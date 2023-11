Victoria Villarruel y Agustín Rossi se cruzaron antes del debate de vicepresidentes: qué se dijeron

En la previa al debate de vicepresidentes que se hará la próxima semana, Agustín Rossi y Victoria Villarruel calentaron los motores en un cruce por radio. La candidata de Javier Milei dijo que "jamás" votaría al actual Jefe de gabinete y el candidato oficialista se mostró halagado por esa afirmación.

El intercambio se dio en dos entrevistas separadas que brindaron este sábado al mismo programa de Radio Mitre. Villarruel, después de aclarar algunos puntos sobre la alianza entre La Libertad Avanza y parte de Juntos por el Cambio, fue consultada sobre quién ganará el próximo cruce entre ella y Agustín Rossi, que esta vez será un mano a mano.

Entre risas, la diputada liberal se eligió como futura ganadora del debate y se despachó sobre Rossi: "No me gusta como funcionario, en otra circunstancia, con otro tipo de funcionario podría tener algún tipo de divergencia o ser un poco más contemplativa".

En un retuit, Victoria Villarruel calificó de pro terrorista a la película "Argentina, 1985"

Más tarde, a Rossi le realizaron la misma pregunta y le hicieron escuchar el audio con la respuesta que había dado Villarruel. El Jefe de Gabinete retrucó: “Si a Villarruel no le gusta nada de mí, me califica positivamente. Si Villarruel me ha elegido como enemigo, me reconforta conmigo mismo".

Sobre el ganador del futuro debate, adelantó que su respuesta sería "políticamente correcta" y dijo que prefería "que gane el público" que vea el debate.

Victoria Villarruel en Córdoba: afirmó que Massa es un presidente de facto y preguntó dónde está Cristina

Sobre el acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, la diputada de La Libertad Avanza señaló: "Somos dos espacios que ahora encaramos de cara al 19 de noviembre una lucha en común”.

Y agregó: “Lo que nos espera es Massa, que tiene todo el aparato del Estado. Puede haber diferencias o cuestiones que desde lo discursivo puedan ser diferentes pero todos tenemos en claro que la fórmula es Milei-Villarruel. No estamos enfocados en cargos o algo más que el 19 de noviembre"

Por su parte, Rossi destacó los cambios de opinión de Milei en poco tiempo: “Dijo en la campaña que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio era montonera, asesina, que ponía bombas en jardines de infantes, que tenía las manos manchadas de sangre y 48 horas después dijo que tenía un 90% de coincidencias con Bullrich”.

Y remató: “O mentía antes o después, en cualquiera de los dos casos Argentina no necesita un presidente mentiroso, que falte a su palabra".

Milei se mostró con Patricia Bullrich por primera vez y valoró su apoyo: "Qué revolución armamos"

En esta línea, el jefe de Gabinete agregó: "Todo lo que dijo durante la PASO y la primera vuelta lo borró con el codo detrás de seducir los votantes de Juntos por el Cambio. Si uno pregunta en una encuesta quién va a gobernar si gana Milei y la cosa debe estar absolutamente repartida entre Milei y Macri".

"Milei se presentó como el candidato disruptivo, que venía a reemplazar a la vieja política y ahora se presenta como alguien que transa con un sector de los que descalificaba con tal de llegar al poder", concluyó Rossi

El segundo debate de vicepresidentes: Rossi y Villarruel cara a cara

En la recta final de las Elecciones 2023 y con motivo del balotaje del 19 de noviembre, los dos candidatos a vicepresidente, Agustín Rossi, de Unión por la Patria (UxP), y Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza (LLA), se cruzarán cara a cara en el segundo debate, que se realizará el próximo miércoles 8 de noviembre.

El debate presidencial entre Massa y Milei ya tiene sus definiciones

Igual que el primero -en el que participaron los candidatos que no entraron al balotaje- comenzará a las 22 y será organizado por el programa A dos voces, del canal Todo Noticias, conducido por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.

Durante el primer debate de vicepresidentes, uno de los momentos más acalorados que se dio fue el intercambio libre entre estos dos candidatos. La discusión sobre los Derechos Humanos fue el punto que deparó los cruces más fuertes.

LT