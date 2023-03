¿Nueva interna en el FDT?

El periodista Alejandro Gomel habló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), sobre los comentarios de Ferraressi que irritaron a algunos sectores del oficialismo.

En los últimos días, llamó la atención que Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y ex ministro de Alberto Fernández realizó una desafortunada declaración: “Sergio Massa llegó un día antes que nos vayamos en helicóptero”. Esto generó mucho ruido en el oficialismo.

Jorge Ferraresi: "Sergio Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero"

Esta mañana, en Casa Rosada, funcionarios respondieron que no estaba “todo mal” con Ferraresi. “Lo que quiso hacer fue defender a Massa en una entrevista, pero no atacar al Gobierno”, expresaron. De todas maneras, admitieron que “la metáfora no fue la mejor”.

Un signo de cercanía fue que, el día de ayer, el Presidente y su ex ministro almorzaron juntos en Olivos.

