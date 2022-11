Nelson Castro: "Alberto Fernández convive con el enemigo, es insalubre"

El reconocido periodista Nelson Castro, analizó la salud de los últimos presidentes y explicó que "el poder enferma y en la Argentina mucho más". A su vez, manifestó que eso genera atracción y "se hace patológico". "Alberto Fernández convive con el enemigo, es insalubre", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hablaba con nuestro enviado en Qatar y le decía que no encuentro evidencia para justificar los motivos detrás de la derrota de Argentina contra Arabia Saudita. ¿Por qué se perdió?

Para alguien que siempre busca la causa y el efecto, el fútbol es imposible de explicar. Bien lo expresa el dicho: "son cosas del fútbol". A mí me pasó lo mismo que a vos porque es imposible explicarlo. Eso le da su pasión y su atracción a este deporte. Por eso insisto, con tu pensamiento kantiano, no vas a poder encontrar ninguna explicación a esto.

En algún punto, esa falta de explicación es comparable con el amor. Es lo que le da esa belleza poética.

Totalmente. La mejor definición que sigo encontrando, para un deporte que me apasiona, la dio Dante Panzeri, cuando dijo que el fútbol es la "dinámica de lo impensado". No es que me ponga a llorar por la Selección Argentina, pero me había levantado con toda la ilusión, pensando que íbamos a ver "un paseo" de Argentina.

Recuerdo como ejemplo un partido histórico de 1990, cuando Argentina le gana a Brasil, con esa gran jugada de Maradona que define Caniggia, pero en el contexto de un partido que debieron ganarnos contundentemente. Ellos jugaron mucho mejor y se perdieron, por lo menos, ocho goles claros. Argentina tuvo una sola ocasión, la aprovechó y ganó jugando peor que Brasil.

Pasando al terreno de la política, vos dijiste que "ser presidente enferma". Ese costo que tiene en el cuerpo el ejercicio de la presidencia, ¿puede hacer suponer que Cristina Kirchner y Mauricio Macri no quieran ser presidentes? ¿O puede ser plausible una candidatura de ambos dirigentes?

Esto que marcás le da el componente irracional. Es decir, el poder enferma y en la Argentina mucho más. Desde el regreso a la democracia, el único presidente que no se enfermó fue Raúl Alfonsín. Todos los demás tuvieron algo. Pero aún así, es una punción casi instintiva.

El poder enferma y atrae, por eso se hace patológico. Aunque les digas que esto los puede matar, quieren hacerlo. Además, tanto Cristina como Macri ya fueron presidentes. Sin embargo, está ese elemento de punción que lo vuelve irracional.

Y eso que Cristina Kirchner la pasó muy mal. Muchas de las patologías que tuvo, fueron relacionadas con el estrés. Pero aún así quiere volver. Y eso es algo que pasa acá y en todo el mundo.

La gastroenteritis erosiva que tuvo Alberto Fernández, ¿reduce sus posibilidades de presentarse en las próximas elecciones?

Es algo curable, más allá del riesgo que generó. El cuadro que tuvo Alberto Fernández fue grave. Lo han dicho especialistas en el tema también. Y el criterio médico con el cual se manejó fue malo. Un paciente con una gastroenteritis erosiva queda internado, por lo menos, 48 horas.

Pero eso no altera el pensamiento del poderoso. Por lo tanto, no creo que esta sea una razón que Alberto Fernández tome para decidir si se va a presentar o no, aunque debería.

Vos decís que una persona que ha tenido ese cuadro, por recomendación médica, no se tendría que presentar en la próxima elección.

Si fuera el médico de Alberto Fernández le diría que no, que lo deje porque es nocivo. Seguramente los médicos se lo deben estar diciendo porque es muy tóxico. Alberto Fernández convive con el enemigo, es insalubre.

Muchos de los que están al lado suyo conspiran contra él, es una cosa tremenda. Las últimas declaraciones de Andrés Larroque no dejan dudas sobre el desprecio que hay contra él. Y si los suyos no lo quieren, qué puede esperar de los otros.

Por eso estoy seguro que los médicos le deben decir esto al Presidente. Después la decisión la toma él, y eso entra en la irracionalidad que mencionaba.

También me acuerdo que, cuando falleció Néstor Kirchner, nosotros habíamos advertido que era una persona con riesgo de muerte. Sin embargo, eso te tomó al revés. Lamentablemente, en vez de preservarse, Kirchner estaba en campaña. Esa es la parte irracional del poder.

Fernando Meaños (FM): ¿Cuánto hay de verdad que queda en el camino? ¿Cuál es el derecho que tiene la sociedad de saber lo que ocurre con la salud de un presidente?

Para que no quede en una simple opinión, voy a poner dos ejemplos concretos. Cuando Juan Domingo Perón empieza a pergeñar su candidatura, después de la renuncia de Cámpora, sus dos médicos elaboraron un informe para el Congreso del Justicialismo.

Oculto desde el balotaje, Jair Bolsonaro es tratado de una enfermedad en la piel

Ellos advirtieron diciendo que Perón no estaba en condiciones de ser presidente. Y lo hicieron con seguridad y evidencia. Incluso, anticiparon que si asumía la presidencia, podía llegar a morir a los seis meses. Pero nadie los escuchó y eso se mantuvo en reserva, con las consecuencias que trajo para la Argentina.

Por otro lado, cuando falleció Churchill, el médico publicó a los pocos meses sus memorias. En ese momento, la gente lo criticó. Pero cuando lo leyeron, las críticas se modificaron. Entonces, la ciudadanía tiene derecho de saber cómo es la salud de los presidentes.

