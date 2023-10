Comenzó una nueva era

“Una sorpresa para todos, pero no para aquellos que siguen este programa, porque el 29 de septiembre, en este programa, la consultora brasileña Atlas Intel, predijo que Sergio Tomás Massa iba a ser el primero en las elecciones y que iba a salir segundo Javier Milei, aunque no le hicimos mucho caso inicialmente", explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 23 de octubre de 2023.

Volvimos a publicar y a difundir una encuesta de él, y a entrevistar a su conductor, a mediados del mes de octubre, y la última encuesta que se podía publicar el día jueves, previo a lo que vendría a ser la veda de elecciones, nuevamente daba a Massa arriba.

¿Por qué una consultora brasileña pudo predecirlo y no lo pudo predecir una consultora argentina? Nos hace reflexionar sobre los sesgos que todos tenemos y que muchas veces nos impiden ver lo obvio.

Massa - Milei: ¿qué pasa con los votos de Patricia Bullrich en el ballottage?

Encuestadores muy serios de la Argentina, que de sobra tenemos, no podían creer y no se animaban al costo político de que les dijeran que estaban comprados a decir el real resultado, mientras que una encuestadora brasileña no tenía esos inconvenientes, y nos hace reflexionar sobre cómo muchas veces las cegueras paradigmáticas nos impiden ver la realidad tal cual es.

Esta misma consultora brasileña había previsto el triunfo de Milei en las PASO cuando todas las demás no lo habían hecho. Parece que las empresas que hacen encuestas tienen, como probablemente debe ser lógico, una hermenéutica de los datos, en lo que los que ecualizan a lo que suponen que puede ser la realidad. Finalmente, no es una consultora argentina la que pudo predecir exactamente qué es lo que iba a suceder.

Dado que en este programa tenemos una posición equidistante de todos los sesgos, tuvimos el privilegio de ser los únicos que lo venimos dando a 23 días antes de las elecciones.

Myriam Bregman y la postura sobre el ballottage: "La vamos a tomar en los próximos días"

Marcelo Longobardi sostuvo que “estamos viendo un Sergio Massa que gana pero con la proyección de la sombra de Axel Kicillof, de Máximo Kirchner y eventualmente de Cristina Kirchner. La recuperación de Massa hay que encontrarla en la provincia de Buenos Aires, donde la sorpresa más fuerte de toda esta elección la dio justamente Kicillof que se impuso por una diferencia muy significativa, dejando muy por detrás a los opositores”.

“Argentina ha mostrado nuevamente rasgos muy conservadores y un poco anacrónicos. Finalmente, ante la perspectiva de un cambio de una manera u otra, la gente optó por un voto muy conservador. Un voto, si se quiere, hasta viejo, porque el discurso de Sergio Massa es un conjunto de lugares comunes que hemos escuchado hasta el hartazgo", agregó.

Y resaltó que "Hay una serie de rasgos acá que no solamente se reflejan en la política, sino en la sociedad. Una sociedad que ha votado con formatos muy conservadores, que ha tenido dificultades evidentemente para aceptar la noción de un cambio, que ha votado a candidatos que tienen visiblemente autocráticos ambos, Milei y Massa, y ha ignorado cuestiones tan "ignorables", si existiera la palabra, como la tasa de inflación, la pobreza, la falta de crecimiento, la corrupción, no solamente la corrupción, la corrupción en tu nariz, con el tipo en los cajeros y con el barco en Marbella".

Elecciones 2023: cuándo es el ballottage entre Milei y Massa

Para quienes siguen este programa, tampoco es una sorpresa el triunfo de Axel Kicillof. Nosotros la semana pasada entrevistamos a la mano derecha del gobernador bonaerense y jefe de Asesores, Carlos Bianco, quien marcaba que era 15 puntos arriba, y que 15 puntos arriba en la Provincia de Buenos Aires, que tiene el 38%, para ser preciso, del total de los votos significaba seis puntos arriba a nivel nacional.

Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos, sostuvo que “hoy me desperté y lo primero que sentí es la sensación de que Argentina tiene una chance de evitar lo que yo percibía como una tragedia. Si esto hubiera pasado con Patricia Bullrich con 36 puntos hubiera sentido lo mismo. Empecé el domingo pensando que existían riesgos serios de que la ola de Milei se extendiera de tal manera que ganara en primera vuelta. La idea de que eso se aleja como perspectiva es una idea que a mi me alivia"

Además, agregó: "Creo que Milei es un voto demasiado enojado y que el enojo no es un buen método. “No me importa si explota todo”, en el medio se va la vida de mucha gente. No me parece un criterio constructivo para votar. Después, no me representa lo ideológico ni lo instrumental”.

La reconfiguración del mapa político

“¿Massa qué?”, preguntó Tenembaum. “Gobernantes como Massa hay en todo el mundo, esa cosa de experiencia de manejarse en el poder, medio falluta, que pierde, gana, la busca y que puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, pero prefiere estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo que con ninguno, que tiene aspectos de convivencia con un sistema de poder que son venales. Todo eso es Massa, pero la democracia genera líderes así, no son líderes ideales. Del otro lado es otra cosa” sostuvo el periodista.

Por su parte, Carlos Pagni, en La Nación tituló: “Un buen resultado para Massa, una mala elección del PJ”, e indicó que “el peronismo perdió más de 3,5 millones de votos; el resultado del ministro de Economía es más meritorio, entonces, cuando se lo compara con la penuria de Unión por la Patria”.

El dólar cripto se desploma ante un balotaje entre Massa y Milei

“Sergio Massa tuvo un doble triunfo en las elecciones generales. Salió primero, contra casi todos los pronósticos. Y, lo más importante, corroboró su hipótesis maestra: la irrupción de Javier Milei tenía como destino principal dividir el frente opositor. Es decir, cumplir el rol que él mismo, Massa, desempeñó entre 2013 y 2017 frente al kirchnerismo y que fue determinante de la llegada de Mauricio Macri al poder. Olvidar esta configuración electoral haría perder de vista un mensaje importante de las urnas: el peronismo tuvo una muy mala performance. Unificado detrás de un solo candidato, anoche no alcanzaba al 37% de los votos, que es lo que había obtenido Daniel Scioli en 2015, cuando encabezó sólo a la fracción oficialista".

"Es verdad que el ministro de Economía sumó más de 3 millones de votos a los que su coalición cosechó en las primarias de agosto. Fue quien más se benefició con el incremento de participación, que fue del 70 al 78%” continuó el historiador.

Massa llamó a los radicales a sumarse: "La grieta se murió"

“Milei agregó 700.000; Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, perdió 200.000. Pero Milei y Bullrich sumaron muchos más votos que los que había obtenido Macri en la primera vuelta de 2019. Entre la candidatura de Alberto Fernández en 2019 y la de Massa, ayer, el peronismo perdió más de 3,5 millones de votos. Salvo un sondeo de su cuñado Sebastián Galmarini, y otro de Raúl Timerman y Shila Vilker, ningún pronóstico había asignado a Massa el primer lugar en la elección. El resultado de Massa es más meritorio, entonces, cuando se lo compara con la penuria de Unión por la Patria”.

Pero sí hubo quien predijo el triunfo de Massa, fue la consultora Atlas Intel de Brasil que nosotros venimos dando desde hace un mes.

Descargá gratis la edición completa de Perfil de papel especial de las elecciones

"El plan Massa funcionó: por qué logró un triunfo en un país al borde de la híper", manifestó José del Río, también para La Nación.

“¿Pero cómo logra un ministro de Economía con un dólar blue a $1100 y una inflación del 148% anual convertirse en el ganador de la elección? ¿Qué cambió para que el país, que se había teñido de violeta y lo había dejado tercero, vuelva a mirar con buenos ojos al gobierno que tiene un 40% de la población por debajo de la línea de pobreza?”, se preguntó el periodista especializado en economía y negocios.

El peronismo volvió a consolidarse en el conurbano y le arrebató una intendencia clave a JxC

“En Unión por la Patria sembraron la idea de 'vienen por todo, vienen por tus derechos', con un umbral de tolerancia cada vez más bajo por parte de una sociedad que hace tiempo la pasa mal. Con esas herramientas en mano y datos concretos, Massa empezó a trabajar sobre la suma de los miedos de su electorado. En el país hay 18,7 millones de personas que reciben dinero del Estado, entre jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, pensiones graciables, y dentro de ese universo se encuadran unos 3,8 millones de empleados públicos” aseguró del Río en su columna.

A la perplejidad de José del Río se le suma que Jaime Durán Barba viene diciendo de manera sostenida desde hace un año, y lo ha repetido hasta el hartazgo, que nadie gana proponiendo un plan de ajuste.

Massa: "Pongamos un punto final a la idea de la destrucción del otro; la grieta se murió"

Desde el Diario Clarín, Ricardo Roa manifestó que “Massa saca al peronismo de la sombra y cumplió su función de partir a la oposición”.

Sostuvo que “Massa es el gran ganador sorpresa. No es el ganador de la presidencia porque habrá balotaje y otro período de incertidumbres lleno de certidumbres llenas de marketing. Asombra el número de Massa que desmiente, y no se sabe si para siempre, aquello de es la economía, estúpido. No lo es. No lo es tampoco la corrupción” indicó.

Fotogalería: la euforia peronista, el festejo contenido de los libertarios y la decepción de JxC

“Podría ser: es la decadencia, estúpido, pero para profundizar en esa posibilidad habrá que esperar al balotaje. Siguió votando menos gente, en número significativo: fue el segundo porcentaje más bajo de ausentismo desde la recuperación de la democracia. Son millones, que no pueden expresar otra cosa que el rechazo creciente a la política, que puede haber dejado de encarnar Milei, ya miembro de la casta que estigmatizó”, aseguró el editor del Diario Clarín.

“Milei cumplió su función de partir la oposición. Lo hizo con eficacia. En la política, la real, no la de los comentarios sobre lo que debiera ser más que sobre lo que es. Usó el discurso base de Juntos, que empezó a desdibujarse con una interna desbordante en peleas por las candidaturas. Larreta, Morales y Yacobitti más de una vez parecieron más cercanos a Massa que a Macri. Y Macri por momentos pareció más cercano a Milei que a Larreta o, incluso, a su propio delfín, la Bullrich”, aseveró Roa.

Sin devaluación, Massa buscará domar a un mercado que sostendrá la tensión cambiaria

En la misma línea, Eduardo Van Der Kooy tituló: “El batacazo de Massa ante una sociedad fragmentada y confundida”.

“La reconfiguración política que consumó la Argentina en las elecciones de ayer estaría certificando la aseveración que en los últimos días realizó el consultor Guillermo Oliveto. Habló de una sociedad con una “crisis de sentido”. Que en medio de una decadencia acentuada no alcanza a divisar un horizonte. Los resultados del domingo, que conducen a un balotaje en noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei, parecerían otorgar vigencia plena a aquel diagnóstico” escribió en su columna.

“Habría que darle la razón a Massa cuando durante la semana pasada reclamó a sus amigos “el premio Guiness” si llegaba a ingresar al balotaje en medio de la profundísima crisis económico-social, a la cual supo echarle fuego detrás de su proyecto presidencial. Tendría al alcance de la mano una cosa. Aun cuando no supere el balotaje frente a Milei, estará en condiciones de plantear la disputa por la nueva conducción del peronismo".

Miguel Ángel Pichetto: "Mauricio Macri tenía que ser el candidato"

"La Vicepresidenta no está ya para eso. Máximo Kirchner y La Cámpora comprenden su retroceso. Fracasaron y carecen de renovación. Se podrá decir que el excelente triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires (46%), donde consiguió la reelección, constituiría un potencial obstáculo. Habrá que verlo: en el principal distrito electoral el ministro-candidato también mejoró notablemente sus números respecto de las PASO. La Matanza, todo el cordón sur y oeste, fueron algunos de los ejemplos” manifestó.

En “El Cohete a la luna”, según Horacio Verbitsky “La clave (del triunfo de Massa) es que adoptó en su campaña las políticas de mejora del salario directo e indirecto que Cristina Fernández de Kirchner le reclamó en vano al doctor Fernández. Axel la reivindicó en forma explícita en su discurso de la victoria, de fuerte contenido ideológico” manifestó respecto al oficialismo.

Juan Schiaretti duplicó los votos de las PASO: "Nuestra coalición expresó el federalismo"

“Las propuestas extravagantes de Milei esta vez fueron escuchadas y castigadas y la campaña bullrichonista de exterminar al kirchnerismo resultó el peor fracaso de la jornada. No obstante, la candidata lo repitió en su errático discurso del funeral de JxC. Milei, en cambio, interpretó su derrota como la mejor elección histórica del liberalismo en el país, en la elección más importante en un siglo".

"También saludó a Macrì y Rogelio Frigerio, en un gesto hacia el macrismo. Hizo suyo el discurso perdedor de Bullrich, de terminar con el kirchnerismo, definido como una organización criminal. Su discurso fue leído, sin la espontaneidad que le valió voluntades juveniles. "Si trabajamos juntos", fue su consigna. Kirchnerismo o libertad, propuso. Reclamó dejar atrás sus confrontaciones con Bullrich ("zurda asesina") y con Rodríguez Larreta ("rata asquerosa a aplastar")” manifestó respecto al discurso de Milei, entrando, de alguna manera, en la casta que criticaba.

Kicillof celebró su triunfo en la provincia de Buenos Aires: "No nos venció la resignación ni la antipolítica"

En la edición en papel de Perfil, Gustavo González escribió “El referéndum que viene”, y aseguró que “el próximo 19 de noviembre no habrá ballottage. Lo que habrá será un referéndum. Porque a diferencia de otros comicios en los que compitieron candidatos peronistas, radicales o macristas, en los que vienen competirá un representante del sistema de partidos tradicionales contra un líder antisistema”.

González agregó que “lo que viene será un referéndum entre los que entienden que es preferible un candidato sin experiencia de gestión, sin suficiente estructura nacional ni legislativa y que propone un anarcoliberalismo nunca probado en el mundo; pero que no está contaminado por los males de la “casta” ni es peronista. Frente a los que creen que Sergio Massa es la persona adecuada para gobernar el país más aquellos que este domingo no la votaron, pero suponen que en noviembre lo harán para defender los valores del sistema democrático y el rol del Estado”.

Carlos Maslatón a Ramiro Marra: "Quedaste como un salamín"

Por último, en Página 12, Alfredo Zaiat manifestó que “nunca antes desde la recuperación de la democracia un sector de la sociedad política estuvo sin esconderse jugando con abrir las puertas del infierno de la hiperinflación. Convocaba a esta tragedia como si fuera un acontecimiento más de una crisis económica y como si no tuviera consecuencias dramáticas y perdurables en el tejido socio laboral y productivo. Una híper no es un evento más. Es una calamidad con derivaciones que sólo entrega dolor. Las relaciones económicas tardan bastante hasta recuperar cierta normalidad, y lo hacen desde una situación global empeorada”.

“El resultado electoral de este domingo determina una pausa en la dinámica perversa entre las cotizaciones de los dólares paralelos y gran parte de los precios de bienes y servicios, además de las complicaciones de abastecimiento por la especulación con el stock de mercadería. Que haya un espacio temporal de pausa no significa el alejamiento del peligro de arrojar la economía al infierno, y con ella a la mayoría de la población vulnerable, en especial sectores de ingresos medios y bajos”, sostuvo el economista.

De Javier Milei a Sergio Massa, los mejores memes por la segunda vuelta de las Elecciones 2023

Este fue el análisis de los distintos diarios, y radios, sobre las elecciones presidenciales que derivaron en un balotaje, el cual se llevará a cabo el 19 de noviembre.

MVB JL