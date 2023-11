La diputada electa por La Libertad Avanza (LLA), Diana Mondino, afirmó que "no hubo ningún acuerdo" entre el candidato presidencial, Javier Milei, el exmandatario Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich. En ese sentido, aclaró que los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) "expresaron su apoyo" por el espacio libertario de cara al balotaje del 19 de noviembre que enfrentará al diputado nacional con el ministro de Economía y postulante oficialista, Sergio Massa.

"No hubo ningún acuerdo. De hecho la propia Patricia dijo que sería soberbio de su parte querer imponernos un programa a nosotros que entramos al balotaje", afirmó Mondino en diálogo con Infobae. Al respecto, la futura canciller en un eventual gobierno de Milei subrayó que los dirigentes de JxC "expresaron su apoyo por nuestro espacio, como ocurre en muchos países donde una tercera fuerza queda fuera del balotaje y expresa su apoyo a una de las dos fuerzas que van a competir".

Diana Mondino comparó el Matrimonio Igualitario con "tener piojos"

Consultada sobre quién gobernara ante una eventual victoria de Milei, si el libertario, Macri o un "doble comando", la economista advirtió que "obvio va a gobernar Milei", algo que "no me cabe ninguna duda". "Somos muchos y seremos aún más los que abrazamos las ideas de la libertad", indicó. Asimismo, expuso que tanto en LLA y JxC "tenemos muchas coincidencias en que la Argentina necesita reformas estructurales para cambiar esta realidad decadente que sufrimos hace décadas".

Respecto de la posición de la Unión Cívica Radical (UCR) contra el candidato libertario, Mondino difirió de la idea de que sea una postura generalizada, argumentando que "a lo sumo habrá algún dirigente por ahí". "Al contrario. La realidad es que todos los argentinos, dirigentes políticos, empresarios, periodistas o ciudadanos tenemos que preguntarnos si queremos ser cómplices de la continuidad que representa el 'súper ministro Massa' o si queremos ayudar a construir un cambio. Después cada uno vera dónde está parado", expresó.

Diana Mondino denunció que hay "una campaña muy sucia" contra La Libertad Avanza

Mondino manifestó que la "tergiversación" se da por la falta de "propuestas concretas de Massa" y la "pésima situación económica".

Sumado a esto, la diputada electa denunció la existencia de "una campaña muy sucia" contra el espacio libertario, aunque aclaró que no se trata de "nada nuevo". "Es impresionante la tergiversación, por no decir mentiras, que hubo en estos días", afirmó. "Estando los audios o videos disponibles, no entiendo cómo alguien interpretarlos en forma tan absurda y malintencionada. Es más, se tarda más en leer esas noticias falsas que en ver los videos completos", sostuvo.

Al respecto, consideró que ocurre debido a una serie de razones: "no hay propuestas concretas de Massa, la situación económica es evidentemente pésima y todo se está derrumbando a pasos agigantados". Por ese motivo, manifestó, "intentan desviar la atención con interpretaciones o noticias inventadas que son ridículas".

Diana Mondino propone crear un "mercado de órganos" y modificar la ley Justina

En esa línea, indicó que hay un sector político que "pretende aterrorizar a la población" diciendo que el espacio libertario es "un peligro para la democracia". "Son cosas distintas. Nuestra propuesta es volver a abrazar las ideas de Juan Bautista Alberdi. Más democrático que eso no hay", argumentó.

Y agregó: "Del otro lado tenés una fuerza política que tilda de nazi a todos sus opositores, que quiere intervenir la Justicia, amedrentar a los medios de comunicación, avasallar a sus adversarios políticos. Se vanaglorian de tener 'estructura' para literalmente robar votos y promueven un feriado el día después de la votación para que vote la menor cantidad de gente posible".

Uno de los aspectos mencionados fueron las acusaciones de misoginia en el espacio, lo cual le pareció "imposible que sea una idea generalizada". "Los otros días lo escuché por primera vez, no lo entiendo y es evidente que no es así. Somos muchas las mujeres que trabajamos en los equipos de La Libertad Avanza. Basta de repetir inventos", manifestó.

Además, destacó que la campaña de LLA y "en particular" la de Milei fueron realizadas "sin recursos económicos": "Con ideas claras, contundencia en el mensaje, mostrando las ventajas de la libertad y lo inútil que es llenar de regulaciones y controles y prohibiciones un país. Ha logrado que se preste atención a ideas que en cualquier lugar del mundo son simple sentido común".

Diana Mondino, sobre la convocatoria de Milei a la izquierda: "De los otros son los únicos que tienen propuestas"

"La composición del Congreso ya se definió en la elección del 22 de octubre. En el balotaje los argentinos votaremos un presidente y Javier ya está mostrando que puede ser presidente de todos los argentinos", precisó. En ese sentido, adelantó que la población se enfrentará con una elección "binaria": "De un lado está un candidato que representa la continuidad de un modelo decadente que sólo beneficia a la clase política y sus amigos. Del otro lado estamos los que defendemos las ideas de la libertad. Simplemente usamos el sentido común".

"Creemos que bajar impuestos, eliminar prohibiciones y permitir trabajar son la clave para salir de la decadencia histórica de la Argentina. Creemos que seguir con los mismos de siempre y las recetas que nos trajeron hasta aquí son una certeza de seguir cayendo. Es hora de empezar a aplicar las reglas y las políticas que permitieron crecer y desarrollarse a los países. La receta ya está escrita y no es otra cosa que nuestra Constitución Nacional", indicó.

Las críticas al oficialismo: "Este gobierno de Massa deja una herencia más pesada de la imaginada"

Según Mondino, "no hace falta decir" que la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía es "pésima".

Al ser consultada sobre el escenario actual del país y la herencia de la gestión de Massa frente al Palacio de Hacienda, Mondino consideró que "deja una herencia más pesada que la que cualquiera hubiera podido imaginar". En esa línea, destacó el ámbito social como el más afectado: "Todos vemos que hay una angustiosa inseguridad, tremendas dificultades para conseguir turnos médicos o remedios, un sistema educativo muy deteriorado, arbitrariedad para dar o no aumentos en jubilaciones, y sigue la lista de problemas".

Respecto al enfoque económico, advirtió que "no hace falta decir que es una pésima gestión". "Desde el punto de vista económico, estamos en una situación de crisis con muchísima más inflación que cuando asumió, menor producción, menor empleo y paupérrimos salarios", manifestó.

"La peor herencia económica son las regulaciones que han generado precios atrasados y distorsionados de muchísimos productos. Ese reacomodamiento inevitablemente generará aumentos de costos", subrayó. Al respecto, detalló que "el caso más obvio" es el del dólar y los combustibles, pero aclaró que no son los únicos. "Ya vimos los faltantes de nafta e insumos. Faltan dólares para importar componentes imprescindibles para el funcionamiento del sistema productivo local. Ni siquiera es fácil exportar. La situación es grave y muy difícil de solucionar", concluyó.

mb / ds