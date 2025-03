La imagen política del Gobierno se encuentra en un punto crítico tras lo ocurrido frente al Congreso con la represión de la policía sobre la marcha de jubilados que se estaba llevando a cabo con hinchas del fútbol argentino. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el diputado nacional del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, quien apuntó contra Patricia Bullrich.

Gabriel Solano denunció que, "la represión contra los jubilados no es un hecho aislado, sino algo que ocurre todos los miércoles". La diferencia, en esta ocasión, fue la creciente solidaridad de la población, lo que atrajo a grupos de hinchas de fútbol organizados. Luego rechazó la idea de que se tratara de barras bravas y aclaró: "No eran mercenarios, sino hinchas comprometidos con la causa. Fueron porque los sindicatos que deberían estar ahí, no estuvieron".

Además, Solano acusó al Gobierno de manipular la situación para justificar la represión. "Ayer se vio al jefe del operativo policial plantando un arma en la plaza", sostuvo y citó imágenes captadas por medios de comunicación. También denunció la difusión de "un panfleto apócrifo adjudicado al Frente de Izquierda", distribuido por el vocero presidencial Manuel Adorni. "Esto no es solo obra de los servicios de inteligencia, sino del propio Gobierno", enfatizó.

Críticas hacia el accionar de Patricia Bullrich durante la marcha de jubilados

Para el entrevistado, el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es "un peligro para la ciudadanía". A su vez, criticó duramente su política represiva y su intento de criminalizar la protesta social. Como ejemplo, mencionó la reciente modificación por decreto del derecho de admisión en las canchas de fútbol: "Si cortás el tránsito para reclamar por los jubilados, te prohíben el ingreso a una cancha. Pero si robás un banco, no hay problema".

Solano también señaló la falta de humanidad del Gobierno en casos de violencia policial. "Un reportero gráfico está peleando por su vida tras ser impactado por un gas lacrimógeno en la cabeza, y Bullrich sale a decir que es un militante detenido", denunció. Según el diputado, las fuerzas de seguridad han sido transformadas "en barras bravas del Gobierno", al punto de que "un camión hidrante de la policía de la ciudad gritaba ‘vengan zurdos’ por sus parlantes".

Denuncia penal contra el Gobierno

Solano anunció que el Frente de Izquierda iniciará acciones legales contra el Gobierno por la difusión de material falso que busca criminalizar a la oposición. "Nuestros abogados van a presentar una denuncia contra Adorni", afirmó y después argumentó que, "esto es una provocación estatal con el objetivo de justificar la represión".

Sobre el final, el representante del Frente de Izquierda pidió la renuncia inmediata de Bullrich: "Después de lo que pasó, no puede seguir en su cargo".