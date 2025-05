Dólar a menos de $1.000: por qué obsesiona al Gobierno y qué factores frenan la baja de la divisa

El gobierno de Javier Milei diseñó e implementó el esquema de bandas cambiarias con el objetivo de que el dólar oficial tienda a posicionarse en el punto inferior. Además de asegurarse la estabilidad del tipo de cambio y, por ende, evitar un traslado a precios de un virtual salto, el equipo económico estableció que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sólo comprará reservas si la divisa norteamericana quiebra los $1.000. A casi un mes y medio del debut del sistema actual, el billete verde se acomodó en los $1.140 y no parece haber indicios de un movimiento bajista en el corto plazo.

Tras el blanqueo de capitales que superó los US$ 31.000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos a fin de estimular el uso de los dólares que todavía permanecen en el colchón. Si bien el programa busca fomentar el consumo y "remonetizar" la economía, también ambiciona con elevar la oferta de la moneda estadounidense.

La baja del tipo de cambio hacia los $1.000 no solo implica un ancla para los precios sino que ofrece la posibilidad de engrosar las reservas internacionales del BCRA vía compra directa en el Mercado Libre de Cambios (MLC). A pesar de que el régimen cambiario vigente estuvo consensuado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la condición de adquisición de divisas por parte del Central sólo si el dólar perfora la banda menor fue autoimpuesta por la propia administración libertaria.

A mediados de junio vence una meta con el FMI: acumular US$ 5.000 millones de reservas. Ante la imposibilidad de intervenir en el MLC para hacerse de divisas, Caputo y su entorno evalúan otras alternativas como un repo por US$ 2.000 millones y la emisión de un bono “peso-linked” con el que planean recaudar otros US$ 1.000 millones.

En medio de esa ingeniería financiera para hacerse de fondos prestados, el dólar oficial mayorista no se mueve de la zona de US$ 1.140, incluso durante el mayor período de liquidación de la industria agropecuaria y con la rebaja temporal de las retenciones a los principales cultivos. La ventana de reducción a los derechos de exportación se cierra a fines de junio y el Gobierno espera que se acelere el flujo aportado por los agroexportadores en las próximas semanas.

En concreto, todo parece apuntar a que la moneda norteamericana descendería por debajo de los $1.000 solo si se incrementa fuertemente la oferta en el MLC o, por el contrario, si retrocede el nivel de demanda. Por el momento, ninguno de los dos escenarios se materializa.

Respecto a este tema, el analista económico Christian Buteler consideró que "en los próximos 30 o 40 días, la oferta de dólares debería incrementarse por motivos estacionales" y "deberíamos tocar el piso en las próximas semanas aunque, así y todo, parece difícil que se estacione en el umbral inferior".

"Más allá de la estacionalidad, el tipo de cambio es muy barato y el peso queda muy caro. Entonces se dan vuelta los incentivos. Con un dólar tan barato, el incentivo es a importar para anticipar la mayor cantidad de cosas posibles. Eso genera una mayor demanda de dólares. El que puede evitar vender su cosecha lo hace porque no le rinden los pesos", juzgó.

A propósito del impacto que tendrá el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos para sacar los billetes de los escondites más recónditos, Buteler no se mostró optimista: "No veo que las medidas tengan gran éxito. En primer lugar, hace seis meses hubo un exitoso blanqueo y esos dólares no se volcaron a la actividad privada ni al mercado. No es solamente un tema de si controla o no controla ARCA, sino de pensar si conviene arriesgar el ahorro en la economía real en una situación como la que estamos".

¿El dólar toca la banda inferior?

Al ser consultado sobre las chances de que el dólar oficial perfore la zona de los $1.000, el director de Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), Leonardo Anzalone, lo barajó como un escenario posible. No obstante, advirtió que "el acuerdo firmado con el Fondo dice que cuando el dólar se acerque a la banda inferior, el Gobierno tiene que comprar reservas y que eso vuelva a meter el tipo de cambio adentro del marco establecido".

En cuanto a las consecuencias de un mayor ingreso de moneda extranjera a partir de las nuevas medidas, el economista anudó las consecuencias a la genuinidad del plan. "Si Argentina tiene lo que se conoce como 'enfermedad holandesa' e ingresan muchísimos dólares por exportaciones y cuenta capital, esa ruptura de la banda es mucho más genuina que si se fuerza el modelo de alguna manera. Lo ideal sería que sin un boom exportador, el tipo de cambio permanezca libre en torno a las bandas establecidas", remarcó.

Un informe de la consultora LCG manifestó que si la administración libertaria mantiene la política de no adquirir reservas interviniendo en el mercado cambiario dentro de las bandas del esquema dispuesto a mediados de abril, "la acumulación vía compras en el MLC continuará siendo nula debido a que es muy poco probable que el dólar toque la banda inferior y se mantenga allí, dado que en ese punto desaparecen los vendedores".

Desde PPI alertaron que pese a transitar el pico estacional de liquidación del agro, el dólar no pudo perforar los $1.110 en lo que va de mayo. A juicio de los expertos, la demanda se posiciona a un nivel que está por encima del actual piso de la banda de $987, que decrece 1% mensual.

"El lanzamiento del 'Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos' tuvo un impacto acotado sobre el tipo de cambio. Veremos en qué magnitud la puesta en marcha de este nuevo régimen a partir del 01/06 tiene éxito en empujar al dólar más cerca del piso de la banda, dado el mecanismo de aumento de los depósitos y crédito en dólares (oferta en MULC) que retomaría impulso", sumaron.

Por último, un reporte de GMA Capital destacó que la formalización de los billetes verdes que se encuentran fuera del circuito financiero (entre US$ 200.000 y US$ 250.000 millones, según estimaciones oficiales) implicaría una suba de los depósitos privados, lo que a su vez aumentaría el nivel de encajes bancarios y, en consecuencia, el stock de reservas internacionales.

"Un acervo de reservas brutas mayor, aun cuando no implique mejoras en las reservas netas, generaría más confianza en el Gobierno. Esto podría cimentar la estabilidad cambiaria y revitalizar la credibilidad bancaria, todavía una cuenta pendiente para muchos argentinos que padecieron violaciones a los derechos de propiedad y ruptura de contratos a lo largo de la historia", concluye el análisis.

