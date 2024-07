Mariano Fernández: "El programa financiero está colapsado"

El economista y ex amigo de Milei, Mariano Fernández, señaló que el problema monetario del Gobierno tiene que ver con la “debilidad” del programa económico. A su vez, definió al Tesoro como un “defaulteador cereal” y pronosticó un riesgo de default para fines de 2024 y principios de 2025. “Javier Milei creyó en una especie de ilusión sobre que financieramente podíamos mantener la brecha atada al tipo de cambio oficial con un programa financiero que tenía un montón de debilidades e inconsistencias”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Fernández es licenciado y máster en economía de UCEMA. Fue profesor universitario, consultor asociado al Estudio Southecon Assocs y asesor del Dr. Carlos Rodríguez durante la presidencia de Carlos Menem. Además, fue uno de los amigos iniciales de la carrera del economista Javier Milei.

El viernes a última hora, el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, asumió como ministro de Regulación y Transformación del Estado. ¿Cree que hay diferencias entre los distintos economistas que integran hoy el gobierno respecto de cuáles son las herramientas que se deben aplicar para, por ejemplo, salir del cepo o bajar la inflación? ¿La llegada de Sturzenegger es un síntoma de esas diferencias?

En principio no, hay que diferenciar dos cosas, en primer lugar el rol de Sturzenegger es un rol organizativo, hay un montón de cosas que hay que hacer en el Estado, desde la restructuración de las funciones hasta los cronogramas de privatización o desregulación, pero no tiene nada que ver con el programa económico o financiero, son cuestiones de largo plazo.

Por otro lado, tenemos los problemas financieros, no creo que esto sume de manera positiva a los mercados, no hay ningún indicio para pensar eso. Creo que el problema es un problema más específico que tiene que ver con la debilidad de un programa económico. En nuestra anterior entrevista yo te mencioné las debilidades de ese programa, y lo que está pasando ahora es que el programa empieza a colapsar por estas propias debilidades sumadas al error que cometieron con los anuncios del viernes anterior.

Después de varios meses de anticipar las debilidades, ¿que retrospectiva podrías hacer de las advertencias que vos hiciste en su momento? ¿Cuáles se confirmaron?

Lo que no se confirmó todavía es la forma de U de la tasa de inflación, el retorno de la inflación, pero es cuestión de tiempo. Si vemos los indicadores monetarios duros, todo convalida a que próximamente la tasa de inflación pegaría una vuelta, lo cual no significa que vuelva a ser la misma inflación que la del último semestre del 2023, ese número tenía un montón de componentes inestables, aunque no era una hiperinflación.

La inflación hoy bajó alrededor del 4%, es posible que se ubique en un entorno entre el 5% y el 7%, pero eso es una mala noticia para el Gobierno. Si se mantiene la tasa de devaluación del dólar oficial del 2%, lo que haría es seguir pegando duro al nivel de actividad. Faltaría eso, pero ahora se suman nuevos problemas, porque ya el programa financiero, de alguna forma, está colapsado.

El problema futuro es que ahora, al pasar la basura de un cuarto al otro, es decir deuda del Banco Central a deuda del Tesoro, implica un canje de riesgos. Hay que tener en cuenta una cosa: más allá de todo lo criticable que es el Banco Central y de lo mal que se manejan las cosas en Argentina, el BCRA no defaultea, porque en última instancia tiene la maquinita y emite. El problema del Tesoro es que este sí deafultea, con lo cual, un banco que ahora ve canjeadas sus deudas a cobrar, que antes eran los pases por una letra de renovación monetaria nueva, ahora tiene que asumir un nuevo riesgo, canjear un riesgo de devaluación por riesgo de default. El mercado reacciona a todo esto, por eso se da la suba del riesgo país y el segundo salto de la brecha, el primero fue el colapso del programa, y sumado a eso le agregamos esto. El problema que viene en diciembre, por decir una fecha, es que ahora Argentina está en riesgo de default en algún momento de diciembre o del año que viene.

El default de la deuda en pesos ya lo vivimos con el reperfilamiento de la deuda a fin del gobierno de Macri.

Por eso te digo, el Tesoro es un defaulteador cereal, ya sea defaulteando o ya sea reestructurando con quitas de capital. El punto ahí es que aumenta el riesgo implícito, por eso se ve reflejado en la cotización de los bonos, en el riesgo país y finalmente en la brecha cambiaria.

Elizabeth Peger: Usted recién mencionaba que el plan financiero de Caputo está colapsado. En ese marco, ¿cómo es posible pensar la salida del cepo o la alternativa de un nuevo acuerdo con el Fondo que ofrezca algún ingreso de divisas?

Por este camino, es imposible. Yo siempre miro de acá a tres o cuatro meses, más no se puede mirar en Argentina. Por este camino, no hay ninguna puerta que nos indique la salida del cepo. Salidas siempre hay, pero vuelven a ser dolorosas. Uno puede delimitar las restricciones sobre la balanza de pagos, que es esencialmente el cepo, pero eso es un nuevo golpe a la economía en medio de una recesión. Había que hacerlo antes, ahora los costos son muchísimo más altos. Aun así, yo preferiría que destraben la cuenta de capitales, pero desde el punto de vista del oportunismo político no creo que vayan por ese camino.

¿Podríamos traducir exactamente lo que estás tratando de decir? ¿Significa devaluación, mayor inflación o mayor recesión?

Claro, el dólar oficial debería correrse a algún lugar parecido a lo que vale un dólar financiero.

Es decir, una devaluación del 30%...

Sí, por ejemplo. Un punto interesante para analizar es que una devaluación del 30%, en el contexto actual, no tendría un efecto inflacionario pleno. Recordemos que la última devaluación se dio en un contexto donde había entrada de capitales, que generó que seamos caros en dólares. Lo que sucedería ahora con una devaluación es que si yo devalúo un 30%, los precios no pueden subir un 30%, deberían subir menos porque deberíamos convalidar un tipo real de cambio más alto. Es decir, ser más baratos en dólares por la recesión, por la salida de capitales y por el aumento del riesgo.

EP: ¿Es sostenible socialmente una nueva devaluación del 30%?

Ahí está el otro problema, se pueden hacer las cuentas, devaluar, sacar el cepo y hacer que, de alguna forma, el sector productivo empiece a respirar, pero el golpe en la sociedad va a estar. El punto es, ¿qué pasa con la gobernabilidad frente a esta situación? Es como estar en una trampa, donde ir para atrás o para el costado genera costos altos y difíciles.

Lo único que puede mostrar el Gobierno hoy es la baja de la tasa de inflación, porque la brecha cambiaria ya se disparó. La inflación es el único logro que podría mostrar el gobierno, que en los próximos meses va a tener que abandonar.

No alcanza solamente con devaluar, es necesario un programa de estabilización que sea consistente, es más complejo que eso, se inicia con una devaluación y se libera el cepo, se me ocurren un montón de ideas que podrían ser un camino, en las que habría que evaluar los costos.

El otro camino podría ser asumir una inflación mayor, pagar el costo político y generar un crawling peg que en vez del 2% sea el 5%, por ejemplo…

Creo que eso ya no sirve, ya es tarde. Eso puede ser más complicado y atrasa el tipo de cambio. Hay una diferencia, cuando se modifica la tasa de cambio se altera la tasa de interés. En cambio, cuando pegas un salto sobre el tipo de cambio, no pegas el golpe sobre la tasa de interés.

El problema de acelerar el crawling peg en esta circunstancia donde hay salida de capitales podría ser una mayor aceleración inflacionaria. Algo parecido a la salida del Plan austral, cuando el plan de Sourrouille termina con la devaluación 0 y empieza un esquema de devaluación pautada que terminó acelerando la tasa de inflación llevándola del 5% mensual hasta el 20% mensual en muy pocos meses.

Conociendo como vos conoces, desde sus orígenes, el pensamiento económico de Javier Milei, ¿qué crees que lo llevó a esta situación?

La respuesta en si no la tengo porque no estoy al lado de él, pero controló mal, creyó en una especie de ilusión sobre que financieramente podíamos mantener la brecha atada al tipo de cambio oficial con un programa financiero que tenía un montón de debilidades con inconsistencias. Es algo así como quien no quiere ver algo, como quien está enfermo y se toma una pastilla para aguantar. Es tener fe, toda la sociedad tiene este problema. Los sectores que lo apoyan creyeron que ajustándose el cinturón alcanzaría para salir a la superficie en el futuro, pero no es así necesariamente.

