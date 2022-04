Nicolás Pino: "El Gobierno busca en el campo un enemigo para tapar ineptitudes propias"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, dialogó con Jorge Fontevecchia en el programa Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) acerca de el "tractorazo".

Tengo entendido que ustedes no convocaron pero van a estar acompañando, ¿es correcta esta afirmación?

Esa es la idea, nosotros como Sociedad Rural y Mesa de Enlace Nacional no organizamos esto, no fuimos parte de elegir lugar, fecha y hora. Nada de eso. Vamos a estar acompañando, como lo hicimos en las últimas siete u ocho asambleas que se hicieron en el país, desde que empezó el año. Entendemos que el productor quiera manifestarse porque se siente avasallado, llevado por delante.

Un integrante de la Mesa de Enlace de Córdoba dijo que no era el momento de adherirse, ¿Está de acuerdo la Sociedad Rural con esto?

Si, en este momento del año, donde se empieza la cosecha fuerte, donde se está programando la siembra que viene, no nos parece un momento oportuno pero hay un grupo de productores que ha organizado esto y tiene todo el derecho de hacerlo. Se va a acompañar y va a ser una manifestación muy exitosa.

No puedo dejar de lado los dichos de Aníbal Fernández, que dijo que "ni sueñen entrar con tractores a la Ciudad de Buenos Aires, que al campo le está yendo muy bien". ¿Qué opinás respecto a esto?

Hay funcionarios a los que parece un pecado que haya sectores a los que le va bien. Si la gente se quiere manifestar y todas las condiciones están dadas para que suceda, ¿qué cambia que venga el campo a manifestarse con un tractor o que tengamos días de acampe cortando la 9 de Julio?

JF: Vos usaste la palabra "pecado" para la rentabilidad, independientemente de la discusión moral, ¿es cierto que el campo está atravesando un momento espectacular y que las proyecciones de acá a cinco años es un boom para el campo, con un contexto internacional que hace imaginar el precio de las commodities alimenticias en la franja más alta de manera sostenida?

El campo está atravesando un momento con valores razonables en un contexto de una Argentina quebrada. Por suerte, gracias a Dios, el campo no paró durante estos dos años lamentables de pandemia y siguió aportando lo que todo el mundo sabe.

Más allá de eso, uno puede mirar al costado y ver lo que sucede en la misma actividad cruzando el Río de La Plata. Hoy el productor argentino recibe 31 mil pesos por el maiz, 40 mil por el trigo, 50 mil por la soja. Nuestro vecino Uruguay habla de 600 y pico de dólares por la soja. Es tan desparejo pero el productor sigue apostando acá por la sencilla razón de que la tierra que producimos está en la Argentina, este es nuestro lugar, este es el lugar que venimos trabajando y no nos vamos a llevar nuestro pedazo de tierra a ningún lado y es lo que sabemos hacer.

La condición del trabajo la ponemos nosotros pero las condiciones para que esa producción sea mucho más potente, efectiva y responder a una necesidad en el mundo ávida de lo que nosotros hacemos, es obligación de la gente que conduce el país. No nos estamos quejando de ninguna renta, si nos va bien o mal, hay otros conceptos que hacen que la gente del campo se movilice.

JF: Vos mencionaste la comparación con el acampe en la 9 de Julio. ¿Por qué es distinto que se penalice como inmoral el tractorazo y no así el acampe?

Todas las manifestaciones sociales, siempre y cuando no afecten el normal desenvolvimiento y la libertad que tenemos que tener todos de movernos por donde queramos, está bárbaro. La gente se tiene que poder manifestar.

Entiendo que hay cierta ideología dentro de un sector del Gobierno, que le gusta tener en el campo un enemigo necesario para poder desarrollar su forma de gobierno y poder echarle la culpa de la inoperancia en ciertas cosas.

El ministro Fernández no es que ha descalificado al campo pero se basa en una provocación "ni sueñen con entrar". ¿Este señor es el dueño de esto? Si hacemos las cosas en el orden, cumpliendo las normas que se tienen que cumplir, con los permisos que están pedidos para desarrollar esta manifestación, basta de amenazas, no va para ningún lado así.

JF: Se está haciendo un día no laborable, lo que hace que no se afecte el tránsito normal de la mayoría de las personas.

Tratar de molestar lo menos posible. No me pongo en contra de los que realizaron el acampe porque tendrán sus motivos, lo que sí, el Gobierno tiene que darle un marco adecuado para poder discutir y no permitir que durante dos o tres días tengamos la ciudad cortada al medio por una manifestación.

El Gobierno busca en el campo un enemigo para tapar ineptitudes propias, no es el camino. Tenemos que terminar de discutir entre nosotros, parece mentira que seguimos peleándonos entre nosotros cuando el problema no es entre nosotros, los argentinos tenemos que mirar hacia adelante y construir de una vez por todas el país que merecemos todos. Se acabó esta forma de dirigir o tratar de gobernar.