en la Argentina que siguen manteniendo la obra pública. Una es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otra es la provincia de Córdoba. Entonces, en esos lugares donde nos encuentran las coincidencias, podemos fortalecer que queremos lo mejor para los cordobeses junto al gobernador.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, donde al mismo tiempo, con “Somos Buenos Aires” y la visita de Schiaretti a Facundo Manes, también pareciera haber una unión en ese peronismo no kirchnerista y el radicalismo, cumpliendo ese tercer movimiento histórico.

Sí, yo creo que bueno, el exgobernador Juan Schiaretti está haciendo un trabajo a nivel nacional. No nos olvidemos que él, hace poco menos de dos años, fue candidato a presidente. Un candidato que salió en pocos meses, y sin hablar del interior del interior, que siempre nos cuesta mucho más. Y sacó una buena cantidad de puntos por su mensaje, que era coherente. Pero no era solo en el relato, sino que tenía él para mostrar una provincia ordenada, y enfocada a la producción, a lo social, a la educación.

Entonces, bueno, creo que le sacó bastante punto para lo que nosotros esperábamos, y ahora, en este momento, viene hablando con Facundo Manes , que es un amigo del radicalismo, con quien siempre hemos militado juntos, con Valdés de Corrientes, o sea, el exgobernador viene trabajando en un armado nacional, para fortalecer, y sobre todo para cuidar a los argentinos.

Nosotros no queremos que al gobierno nacional le vaya mal, porque si le va mal al gobierno nacional, le va mal a Córdoba y le va mal a los argentinos. Y no queremos eso. Pero sí necesitamos tener una fuerte representación en el Congreso con una figura. Ojalá que sea Juan Schiaretti, porque es lo que queremos acá. Todavía no lo ha decidido, pero con figuras importantes que defiendan esto de esta “tercer vía” de la que vos hablabas, que no es la del medio, sino que es la de la producción, el trabajo y la educación.

O la del centro. ¿Cómo fue ese evento el jueves pasado en el que estuvieron juntos los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos?

La verdad que fue un encuentro muy interesante porque este trinomio que se ha armado con los gobernadores de la Región Centro está fortaleciendo también el pasar a la acción. No dejar de ser cuestiones declamativas, sino pasar a la acción directamente. Por eso se creó la Agencia de Educación, donde en esta agencia, además de medir, porque hace poco se midió cómo estábamos a nivel educativo en la Nación, pero no se tomaron resoluciones. Entonces, nosotros estamos creando esta agencia donde justamente vamos a tener una política de Estado para la Región Centro, sobre todo pensando también en lo que se viene a nivel laboral, donde también estaban las Secretarías de Trabajo, por la inteligencia artificial, la innovación, las nuevas tecnologías, donde va virando el mundo laboral, y preparar a nuestros jóvenes desde el secundario para las futuras demandas que va a tener el sector productivo.

Claudio Mardones: Quería preguntarle respecto al alcance de este anuncio. Porque, indudablemente, en un fin de semana en donde las señales de Buenos Aires y de la Rural fueron en dos sentidos: por una parte, ya contamos con el veto al aumento del 7,2% para la ley jubilatoria, no habrá moratoria previsional, y en ese contexto surge este aumento para los jubilados cordobeses. Y ahí le quería preguntar: ¿A cuántos beneficiarios llega? Porque según tengo entendido son 116.000 en total el universo. ¿A cuántos alcanza este aumento para llevar la mínima a 700.000? ¿Cuántos son?

Aproximadamente un 20%, porque además, esto impacta a otro tipo de pensiones que tenemos ligadas directamente, atadas a la jubilación mínima, como son el retiro de los bomberos voluntarios, que son 2,5 jubilaciones mínimas. También tenemos los nuestros héroes de Malvinas— que también es 1,5.

Entonces, yo creo que más o menos llega a un 20%. Incluye también este bono de $100.000 que vamos a tener bimensual. Pero con el compromiso del gobierno provincial de que, cuando se pueda llegar a tener ya una resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia, y nos den los fondos que nos corresponden por el acuerdo de la Caja de Jubilaciones, poder aumentar las jubilaciones, y llegar a ese anhelado 82% que reclaman nuestros jubilados.

Prunoto, esto, por fuera de que alcance al 20% del universo de todos los trabajadores jubilados de Córdoba, ha tenido un impacto nacional, porque son muchos y muchas jubiladas y jubilados que siguen cobrando la mínima y ven que, en el caso cordobés, está surgiendo otra cosa. Naturalmente hay una tensión con el gobierno nacional, que no es solamente de Córdoba, sino que por primera vez están los 23 gobernadores y el jefe de gobierno detrás de una serie de planteos directos al gobierno federal. Uno de ellos, en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional, y el otro, vinculado a la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles líquidos, que va para el mantenimiento de la Dirección Nacional de Vialidad.

Usted lo decía al principio de esta entrevista: la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba son dos provincias que han llevado adelante la obra pública por fuera del recorte del gobierno nacional. Pero ahí quería preguntarle, desde su punto de vista y desde la mirada del Panal: ¿usted cree que la unidad de los 24 mandatarios provinciales llegó para quedarse o es solamente una coincidencia táctica para reabrir una negociación con Buenos Aires?

Nosotros queremos seguir en el camino del diálogo con el gobierno nacional, para no tener que llegar a estas cuestiones extremas, sin el diálogo, entrar al Congreso para tratar de conseguir una ley que mejore la jubilación de los argentinos. Esto creo que es día a día. No podemos tener previsibilidad de las acciones de lo que va a hacer el gobierno nacional. La verdad es que sí hay mucho diálogo entre los gobernadores y el jefe de gobierno de Buenos Aires de manera permanente, y todo buscando lo mejor para la Argentina. Cuando hablamos de los ATN, ya sabemos de dónde vienen. Son para los gobiernos provinciales, esos fondos, y nosotros queríamos que no sean discrecionales, sino que sean de acuerdo al índice coparticipable. Y estuvieron de acuerdo los 24 mandatarios.

Después, el impuesto al combustible es algo... yo digo: ¿para qué quieren el impuesto al combustible si no van a mantener las rutas nacionales y no lo consideran una prioridad? Nosotros sí estamos manteniendo nuestras rutas en Córdoba. Estamos haciendo rutas, no solo que mantenemos, porque sabemos que es por donde sale la producción, y eso también vuelve a Córdoba. Son todos reclamos que tienen que ver con una mejor calidad de vida para los argentinos, pero siempre cuidando el superávit fiscal, que ellos tanto enuncian de manera permanente, pero con la diferencia de que ellos la gente la tienen afuera, y nosotros la tenemos adentro. Y queremos que eso suceda.

Nosotros creemos que ellos pueden resignar un poco de ese superávit si socialmente pudiéramos contener a los jubilados, por ejemplo, como lo hacemos en Córdoba. En Córdoba, estos fondos que llegan eran para los jubilados. Los podríamos haber utilizado para otra cosa, y sin embargo nosotros priorizamos a nuestros jubilados de la provincia. Me parece que son, por ahí, prioridades distintas que tiene cada uno de los gobiernos.

Eespecto a tu pregunta, yo creo que se va a dar día a día, que estamos dispuestos al diálogo y ojalá, ojalá que logremos ser escuchados por el gobierno nacional y tener un gesto, que el gobierno tenga un gesto para los gobernadores. Yo estuve el año pasado en La Rural acompañando, y que se dé vuelta el presidente y te mire a los ojos y te diga "degenerados fiscales", cuando vos estás dejando tu vida en esto... a uno le duele.

CM:Y a eso se suma Marcos Galperín también. El dueño de Mercado Libre, que en este contexto ha empezado a tener críticas de carácter fiscal respecto a los ingresos brutos, no solamente en Santa Fe, sino también en su provincia. ¿Qué lectura hacen en el Panal respecto a este rol de Marcos Galperín? Algunos consideran que es como una especie de ofensiva que Milei está auspiciando para abrir una discusión fiscal con los gobernadores. Y, de hecho, el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, hace un ratito, hacía una lectura inquietante respecto a la reducción de las retenciones, porque interpretó que es una decisión del gobierno para forzar a las provincias de la Pampa Húmeda, agroexportadoras, a discutir la reducción de los impuestos provinciales. ¿Hay un combo explosivo, una estrategia combinada?

Sí, yo creo que hay una estrategia combinada, y sobre todo aprovechar las oportunidades, de estos temas que instala el presidente. Con respecto a lo de Marcos Galperín, Mercado Pago es un banco. O sea, no... ¿y por qué puede pagar en Brasil impuestos como banco y no lo quiere hacer en la Argentina? Hay que abrir los ojos con respecto a eso.

Y después, con respecto a lo que decías de llevar a la Pampa Húmeda a que baje los impuestos... nosotros, el 98% de lo que se recauda del Impuesto Inmobiliario Rural de la provincia de Córdoba, vuelve al campo: para la construcción de rutas, mantenimiento de caminos, en una mesa de enlace que tenemos en la provincia, donde las obras que se ejecutan las deciden directamente los productores.

Y sin contar que nos piden a nosotros que bajemos los impuestos, que somos quienes seguimos prestando servicios. Porque, cuando el gobierno nacional, para mantener el superávit fiscal, despidió a más de 55.000 personas, nosotros, en las provincias, en el caso de Córdoba, aumentamos el 34% la demanda en la salud pública, un 30% la matrícula en educación, un 18% el boleto educativo. Nos hicimos cargo del Fondo de Incentivo Docente, tanto para quienes están activos como para los jubilados. Y te puedo seguir nombrando un montón de cosas más de las que nos hicimos cargo los gobiernos provinciales, y ni hablar los gobiernos municipales, que siguen recogiendo los residuos, manteniendo el alumbrado público y seguimos invirtiendo.

De cada 10 pesos que paga un cordobés de impuestos, 7 se van a Nación y 3 quedan en Córdoba. Y esos 7, ¿a cambio de qué servicio? ¿Qué servicio nos presta la Nación? Ninguno. Porque ni siquiera los medicamentos oncológicos o las enfermedades poco frecuentes se están haciendo cargo de ellos. Nos estamos haciendo cargo nosotros, las provincias. Entonces, me parece que hay un discurso que no va junto a la realidad. No es que bajaron las retenciones: volvimos a lo que estábamos el 1° de julio. Hasta el 1° de julio teníamos las mismas retenciones, y gracias a cómo se plantaron los gobernadores, sobre todo en el caso de Córdoba, nuestro gobernador Martín Llaryora a principio del año 2024, con respecto a la Ley Ómnibus, no tenemos retenciones a la industria también.

Porque no nos olvidemos que no acompañamos la Ley Ómnibus. Después acompañamos la Ley de Bases para dar la oportunidad a esto, al gobierno nacional, de equilibrar los números. Pero siempre cuidamos los intereses de los cordobeses.

Acá, en la Ciudad de Buenos Aires, quien tiene las mejores posibilidades electorales es Patricia Bullrich, a quien muchos porteños le asignan el haber logrado que los piquetes no interrumpieran más el tránsito en la ciudad. Entiendo que en Córdoba el fenómeno de los piquetes era infinitamente menor, y que no era un problema que tenía, para la sociedad, la misma significancia que tiene para los porteños.

Al mismo tiempo, hay quienes dicen que el verdadero factótum de que se hayan eliminado los piquetes no fue la ministra Bullrich, sino la ministra Petovello. Porque aumentaron las asignaciones de las personas más pobres de la Argentina, que eran, casualmente, las que habían sido llevadas a todas esas manifestaciones que cortaban la ciudad, por arriba de la inflación. Fue la única partida que el gobierno nacional aumentó por arriba de la inflación, bancarizando a toda esa gente, eliminando la intermediación.

Tengo la sensación de que, por lo tanto, desde el punto de vista del gobierno nacional, electoralmente es más importante los jóvenes que están en sectores de mayor nivel de pobreza que los jubilados. Mientras que me parece que, en el caso de Córdoba, al no haber estos piquetes, a lo mejor la situación es diferente. Es decir: el gobierno nacional pone foco en los jóvenes y no en los jubilados, porque son los que le pueden hacer piquetes; y que, en Córdoba, al no existir esos problemas, directamente se coloca también prioridad en los jubilados. ¿Es plausible este análisis para comprender diferencias entre Córdoba y Buenos Aires?

Sí, comparto 100% con vos este análisis. Porque justamente los piquetes, desde el momento que sacaron los intermediarios, y algo que también se hizo ya en el gobierno de Mauricio Macri, nada más que no se enunciaba, pero siempre mantenían esta cuestión de las asignaciones y todos los subsidios al desempleo. Porque en realidad termina siendo todo eso. Siempre estaban contenidos, era la gente que podía llegar a salir a reclamar. Un jubilado, por lo general, no sale, no sale a reclamar. Al igual que la clase media. No nos olvidemos que la clase media también la está pasando mal.

Por eso estos números que yo te daba, de la atención que tenemos en Córdoba de los sectores públicos, tienen que ver con la clase media. Y no son gente que sale a manifestar. Yo coincido en que capaz que el mayor mérito,nunca lo había visto as, puede ser de Petovello y no de Patricia Bullrich. Con quien tenemos, te digo, en Córdoba, una excelente relación y un trabajo muy fuerte que hace el gobierno nacional, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, con nuestro ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Nosotros venimos trabajando fuertemente con ellos, y en ese sentido estamos muy bien.

