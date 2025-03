"No queremos un dogo, queremos un ministro de Seguridad", sostuvo una referente de los jubilados

Tras una jornada de tensión y violencia en el Congreso este miércoles, Ana Valverde, referente de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) manifestó su preocupación por la situación económica de los adultos mayores y denunció el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “No puede ser que haya una ministra de Seguridad que quiera poner orden lastimando y gaseando”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Ana Valverde es referente de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha.

Para el Gobierno, los incidentes "fueron previsibles" y responsabilizó al "kirchnerismo y los barras"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La presentamos como referente de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, pero me gustaría que nos sintetice su vida previa a ser representante de los jubilados en lucha. ¿Qué edad tiene? ¿Qué hacía antes? ¿Cuál es su orientación política?

Ya tengo 74 años. Fui trabajadora gráfica durante muchos años hasta que vino la desocupación bastante grande en la época de Menem. Yo estaba en el diario La Razón en ese momento, los talleres gráficos o los diarios quedamos desocupados y tuve que ir a buscar otro trabajo para mantener a la familia. Tengo tres hijos. Luego empecé a trabajar como auxiliar de escuela. Se llama auxiliar de escuela al famoso portero: el que limpia, abre la puerta, limpia las aulas, los baños, los patios. Así fue como me jubilé hace 9 años, con 65 años, para tratar de cobrar un poco más.

¿Se jubiló con todos los años de aporte?

Sí, por supuesto.

Ayer estuvo en la marcha, y nos gustaría conocer su visión de lo que sucedió ayer.

Yo, junto con mi agrupación, somos uno de los grupos que todos los miércoles vamos a la puerta del anexo del Congreso. Lo que estamos pidiendo es que no podemos vivir con 340.000 pesos, que es la mínima. Estamos pidiendo que nuestro salario, nuestro haber, sea igual al valor de la canasta básica del adulto mayor. Queremos que nos devuelvan los remedios al 100% que estábamos tomando. Hoy, para poder seguir recibiéndolos, tenemos que hacer un trámite, que en realidad es un certificado de pobreza, cuando todos los meses nos hacen el descuento por la obra social.

También hay algo que nos preocupa mucho a los jubilados de hoy, que es que deje de haber moratoria, porque los que hoy están en actividad no se van a poder jubilar si no tienen los 30 años que exige ANSES para jubilarse, teniendo hasta el día de cese de su trabajo por jubilación todos los años pagados, y sobre todo los últimos 10 años, para poder jubilarse.

Nosotros seguiremos yendo al Congreso todos los miércoles, no somos violentos. Usted debe haber visto lo que le pasó a la señora Beatriz Bianco, de 87 años, a la que le golpearon la cabeza. Por suerte, la señora fue llevada al hospital, se estabilizó, la cosieron y la mandaron a su casa, pero eso no significa que, en unos días, dado que es una adulta mayor, no haya alguna complicación.

Después está lo terrible de este joven fotógrafo part-time, Pablo Grillo, que ha perdido masa encefálica producto de esa granada o lo que hayan tirado. Mientras el joven estaba tratando de ser salvado por los médicos del hospital Ramos Mejía en la sala de operaciones, la ministra Bullrich, que parece un perro dogo, decía que estaba preso y que estaba bien que estuviera detenido.

Ana Valverde es referente de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha

Yo voy todos los miércoles hace ya 6 años y es la segunda vez que pasa algo así. El otro miércoles, cuando se hace la ronda esa que hace la policía motorizada, ya se veía que era una caza de brujas. Lo de ayer es inconcebible. No puede ser que haya una ministra de Seguridad que quiera poner orden lastimando y gaseando. Ayer todos sufrimos los gases porque usted iba caminando a una esquina, gaseaban, caminaba hasta la otra, gaseaban, queríamos llegar a la plaza y gaseaban.

Esto es una caza de brujas y esta mujer no puede seguir siendo ministra de Seguridad. Esto no es seguridad en una democracia. Esto es muy parecido a la dictadura militar de 1976, cuando yo tenía 25 años. Lo recuerdo perfectamente porque yo era trabajadora y muchas veces, yendo a trabajar en el colectivo, nos paraban y nos pedían los documentos. A través de la cédula, mirabar a ver si teníamos antecedentes de alguna naturaleza y para llevarnos presos.

Ana, usted menciona que participa de la movilización desde hace 6 años. Si no hago mal la cuenta, fue a partir del cambio de la movilidad jubilatoria en el año 2018, con Macri.

Efectivamente.

¿Qué lo motivó a participar de esta manera y con la persistencia del gobierno de Macri, el de Alberto Fernández y ahora con Milei?

Le voy a explicar. A mi criterio, y al criterio de mi agrupación, cada gobierno que sube viene con su librito de leyes de distinta índole. Cada uno viene queriendo cambiar la ley de previsión social, agregando esto, sacando lo otro. Por ejemplo, el aumento para los jubilados con Macri fue de una manera, con Fernández fue cada 3 meses y, entre medio, Cristina sacó el 82% móvil. Y este Gobierno, ya como usted lo ha anunciado, nos vetó la ley de previsión social y todavía nos debe.

Este Gobierno, que es un gobierno ultraderechista, estafador y represor, nos quitó el 8,8% del 20% que nos tenía que pagar. Usted dirá que es poca plata, pero la poca plata es nuestra. ¿Por qué nos pagó el 12,8%? ¿Sabe cuál es el aumento de este mes, el reajuste? 6.000 pesos. 4 litros de leche para 30 días. Ese es el famoso aumento que, con bombos y platillos, el Gobierno dice, a través de ANSES, que vamos a recibir los jubilados.

Yo me jubilé a los 65, tengo 74, hace 9 años. Y hace 6 que voy porque quiero vivir últimos años de vida tranquilamente, soy consciente de que a los 74 años no tengo muchos años de vida. Los quiero vivir tranquilamente, como quiero que todos los jubilados lo vivamos. Que podamos darnos un gusto, que podamos comer, que podamos comprar los remedios, que podamos pagar la luz, el gas, los impuestos. Eso es lo que queremos.

Ayer, casualmente, cumplí los 74 años y lo voy a festejar con mis hijos y mis nietos el día sábado. Yo no le puedo pagar la invitación a mis hijos y mis nietos porque no me alcanza. El festejo que voy a hacer familiarmente, lo tenemos que hacer entre todos porque no podemos comprar un chupetín. Un alfajor vale más de 1.000 pesos. Si nosotros nos reajustan con 6.000 pesos, eso son 6 alfajores. Tengo 4 nietos. Me sobran 2.000 pesos y le compro una vez al mes un alfajor a cada uno.

El testimonio de la madre del menor que fue detenido sin evidencia durante la marcha: "Se le tiraron encima a un nene de 12 años"

¿Cómo imagina el miércoles próximo?

Yo no sé cómo va a ser o qué va a hacer el gobierno el miércoles que viene, ni qué va a hacer la gente. Nosotros agradecemos la solidaridad que hemos recibido ayer, porque no estamos sindicalizados, no pertenecemos a una central sindical, porque ya no pagamos la cuota sindical. Simplemente somos ciudadanos que hemos ayudado a levantar el país con nuestro trabajo, que hemos dado lo mejor de nosotros y hemos trabajado toda una vida para contribuir al bienestar de la nación. Esperamos que no nos pongan más esa valla humana que nos ponen todos los miércoles en la puerta del anexo del Congreso.

¿Usted cree que lo que pasó ayer no va a inhibir que se continúen las marchas el próximo miércoles, ni que se reduzcan?

Puede haber una marcha mayor o puede haber una marcha menor, eso no se lo puedo decir. Lo que sí sé es que nosotros, los jubilados, el colectivo de los jubilados vamos a estar a las 17 horas, como todos los miércoles, con frío, con lluvia, con calor. Ya hemos sacado un comunicado. Vamos a estar ahí porque no podemos vivir con un sueldo de indigencia, y queremos que esta ministra se vaya. No queremos un perro dogo, queremos un serio ministro de seguridad, porque estamos en democracia, no estamos en dictadura.

TV