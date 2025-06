Orlando Ferreres: "Aunque nos acusen de econochantas, después de las elecciones habrá una corrección macroeconómica"

El economista y consultor Orlando Ferreres se refirió a las inconsistencias del plan económico y advirtió que una suba del dólar luego de las elecciones es inevitable. “La mayoría de las reservas son prestadas y eso no es bueno”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Orlando Ferreres es economista, fundador y presidente de la consultora que lleva su nombre. Se desempeñó como viceministro de Economía en 1989. Anteriormente había sido director económico y financiero de Bunge & Born, la mayor empresa en aquel momento, y actualmente es miembro del directorio del IERAL.

Tenemos señales positivas y negativas. Por un lado, la inflación, que parece va a comenzar con uno. Y por el otro lado, el tema de los dólares, digamos. Que uno puede tener la solución del déficit fiscal acotado, no emitiendo. Pero si después el déficit comercial no está en equilibrio, más tarde o más temprano explota también en el déficit fiscal. ¿Cómo ves vos estos dos claroscuros? ¿Hacemos una síntesis de cada uno de ellos?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bueno, respecto de la inflación, en este mes calculamos 1,8%. En las últimas dos semanas nos dio prácticamente inflación 0,1%. O sea que es un número que le va a gustar al gobierno, porque es una cifra que atraviesa el 2%. Hay opiniones que va a ser más de 2%, pero nuestro cálculo nos da 1,8%. Así que por ese lado estamos contentos.

Por otro lado, la parte de cuenta de economía primaria del balance de pagos viene dando negativo desde hace un tiempo. Y eso es porque el tipo de cambio tampoco muestra los números que debería mostrar, la paridad teórica de equilibrio son 1.780 pesos por dólar. Está bien que ahora hay mucho superávit fiscal, hay baja del gasto público, y eso no había cuando hicimos las bases. O sea que no tiene por qué aplicarse esa paridad teórica de equilibrio.

Pero tanto los viajes de los turistas como las compras al exterior de gente que trata de comprar por precio más bajo son un indicio de que eso tiene esa tendencia. Aunque el gobierno, me parece, que pone el acento en la parte de inflación, y por ahora no va a haber ningún tipo de modificación en el tipo de cambio. Salvo la que ya tenemos.

Y cómo imaginás eso a futuro. Porque todos los diarios este fin de semana destacaban que las personas físicas compraron 2.000 millones de dólares en el último mes, desde la salida del cepo.

Y se dice que el gasto en turismo fue mayor que las exportaciones energéticas, normalmente simbolizadas en Vaca Muerta. ¿Cómo imaginás esa problemática futura? ¿Es sustentable esto de lo que estamos hablando?

Yo lo veo difícil. O sea, veo que en algún momento vamos a tener que organizar de nuevo la macroeconomía para darle un poco más de crecimiento al tipo de cambio. Esto no quiere decir que seamos unos "econochantas", es una realidad que se va mostrando con números y que, en consecuencia, es mejor ir previendo cómo anticiparse a un momento difícil que puede ocurrir.

Yo pienso que por ahora no va a haber cambios porque estamos cerca de las elecciones. Y en estas elecciones el gobierno va a tratar de sacar el máximo resultado. Pero después de las elecciones podría venir una serie de cambios que impliquen una mejor realidad de la macroeconomía y también de la microeconomía.

El FMI le da tiempo a Javier Milei para que consiga los dólares en un mercado sin ruido

Elizabeth Peger (EP): Recién habló en una radio colega uno de los directores del Banco Central, quien suele oficiar de vocero, Federico Furiase. Y él intentaba aminorar las dudas, la incertidumbre que genera esta situación de los dólares por turismo, que sobrepasan los ingresos por las exportaciones energéticas, y las complicaciones que puede derivar eso en las reservas del Banco Central.

Porque cuando se lanzó este nuevo esquema cambiario y el levantamiento parcial del cepo, Javier Milei había anunciado que a fines de mayo íbamos a estar con reservas brutas, en torno a los 50.000 millones, lo que evidentemente no es así hoy. Y Furiase dice que ahora vamos a estar a fines de junio con ese esquema de 50.000 millones.

¿De qué manera se puede lograr en este contexto? ¿Hay fuentes que nos permitan prever un horizonte de esas características para fines de junio, de este mes?

No, yo creo que no. Es decir, el gobierno va a insistir con su política, la tiene decidida, y no piensa cambiar mayormente. A pesar de que lo que se importa de turismo, o sea, gente que va al exterior, es mayor que lo de Vaca Muerta en cuanto a exportaciones, y otra serie de datos.

La mayoría de las reservas son por préstamos, tanto el swap de China como el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y la última colocación del Bonte 30, que también fue a una tasa muy alta, 29,5%, que se colocó en dólares y se va a pagar en pesos al 2030, con un boot para el 2027.

Pero la inflación nuestra nos da 10% para el año que viene, 10,3% exactamente. Quiere decir que va a ser una tasa muy alta. O sea, lo que necesitamos es comprar reservas propias del Banco Central, como tiene Brasil o Chile.

EP: Y eso no se está observando. No estamos viendo nada ahora.

No, por ahora, la mayoría de las reservas son prestadas y eso no es bueno. Por más que sea un juego del Fondo Monetario, dárselo al Tesoro, y que el Tesoro compre bonos del Banco Central, evidentemente es un préstamo que va a tener que ser pagado en los próximos tiempos cuando venza.

Vos ya habías previsto, en tus previsiones del fin del año pasado, un aumento de la inflación y un aumento del dólar después de las elecciones. Luego, la salida del cepo modificó la perspectiva, pero vos seguís manteniendo la idea de que después de las elecciones, ¿va a haber un corrimiento del tipo de cambio y un aumento de la inflación?

Yo creo que están tratando de encontrar una solución al problema de las reservas, que son pocas y son prestadas. Encontrar una solución que no es tan fácil, porque se obtiene por el comercio exterior, ya sea de grano, de petróleo, de gas o de litio o de otros productos que se exportan.

Crece la importación de carne vacuna desde Brasil: “Resulta más barato importar esa carne antes que la materia prima argentina”

Pero a mí me parece que después de las elecciones va a haber algún cambio para mejorar esa posición. Creo que algún efecto va a tener, pero no va a ser demasiado impactante en el nivel de precios. Tal es así que calculamos 10,3% para el año enero-diciembre del 2026. O sea, no se espera un impacto muy grande en la inflación.

Hubo un debate entre un funcionario chileno del FMI, que insistía en que había que apreciar el tipo de cambio previo a la salida del cepo y Javier Milei, que pidió que lo sacaran del organismo. Y la alegría del presidente demostrando que el peso no estaba sobrevaluado, porque cuando se salió del cepo el dólar tendió a acercarse al precio que tenía el dólar oficial.

¿Sentís que hay un aspecto, no sé si llamarlo personal, del presidente con que el dólar cueste 1.000 pesos? ¿Es como algo del orden casi más simbólico que económico, algo en lo que termina siendo dogmático? El uno a uno, de alguna manera, de los noventa.

Sí, yo creo que sí. La convertibilidad de Milei, digamos, el “uno a uno” de Milei, haciendo un cambio de moneda, de tres ceros. Podría ser eso, pero evidentemente es un poco forzado. Realmente, en la convertibilidad, donde estábamos en “uno a uno”, había déficit fiscal de 10.000 a 12.000 millones de dólares, que se hacían colocaciones de bonos para financiarlo. Eso no era sostenible. Ahora es distinto.

Ahora, si el déficit comercial no lo podés sostener, luego lo que vos tenés que pagar de deuda, o de intereses de deuda termina siendo el mismo problema.

Sí, termina siendo el mismo problema. Evidentemente la solución no está a la vista. Pero no va a haber más remedio que ir realizando el tipo de cambio que tengamos que tener, dejándolo subir un poco. Yo creo que eso, que a Milei le parece econochanta, es una realidad que puede imponerse en algún momento del año que viene. No después de las elecciones, inmediatamente.

MC/EM