Néstor Espósito: "Hasta ahora, las acusaciones contra Grabois son parte de una construcción mediática"

Este lunes, Juan Grabois fue acusado de robarle “a los pobres” en el aeropuerto de Ezeiza. El dirigente social está imputado en las supuestas irregularidades en el uso del Fondo de Integración Socio Urbana, aunque Néstor Espósito declaró que la causa fue auditada y no se encontraron anomalías. Con respecto a la reelección de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema, Espósito criticó al tribunal por desprolijidades y sostuvo que en el corto plazo, funcionará con tres jueces. “Hoy no parecen estar los votos para que Ariel Lijo sea juez de la Corte”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Néstor Espósito es periodista especializado en judiciales. Actualmente, es columnista del diario Tiempo Argentino y también de radio y televisión.

Queríamos consultarte acerca de la discusión que hay a partir de que una persona increpó a Juan Grabois en el aeropuerto diciéndole “chorro”. El dirigente social no tiene ninguna condena, pero está imputado en la causa del FISU. ¿Cuál es la situación judicial?

Juan Grabois tiene sólo una causa abierta en Comodoro Py, que es la que mencionaste. Esa causa, en rigor, es una denuncia del fiscal federal marplatense Juan Manuel Pettigiani. Pettigiani formuló varias denuncias contra Grabois y las fue radicando en diferentes juzgados.

Esta es una práctica bastante habitual, que se considera delito, y se llama forum shopping, que es andar denunciando el mismo delito en varios juzgados, y cuando se encuentra uno más o menos a fin, se ratifica, eligiendo al juez que va a intervenir en la causa.

En este caso, eso ocurrió con dictamen del fiscal Carlos Stornelli, que impulsó la investigación contra Grabois. Ahí hay una discusión sobre si responder a una pregunta del un juez respecto de si impulsa o no la acción, es una imputación o no. Eso técnicamente se llama La vista del 180°, que es un artículo del Código Procesal, en el que el juez le dice al fiscal que denunciaron algo, y le pregunta si le parece que tiene que investigar o no. Ahí arranca formalmente una causa judicial.

En esta causa no va a investigar Stornelli. Está radicada en el juzgado federal n°12, que está vacante y lo subroga el candidato a la Corte del Gobierno, Ariel Lijo, y el fiscal es Franco Picardi. La causa prácticamente no tiene movimientos porque el Gobierno no la está impulsando, sobre todo porque la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizó una auditoría sobre el FISU y arrojó que no había ninguna irregularidad.

¿Existe algún grado de verosimilitud para acusar a Grabois de "ladrón"?

Desde el punto de vista técnico, está imputado. Si voy a Tribunales y lo denuncio a usted de robarme un paquete, lo estoy imputando, y desde mi perspectiva, usted es un imputado. Lo de Grabois no es muy diferente a eso.

En cuanto a si hay alguna posibilidad de que la causa prospere, eso sería hacer una futurología que no me animaría a hacer por una cuestión de responsabilidad. Por lo que veo, no hay un sustento sólido para avanzar contra Grabois. Desde que arrancó el actual Gobierno, el ministerio de Capital Humano, a través de su jefa de Judiciales, Leila Gianni, formuló más de 30 denuncias: contra Grabois, no hay ninguna.

Entonces lo que informan algunos medios de comunicación, que genera que le griten a Grabois, es mala praxis periodística.

Esto es una opinión, más que información. Esto es fruto de una construcción mediática que poco tiene que ver con los expedientes, porque lo que ocurre en los expedientes no siempre es lo que se refleja en la información periodística, sobre todo en temas judiciales.

Es normal que lo que dice el expediente sea muy distinto de lo que aparece publicado como información. Hasta ahora, las acusaciones contra Grabois son parte de una construcción mediática.

Descargo del líder del Frente Patria Grande. Para Néstor Espósito, “no hay un sustento sólido para avanzar contra Grabois”.

Claudio Mardones: Esta mañana se dio a conocer que Horacio Rosatti fue elegido como titular de la Suprema Corte de Justicia. ¿Se veía venir esta posibilidad?

Ya es oficial, aunque todavía no está subido oficialmente. Todo parece un poco desprolijo porque un juez al que le quedan dos meses de mandatos es quien propuso y votó para el presidente de un período en el que él no va a estar.

Para que se conformara esa mayoría, que se forma con tres, nuevamente Rosatti se tuvo que votar a sí mismo. Es la realidad que tiene esta Corte que de por sí es desprolija y que tiene algunos manejos que se insinúan, cuanto menos, como reñidos con los buenos usos y costumbres.

CM: Lo que se viene es una corte de tres miembros, en un momento donde parece que la discusión para cubrir las vacantes está trabada. ¿Ves que esto esté vinculado con el intento del Gobierno de ampliar la Corte?

Hoy no parecen estar los votos para que Ariel Lijo sea juez de la Corte. Finalmente, después de una negociación que incluirá una serie de prerrogativas entre todas las partes y que tendrán que ver con la ampliación de la Corte, con la Procuración General o la figura del Defensor del Pueblo, Lijo tendrá la posibilidad de ser juez de la Corte.

Lo que sí veo es que, a corto plazo, la Corte funcionará con tres jueces. Esto no es un problema en materia estrictamente judicial, porque Lorenzetti y Rosatti, que se llevan muy mal hasta en lo personal, cuando tienen que votar judicialmente, muchas veces coinciden.

Lo que pasa es que para el resto de las cuestiones, como para comprar resma de papel o para firmar el servicio de mantenimiento de limpieza de Tribunales, hacen falta tres firmas, y esta es una decisión de Rosatti. No creo que les sea tan fácil conseguir una mayoría en estas cuestiones que tienen que ver con la diaria y con la organización.

