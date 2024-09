Nancy Pazos: "Hay tres veces más ataques a periodistas mujeres que a periodistas varones"

La periodista Nancy Pazos denunció que le cerraron la red social X “para silenciarla”. “Lo que más denunciamos es la cantidad de barbaridades que se suben a la red con un nivel de agresión y de violencia espeluznante”, detalló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nancy Pazos es periodista desde los 18 años, actualmente está en Radio Mega y Radio Diez. Además, se encuentra en Televisión, tanto en Telefé como en C5N.

Junto a otras periodistas, presentaste un informe sobre ciberacoso a mujeres en prensa, denunciando ataques permanentes en redes sociales, que incluyen acusaciones morales y humillaciones, reflejando una tecno censura de género. En particular, fuiste denunciada por el Gobierno al dar argumentos en un programa de televisión con un juicio que quiso llevar adelante en su momento el propio Ministro de Justicia, Cúneo Libarona. Mi pregunta concreta y quizá más metafísica es: ¿Por qué las mujeres?

Sí, es bastante más metafísica. Mirá. hay tres veces más ataques a periodistas mujeres que a periodistas varones. Posiblemente somos más fáciles en el sentido de que somos más empáticas con nuestro entorno personal. Con la familia particularmente, con un montón de cosas.

O sea, yo tengo hijos adolescentes y te podés imaginar que desde que empezaron la adolescencia escuchan que cada opinión mía termina con un “despechada” en referencia a mi ex-marido, el padre de ellos. Es decir, todo es complejo, pero en rigor, lo que sí está pasando es que hay un ataque sistemático a nivel mundial.

Periodistas Argentinas presentó un informe sobre el ciberacoso con duras denuncias sobre la libertad de expresión

Pero en Argentina se da la particularidad de que este ataque es engrosado por las filas oficialistas y hasta por el propio Presidente. Pusimos 16 casos en el informe y les recomiendo, además, a todas nuestras colegas que lo lean. Además, hay recomendaciones de cómo defenderse, si se quiere, porque es medio inevitable.

María O’Donnell cuestionó el trato de Milei a los periodistas: "Es un clima muy hostil"

El caso de María O'Donnell fue algo muy concreto. El Presidente se la agarró con ella y por ende, después, todo un montón de gente que se sumó. Y en esto, lamentablemente, hay repliegues. Porque, en realidad, nos atacan desde lo personal para cortarnos nuestra opinión personal, política y nuestra información.

No se discute en las redes el contenido de lo que nosotros subimos, contamos o decimos, sino que se nos ataca desde cuestiones personales diversas, obviamente. Muchas arraigadas en arcaísmos, como cuando nos llaman “prostitutas”.

A partir de esto, en el caso de muchas colegas, un tercio ha decidido bajar la bandera. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo Twitter desde hace tres meses y medio. Me lo robaron. Era un Twitter oficial con tilde que yo pagaba. ¿Viste que X no tiene acá en Argentina una oficina que lo represente? Bueno, no tenés más que reclamar y reclamar. Pero llega un momento donde decís “ya está, perdí 300.000 seguidores”.

¿Cómo fue que te robaron tu cuenta de Twitter?

Un día me meto en mi cuenta para tuitear algo y me dice que se había cambiado la contraseña. Obviamente traté de recuperarla pero no estaba ni siquiera mi mail, que es histórico, debe tener como 25 años. Entonces hice un operativo para lograr dar con alguien que me pudiera ayudar porque la misma cuenta mía la empezaron a usar para otras cosas.

La Academia Nacional de Periodismo repudió la “campaña de persecución” a María O’Donnell

Finalmente me la devuelven, me duró 48 horas y nunca más me contestaron un solo reclamo. De todas maneras, esto que te estoy contando le pasó también a Marcelo Bonelli. Te desaparece la cuenta, te silencian porque 300 mil seguidores en una red social es público. Andá a explicarles a tus seguidores, no llegás más a ese número nuevamente. Es una manera concreta de silenciar.

Lo que nosotros más denunciamos es la cantidad de barbaridades que suben a la red con un nivel de agresión y de violencia espeluznante. No es gente como yo a la que le robaron la cuenta, sino que son otras personas que deciden no postear nada porque se sienten realmente acosadas.

