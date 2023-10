El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ponderó la gestión del Gobierno aunque reconoció que "la cuenta pendiente fue devolverle el poder adquisitivo al salario de los argentinos". Por otra parte, señaló que el núcleo más duro del kirchnerismo no se tomará a mal la captación del voto del electorado de JxC. "Nosotros planteamos un gobierno de unidad nacional pero en base a coincidencia de valores", aclaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Dormiste algo anoche?

Un ratito, me acosté a las 3 y a las 6 ya estaba atendiendo a tus colegas.

La semana pasada, distintas personas cercanas a ustedes nos preguntaban qué tan seria era esta encuestadora brasileña Atlas Intel, que venía dando a Massa primero desde hace un mes. ¿A qué atribuís que una consultora extranjera viera algo que las de acá no pudieron?

No lo sé, pero muchas de las consultoras argentinas trabajan no sólo con el crudo que surge de la muestra, sino que trabajan con compensar con la elección anterior. Es decir, si la muestra te da una cantidad de votantes, por ejemplo de Javier Milei, por debajo de lo que sacó en las PASO, presumen que esa muestra tiene un defecto de representación porque la gente no te dijo que votó a Milei en la cantidad de votos que sacó en las primarias.

Eso es un mecanismo que uno intenta por una fórmula matemática que la muestra se parezca más claramente a lo que fue la elección anterior. Además, puede haber muchos argentinos que no votaron o que cambiaron su voto.

Me incluyo en tu primera hipótesis. Además, hay un sesgo que atraviesa a muchas consultoras: el temor de dar un resultado distinto a todas las demás y que luego no se dé, quedando marcados para siempre. Justamente por eso la distancia geográfica que tiene esta consultora de afuera es clave. Yendo a otro punto: ¿estás satisfecho con el resultado de Santa Fe?

Sí, muy contento, Tuvimos cerquita, dos puntos de diferencia a nivel provincial, pero ganamos por 5 puntos en Rosario. Y eso, justamente, nos permitió hacer la elección que hicimos. En general, mejoramos en toda la provincia a partir de las propuestas de Massa y de que se despertó un calor militante.

Nuestros candidatos a diputados nacionales trabajaron muchísimo recorriendo toda la provincia. Sabíamos que algo distinto pasaba, incluso yo estuve en un acto grande de 18 mil personas en Rosario hace unas semanas, por eso no estuve con Sergio en Avellaneda.

Ayer, cuando fui a votar, sentí que íbamos a hacer una muy buena elección. Sobre todo, porque teníamos la elección de las PASO muy cercana, entonces te permitía comparar. Yo pensaba que si con la frialdad que me mostraron antes de las PASO sacamos 27 puntos, con este fervor nos tenía que ir mejor. Sabía que íbamos a tener una gran primera vuelta, pero no pensé que tanto.

Sergio Massa y Agustín Rossi, la fórmula de Unión por la Patria

Ayer a la mañana, en Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner dijo que “este no es mi gobierno”. Al mismo tiempo, Massa subió solo al escenario. ¿Vos representás, de alguna manera, lo que sería el reconocimiento a que el gobierno de Alberto Fernández no es tan malo como se cree que fue?

Soy el jefe de Gabinete de este Gobierno y fui propuesto por Alberto Fernández para integrar esta fórmula. Siempre creí que el tiempo va a poner a este Gobierno en un lugar de mayores ponderaciones positivas. Recién ahí se podrá tener un balance más equilibrado.

El Presidente fue a China la semana pasada y logró una ampliación de swap para aumentar nuestras reservas. Habrá que reconocer, también, las cosas que faltaron. Y en ese sentido está la cuenta pendiente de devolver el poder adquisitivo al salario de los argentinos. Queremos que vivan con tranquilidad, seguridad y esperanza.

La captación de votos en esta nueva etapa

Claudio Mardones (CM): Massa planteó apelativos para el nuevo comienzo de esta etapa de la campaña, buscando conseguir nuevos votantes y poder apelar a los de Juntos por el Cambio (apuntando al radicalismo principalmente) y a los de la izquierda. ¿Cómo esperan que vaya a reaccionar el electorado de UxP ante la puesta en marcha del operativo de unidad nacional a partir del 10 de diciembre, con la posibilidad de sumar aliados radicales e interpelar a un sector del PRO?

Si es por el aplausómetro de ayer, muy bien se lo van a tomar. Nosotros planteamos un gobierno de unidad nacional en base a coincidencia de valores: educación y salud pública, justicia social, defensa al trabajo, derechos adquiridos, etc.

Cuando asumió Néstor Kirchner como presidente planteó la transversalidad y, a partir de ahí, se incorporaron dirigentes como Aníbal Ibarra y sectores del socialismo. Luego, profundizó ese camino de ampliación, cuando hace la contactación radical. Y eso fue parte importante en el 2007, a tal punto que la fórmula fue Cristina-Cobos, este último siendo el gobernador radical en Mendoza. De hecho, esta fórmula allí sacó más del 80% de los votos.

No es que no tengamos antecedentes políticos, sino que construimos en una época no tan lejana escenarios de acuerdos y consensos. Y eso es lo que vamos a hacer, por lo cual nuestra base electoral lo va a tomar bien, dada nuestra tradición en ese sentido.

CM: Yendo a eso años que mencionás, además de la transversalidad, me llevan a recordar que el 10 de diciembre del 2007, Mauricio Macri asume por primera vez la jefatura del Gobierno porteño. ¿A partir de eso, y con este escenario, qué puede hacer UxP con el PRO?

No creo que el votante de JxC sea el mismo que el de Milei. Además, tienen valores sobre los cuales se pueden construir y llevar adelante un idea. No creo que no se puedan encontrar puntos de acuerdo. De todas maneras, no es sumar dirigentes, sino encontrar propuestas que sean comunes a la mayoría de los electores de la Argentina.

Nosotros nos vamos a confrontar con Milei, que dice que va a terminar con la coparticipación, que no habrá más obra pública ni transferencia hacía la provincia. En ese sentido, hay una cantidad de gobernadores electos de JxC que van a tener que trabajar con el próximo presidente.

Su otra opción es Massa, alguien que ya conocen y que ya dijo que respetará el federalismo, que no va a modificar la ley de coparticipación y que trabajará con todos los gobernadores, sin importar su signo político.

Cuando uno es gobernador debe pensar en qué decisión le conviene más a su provincia, por tanto, por ejemplo, tienen que definir si quieren a alguien que no quiere hacer obras públicas para su provincia o una persona que los ayudará o incluso las hará directamente él.

El liderazgo en el oficialismo

Alejandro Gomel (AG): Ayer en el búnker llamó la atención que Massa subiera solo al escenario (el otro ganador, Axel Kicillof, lo hizo con toda la familia). ¿Esto fue un pedido de Massa? ¿Por qué en el discurso ganador no hubo una referencia a Cristina Kirchner?

Son situaciones distintas. Kicillof festejaba un triunfo, mientras que para nosotros era una muy buena elección, la cual tiene una segunda etapa el 20 de noviembre. Consideramos que la mejor forma de presentar dicha etapa era como lo hicimos, con Sergio haciendo un discurso más mirando hacia adelante para luego sumar a nuestras familias.

En segundo lugar, ella siempre está y la mejor manera de reivindicar a Cristina fue la elección que hicimos ayer.

AG: ¿Se comunicaron con ella luego de los resultados?

Yo hablé con ella antes. No sé si Sergio habló.

