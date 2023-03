“Ya no sé qué más debería hacer”, dijo CFK sobre su papel dentro del Frente de Todos

En un discurso de una hora y diez minutos, Cristina Kirchner mostró su perfil más duro al momento de calificar a los jueces de mafiosos, pero también tuvo momentos para hablar como candidata al referirse a la necesidad de un acuerdo con la oposición para revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una salida a lo que llama la “economía bimonetaria”. Y sin nombrarlo, repitió la crítica al Presidente por las declaraciones “en on y en off” y volvió a remarcar los dos mayores problemas de la gestión: salarios e inflación.

“Cristina Presidenta”, cantaban lo más de mil presentes en el polideportivo de la Universidad de Río Negro. Otros cientos de militantes también coreaban esta consiga afuera del predio en donde se habían instalado pantallas para que puedan seguir su discurso. Se trató de la tercera visita de la vicepresidenta a esta institución que fue creada en su primer gobierno.

“Ruptura del pacto democrático” es el primer punto al que se refirió CFK. “A 40 años de democracia creo que lo que estamos viviendo en materia de división de poderes cuando vemos al sector mas importante de la oposición aliado con el poder judicial para hacer lo que sabemos que esta haciendo, hoy no estamos ante un estado democrático constitucional”, evaluó a pocos minutos de iniciar la presentación.

“Más mafioso no se consigue”, dijo la vice sobre el fallo que deja afuera a Doñate del Consejo

Inmediatamente mencionó al “partido judicial”. Su primera crítica llegó por el fallo que se conoció este mismo viernes de la Cámara Contencioso Administrativo en contra de la asunción del senador del FdT Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. “El partido judicial separó a Doñate y restituyeron al miembro que lo había impugnado (Luis Juez). Más mafioso no se consiguen. Que voy a hablar de mensaje mafioso si acá en Río Negro, en Lago Escondido, todos los argentinos pudimos verificar los chats donde por esas casualidades casuales el Juez que instruyó la causa en la que acaban de proscribirme fue uno de los que recomendaba como hacer facturas truchas”, lanzó.

Dentro del capítulo judicial, también se refirió a los fundamentos que se conocieron el jueves en la causa Vialidad por la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada para ocupar cargos públicos. “Lo de los fundamentos de ayer mas que fundamentos...millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba. El objetivo fue la proscripción”.

Economía. “¿Cómo andamos por la economía a cuarenta años de democracia?”, preguntó para hablar del segundo capítulo de su presentación: la economía bimonetaria. Remarcó que la tarea de un dirigente es generar trabajo y bien remunerado. “De eso se trata”, dijo al reconocer uno de los mayores problemas de esta gestión.

Cristina Kirchner. Foto: Senado

Introdujo la discusión de la inflación asegurando que los salarios no son parte del problema. “En 2015 cuando teníamos el salario mas alto en dólares en América latina la inflación medida por la Ciudad fue del 24% y me daban lecciones todos. Los que me dieron lecciones la llevaron al 54%. Fíjense como estaban los salarios en el 2019 y fíjense como están ahora que tenemos 100 por ciento de inflación. Con los salarios por el piso y con trabajadores registrados que por primera vez no llegan a fin de mes”, lanzó.

La vicepresidenta recordó un acto de la última campaña en el que por entonces como diputado, Sergio Massa prometió que “la economía iba a crecer”. “Yo dije que claro que iba a crecer pero tenemos que alinear precios, salarios, tarifas”. Hoy Massa es el ministro de Economía. “Es cierto que la economía esta creciendo, es cierto que se crea empleo.

Además, aseguró que tampoco es real que “la inflación se debe al déficit fiscal”. “Ahora van a decir que Cristina quiere que haya déficit fiscal. Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa, pero en épocas de crisis esto es un elemento que se necesita para evitar la recesión. Porque encima podemos tener recesión e inflación y estamos al horno”.

Cristina Kirchner. Foto: NA

Al momento de hablar del Fondo Monetario Internacional lo describió como la “mayor catástrofe”. “La pandemia fue terrible, la guerra también lo es, pero no hay catástrofe mas grande para la Argentina que el endeudamiento que se produjo en el período 2015”, detalló y recordó a Néstor Kirchner, quien “le pagó al FMI para que no pudiera interferir en el desarrollo de políticas publicas nacionales”.

También habló de la discusión interna dentro del Frente de Todos por la negociación con el organismo internacional y aseguró que no estaba en sus planes no pagarle.

“Si te dieron 45 mil millones de dólares lo vas a tener que devolver, nadie pretende que no lo devuelvan”, dijo. Y aseguró que no es “terca ni ideológica”.

“Hay tantas cosas que se publican y se dicen en on y en off”, lanzó contra el Presidente

Fue en este pasaje y para explicar su pragmatismo que le envió un mensaje al Presidente. “Hay tantas cosas que se publican que se dicen en on y en off”, en referencia a una cita de El Destape en nombre de Alberto Fernández que se refería a poder terminar con 20 años de kirchnerismo. Y en una frase que parece ir más allá del acuerdo con el FMI y puede ser leída también en la fórmula que eligió en 2019 aseguró: “He dado muestra de pragmatismo cuando se trata de los intereses del país, ya no se que mas debería hacer”.

Acuerdo. Ya en plena discusión electoral, la vicepresidenta aseguró que “se va a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo”. Y pidió sentarse con la oposición. “Es necesario acordar”, adelantó. Y agregó: “Hay que sentarse y hablar de la economía bimonetaria, sin adjetivaciones, sin estereotipos, sin clichés”. Sin nombrarlo, reconoció las palabras de Horacio Rodríguez Larreta. “Hay un candidato de la oposición que dijo que el que venía a decir que levantaba el cepo es un chanta, es un gesto saludable”. Y evaluó que “vamos a necesitar que todos estemos unidos para revisar ese acuerdo con el FMI, no para no pagar, sino para que nos dejen crecer”.

En un tono de campaña y desde Río Negro, la titular del Senado dijo que “es imprescindible el cambio de actitud. Después la gente votará. Si no nos podemos de acuerdo en esto, nos van a seguir faltando los dólares”. La vice cerró su discurso explicando que su intensión es “aportar ideas y discusiones, no podemos seguir en un debate tan chato, tan mediocre y tan manejado desde los medios de comunicación”. Al cerrar, los militantes volvieron a pedir por “Cristina Presidenta”. Ya no pide que dejen de cantar ni dice que no es momento. Mañana llegará el lanzamiento oficial de este operativo clamor.