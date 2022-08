Nora Cárpena: "Rodolfo Bebán fue un galán de galanes, tocaba todas las cuerdas y lo hacía bien"

La actriz de televisión, teatro y cine, Nora Cárpena, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y homenajeó al gran actor y director Rodolfo Bebán, quien murió este sábado 13 de agosto. Por qué representa el romanticismo y "fue un galán de galanes, tocaba todas las cuerdas y lo hacía bien". Además, los cambios en las novelas y el "momento maravilloso" del teatro.

¿Qué significa el fallecimiento de Rodolfo Bebán dentro del espectáculo argentino?

Puedo hablar como espectadora. Si bien trabajé bastante con Rodolfo, no era amiga íntima, sí su compañera de trabajo. Rodolfo Bebán fue un galán de galanes, tocaba todas las cuerdas y lo hacía bien. Representa la época del romanticismo, cuando las novelas argentinas eran un éxito.

Él era una de las figuras que encabezaban esos éxitos, más allá de todas las temporadas que hizo en Mar del Plata, con los teatros populares, donde asistía tanto la gente. Después hizo muchos trabajos como actor serio, dejando de ser galán, aunque también puede ser un muy buen actor. S

Se dio en miles de casos, como el de Alfredo Alcón, un estupendo actor que no podía dejar de ser galán porque era una belleza físicamente. Además de ser buenos actores, todos esos tenían galanura. Rodolfo representa una época gloriosa de nuestra televisión. Todas las casas tenían encendidos los televisores y eso forma parte de nuestra cultura, con trabajos muy importantes también en cine y teatro.

Murió Rodolfo Bebán, uno de los actores más carismáticos del teatro, el cine y la TV

Hablabas de una época de gloria en la televisión y mencionabas al teatro también. ¿Está pasando por una etapa gloriosa?

El teatro está pasando un momento maravilloso, por lo menos en Buenos Aires. Y creo que en Mar del Plata la temporada fue muy buena. La gente está saliendo mucho después de la pandemia. Estuvo mucho tiempo encerrada, viendo televisión y decidió salir. También van a los cines. Lo escuchaba a Adrián Suar contando que decidió estrenar su película en los cines para colaborar y que la gente se movilice. La calle Corrientes es una fiesta los sábados.

Te referías al galán y el tema del prejuicio que podía existir sobre su nivel actoral. El concepto de "galán", ¿se modificó con la deconstrucción?

Ser galán significa que tiene galanura. Eso es todo: la prestancia, la manera de ser, de caminar. No creo que sea una falta de respeto cederle el asiento a una señora o abrible una puerta. No estoy de acuerdo con eso. Sí que las mujeres tienen que ganar más terreno, y lo han hecho, para estar en otro lugar. Está bien que los señores cambien pañales y no como antes que no lo hacían. Pero eso no quiere decir que no tengan esa cosa de galanura. No se necesita ser rubio, alto y de ojos celestes para eso. Pasa por los buenos modales y por la educación.

El teatro Maipo celebra sus 100 años con un brillante musical

Juani Fernández Juvé (JFJ): Cada vez que fallece una figura tan importante del mundo del espectáculo, haciendo referencia a los galanes históricos de las telenovelas, ¿cómo ves el futuro para las nuevas generaciones? ¿Hay nuevos galanes

Siempre hay. A lo mejor cambia el estereotipo del galán. A mi me gustan más los otros, pero es lógico por mi edad. Me imagino que a las chicas jóvenes les gustará más lo que tiene a mano. Quizás les gusta más eso porque no tienen otra cosa o no la conocen. Pero en este momento hay. Antes se hacían muchas novelas en los canales, ahora en las plataformas. Pero no todo el mundo tiene acceso a las plataformas, a los canales sí.

