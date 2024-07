Oscar Agost Carreño: "En el Pacto de Mayo sigue faltando bajar la pobreza"

El diputado nacional Oscar Agost Carreño anticipó que el Congreso que se viene tiene que "tener una agenda mixta": "El Gobierno ya no tiene más excusas para no escuchar al Congreso y no llevarle planes económicos", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). A su vez, pidió que la política exterior tiene que ser "priorizando siempre el interés nacional".

Oscar Agost Carreño es diputado nacional y presidente del PRO Córdoba. Fue legislador de su provincia, asesor legal del Banco Ciudad y subdirector nacional de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. A pesar de la invitación de Hacemos Coalición Federal, confirmó que no asistirá a la firma del Pacto de Mayo.

Estábamos comentando en la mesa del programa que usted era de los que creía que había que ir al Pacto de Mayo, al igual que Pichetto, pero de una manera orgánica. Finalmente, decidieron respetar la voluntad de la mayoría. ¿Correcto?

Yo era de los que decía que no había que ir, pero en un tono más tranquilo que otros compañeros. Nosotros estamos muy consustanciados, como decíamos en nuestro comunicado, con todos los puntos del Pacto de Mayo. Es parte de nuestras plataformas electorales, de todos los diputados que estamos dentro de nuestro bloque.

Creemos que estuvo bueno que se hicieran algunos cambios, que se incluyera, por ejemplo, la educación. Pero en el Pacto de Mayo sigue faltando bajar la pobreza. En nuestro comunicado nos referimos a que la política exterior tiene que ser priorizando siempre el interés nacional por encima de otros intereses, como religiosos, ideológicos.

En definitiva, nosotros hemos trabajado mucho y hemos demostrado en la sociedad, con la Ley Bases y otras cuestiones en el Congreso, cuál es nuestra postura firme respecto de acompañar al Gobierno en que tenga las herramientas y que se le acaben las excusas para gobernar. No creemos que ni la firma de un papel, ni una fotografía de toda una madrugada en Tucumán vaya en ese sentido. Creemos que esto del metaverso que el Gobierno genera constantemente no le está cambiando la vida a la gente para bien, al contrario. Entonces, queremos dejar clara nuestra postura.

Es decir, vamos a seguir trabajando de la misma forma para llevar nuestra propia agenda en el Congreso, para mejorar las leyes que mande el Ejecutivo y acompañar en todas aquellas que creamos que son el camino correcto. Necesitamos que el Gobierno priorice la gestión, priorice cambiarle la vida a los argentinos, desandar el cepo y todas aquellas cosas que prometió y hasta ahora no está cumpliendo.

Las tensiones dentro del PRO

Con esa particularidad que tiene Córdoba, como usted que está en Hacemos Coalición Federal y pertenece al PRO, ¿nos podría explicar su propia perspectiva de los conflictos internos que hay en el PRO y que se consumaron la semana pasada con la asunción de Macri como presidente y el rechazo por parte de Bullrich de no tener representantes en la conducción del partido?

Creo que lo que sucedió ahí es que, por cuestiones orgánicas del partido, que es natural porque hubo una interna hace poco tiempo, se adelantó la discusión respecto de dos grupos que conviven dentro del partido, que son aquellos que irrestrictamente quieren acompañar a Javier Milei en todo lo que el Gobierno plantea, e incluso fusionando las identidades, que es un espacio comandado por Patricia Bullrich.

Y después existe el resto del espacio, que es el ex larretismo, y lo que representa Mauricio Macri como presidente del partido, que además de ser el único de todo el partido que llegó a Presidente de la Nación, está pensando otra idea. Esa idea es mantener la identidad del PRO, acompañar en aquellas cosas que se creen razonables, y marcar distancia en aquellas cosas que se crea que no son el camino correcto, y para eso hay que mantener una identidad partidaria, que es la que tiene el partido.

Lo que sucedió ahora es que por cumplimiento de la carta orgánica había que elegir autoridades, en este tiempo y no en otro, y se terminó discutiendo sí fusionarse o no con La Libertad Avanza, y habían dos claros representantes. Bueno, lo que sucedió fue eso, se terminó decidiendo por la postura que entiendo que es mayoritaria, que es la que plantea Mauricio Macri.

¿Y eso acerca a los legisladores del PRO que están en el bloque de Hacemos Coalición Federal a volver a juntarse con el PRO, ya que no se fusionará con LLA?

Estamos hablando de esa discusión. Por suerte, todos los bloques dialoguistas en general estamos trabajando muy bien unidos. Yo sigo pensando que para representar a los cordobeses y al interior está muy bien el bloque en el que estoy. Yo coexisto con los diputados de los gobernadores y con ellos nos une una discusión.

Patricia Bullrich saliendo de la asamblea del Pro.

Por ejemplo, mi partido o el bloque del PRO hubiese tenido que votar retenciones al valor agregado o retenciones al maní de Córdoba o retenciones al vino de Mendoza. En ese aspecto, yo no podía votar eso como diputado del interior. Trabajé para que se eliminen las retenciones de la ley, cosa que el PRO no estaba haciendo y entiendo que eran distintas formas de ver las cosas.

Sigo pensando que para representar al interior todavía falta un poco de discusión, para que ellos puedan trabajar todos juntos. Donde estoy, puedo trabajar desde un punto de vista bien federal y, por ejemplo, hoy estamos dando la pelea por los subsidios del transporte que llegan bien puntualmente en Buenos Aires y que no existen en el interior. Esas son las agendas que manejamos en nuestro bloque y los diputados del interior.

Claudio Mardones (CM): Después de la foto de la Asamblea del PRO, que concluyó con esta votación que cerró el debate de la posible fusión del PRO con La Libertad Avanza, Bullrich reclamó un acuerdo con Mauricio Macri en donde se había pactado que ella iba a ser la presidenta de la Asamblea, esa instancia que orgánicamente define las alianzas y también la orientación del partido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ve usted? ¿Se rompió esa negociación? ¿Hubo un acuerdo que finalmente otros desconocieron? ¿Cómo fue la génesis para que Patricia Bullrich tuviera que irse de este modo? Una imagen que algunos dicen que a Mauricio Macri le encantó.

No me consta si le encantó o no, ni si hubo un acuerdo, más allá de los trascendidos por la prensa. La verdad es que Córdoba tiene 20 asambleístas que han votado libremente por las opciones que se le han planteado en la discusión y algunos votaron por Patricia, aunque la mayoría votó por lo que planteaba Mauricio Macri.

La cuestión era si queríamos tener un irrestricto acompañamiento a todo lo que plantea el Presidente sin posibilidad de discutir absolutamente nada u otra cosa. Personalmente, creo que hubiese sido ideal que Patricia y Mauricio se sienten a una mesa y resuelvan esto, pero no de cara a la sociedad y mostrando más peleas a nuestro partido. Estas internas ya nos trajeron, ni más ni menos, que perdiéramos las elecciones nacionales. Sobre todo porque, acá en el interior, costó muchísimo hacer un partido nacional.

Del peronismo y el radicalismo, apareció un tercer partido desde la sociedad hacia la política. A diferencia de lo que está haciendo Milei, que es desde la política hacia un partido para llegar a la sociedad. Bueno, nosotros trabajamos muy bien en Córdoba, tenemos un gran desarrollo territorial y en otras provincias pasa lo mismo, y no llegó este problema, la interna que hay en Buenos Aires no necesariamente impacta en los distritos.

Por lo tanto, hubiese preferido que las discusiones políticas entre dos líderes muy importantes de nuestro partido se resolvieran en una mesa, y si eso no era posible, tratar de que no haya escándalo en la puerta de un hotel porteño para mostrar a la sociedad que no seguimos peleando. Pero bueno, esa es una postura personal que ya no se puede resolver.

Espero que para adelante, en lo que quede, todo nuestro partido tenga la grandeza necesaria. Lo mismo en la política argentina, porque en un momento bisagra y es muy importante mostrarnos serios a la sociedad. Ya apareció un Javier Milei como presidente por estar peleando entre nosotros. Por lo tanto, creo que es una enorme oportunidad, un enorme aprendizaje y esperemos que no se repita este tipo de discusiones.

La futura discusión parlamentaria

CM: Esta noche podría decirse que viene una inflexión, al menos en la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso. Se cerró el capítulo de la Ley Bases y del paquete fiscal, siendo usted un testigo privilegiado de esas negociaciones, tanto en la primera etapa fallida de febrero, la segunda de marzo y el regreso en revisión después del Senado. Ahora nos encontramos con que parece que el Gobierno estaría empezando a recular en la advertencia que hizo Milei de vetar un eventual cambio a la fórmula de actualización jubilatoria. Es decir que podrían aceptar algunos cambios en el Senado para que finalmente haya una síntesis posible. Parece que después de que llegaron a este momento del Pacto de Mayo, empieza otra negociación. ¿Qué ve usted? ¿Qué espera después de este primer semestre tan accidentado en términos legislativos?

Celebro que en el Gobierno haya alguien que esté pensando en la política, porque siempre vemos que fueron muy buenos imponiendo agendas del metaverso de las redes sociales, desde una agenda internacional más religiosa e ideológica que política. De hecho, la política doméstica va yendo, en general, para atrás. Cuando ven que está muy complicado con algún tema, acomodan el cuerpo, y creo que este es un ejemplo de lo que está sucediendo.

Al principio se hablaba de que nunca iba a negociar con la casta y terminó él mismo pidiendo un pacto. Es decir, ahora está pidiendo por favor que la Corte, que los diputados y que todos los que han sido agraviados por el propio presidente estén hoy en el Pacto de mayo en Tucumán.

Entonces, yo creo que el Congreso que se viene tiene que ser un Congreso que tenga una agenda mixta, es decir, que el Gobierno entienda de una vez por todas que el Congreso también va a llevar adelante una agenda.

Ahora ya no tiene más excusas el Gobierno para no escuchar al Congreso y no llevarle planes económicos como lo que es el presupuesto, cómo va a desandar el cepo, cuándo va a salir el Impuesto PAIS, pero que lo diga con mucha claridad, también este tema del subsidio del transporte, el tema de las jubilaciones que ahora están reculando con que van a pagar los juicios, pero no terminan de decir del aumento, generar más actividad, bueno, todo eso lo tenemos que discutir juntos en el Congreso.

