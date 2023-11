El economista y ex amigo de Milei, Mariano Fernández, remarcó que el candidato libertario intensificó su histriónico perfil cuando empezó a asentarse en los medios. "En ese momento cambió la red de contención que tenía por meros aplaudidores". A su vez, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), subrayó que "su conexión con la ultraderecha podría destruir a las ideas liberales en la Argentina".

Jugando con la canción de la presentación, ¿Milei está "loco un poco" o "un poco mucho"?

Milei está bastante loco, no un poco, y es preocupante porque no es un economista más que está en los medios, sino que es un candidato a presidente con probabilidades de éxito.

Dado que vos fuiste su amigo durante muchos años, ¿podrías contarnos como era? ¿Fue cambiando a lo largo del tiempo?

Lo conocí en el 2005 porque le comenté un artículo en la Asociación Argentina de Economía Política y a partir de ahí comenzó una relación profesional y luego más privada. A lo largo del tiempo lo empecé a conocer un poco más.

Él era una persona con algunos problemitas pero no tenía un cargo público. Durante los últimos dos años, antes de hacer política, empezó a tener comportamientos que asustaban.

De hecho, con otras personas más éramos una red de contención, ya que sus opiniones siempre estaban bajo riesgo de que su desequilibrio salga más a la luz, perjudicándolo.

Cuando se metió en política, decidimos con un amigo no acompañarlo y expresar nuestro desagrado con esa idea. Es que en política necesitás estar equilibrado para que no te manipulen, como le viene pasando.

¿Quién lo manipula?

Es muy permeable, vos fijate que su discurso está vinculado a sectores de la ultraderecha argentina que nada tienen que ver con el ideario liberal, pero que se han metido dentro de su armado político y condicionan su discurso. Por ejemplo, siempre hay citas bíblicas

¿Pero, concretamente, hoy es Macri quien lo usa?

Hoy Macri ejerce influencia sobre Milei. Incluso cambió la impronta de su discurso, que ahora está desinflado y solapado. Siempre tuvo sus exabruptos y su comportamiento histriónico, pero si a eso le sumamos la influencia de grupos religiosos en su campaña, tenemos una caricatura de Trump. Y ahora será una caricatura de Macri.

¿En esos años en donde lo conocieron, sufrió algún colapso emocional?

No soy psiquiatra, pero puedo decirte que escuché cosas que me preocuparon: sostenía que sus posturas le bajaban desde el cielo. Y eso asustaba, por eso le aconsejábamos que había cosas que mejor no dijera. Pero su comportamiento siempre fue difícil de domar.

¿Siempre estuvo su relación con lo esotérico?

Siempre estuvo y en la medida que fue tomando confianza, se fue abriendo a contarlo. No podemos negar que Milei ejerce una influencia especial sobre la gente.

¿Vos notaste que eso se exacerbó cuando empezó a aparecer en los medios?

Claro, porque cuando empezó a ir a los medios cambió la red de contención por meros aplaudidores que lo llevan a donde ellos quieren llegar. Eso es el espacio de construcción de poder, que es algo que sucede en política pero en él se vuelve más radical.

Él se enojó conmigo por recalcar parte de sus exabruptos o, incluso, sus discusiones económicas. Pero siempre hay que rodearse de personas que te estén marcando la cancha para saber cuándo te estás equivocando.

Probablemente debe tener una inteligencia importante, más allá de ciertos aspectos que fuiste marcando. Es que hay que tener una gran capacidad de coordinación y organización para, en dos años, armar una campaña como la que armó. ¿Correcto?

Es una persona muy inteligente y que sabe de economía. Quizá carezca de algún tipo de flexibilidad para determinadas circunstancias pero supo construir un espacio, más allá de lo que se piense del mismo. Es la columna vertebral de su espacio, si se cae, LLA desaparece.

Yo creo que todo lo que has mencionado es de buen amigo, ya que un buen amigo es aquel que te dice los defectos. Es decir, aun en la distancia lo estás ayudando. ¿Lo considerás así?

Es que el que quiere recibir ayuda va a tener que pedirla, es un tema de humanidad. El problema acá es que pueden haber cosas muy peligrosas. Hay muchas amenazas profundas, de hecho su conexión con la ultraderecha podría destruir a las ideas liberales en la Argentina.

