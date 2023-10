Kicillof ganó la reelección en Buenos Aires: "Este triunfo nos da fuerza"

Axel Kicillof ganó la reelección de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el candidato de Unión por la Patria (UxP) le sacó casi veinte puntos de diferencia al segundo: Néstor Grindetti por Juntos por el Cambio (JxC). La representante del partido de Javier Milei, Carolina Píparo, quedó tercera.

El actual gobernador bonaerense señaló: “Quisieron hacernos creer que la sociedad había resuelto no defender la escuela pública o la salud pública, pero los problemas se resuelven con más Estado, no con menos; con solidaridad, no con egoísmo; y pensando en los otros, tendiéndole la mano a los que los necesitan”.

“Este triunfo nos da fuerzas, pero la campaña no terminó en la provincia de Buenos Aires. La campaña termina cuando Massa sea el próximo presidente”, sostuvo el mandatario bonaerense desde el escenario del Complejo C, en el barrio porteño de Chacarita, donde UxP montó su búnker. Kicillof hizo referencia a Sergio Massa que deberá enfrentar un ballottage con Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA) el próximo 19 de noviembre.

En segundo lugar en provincia de Buenos Aires quedó la dupla Grindetti y Miguel Fernández por JxC. Mientras que la exlegisladora Carolina Píparo quedó relegada a un tercer lugar y Rubén “Pollo” Sobrero fue cuarto (Frente de Izquierda).

“Los bonaerenses votaron para defender lo que se logró estos años en materia de educación, salud e infraestructura”, sostuvo Kicillof y arremetió: “queda claro que la dignidad no es un negocio, los derechos no dependen de la ganancias y la libertad sólo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades, nuestra vida no es un mercado y la patria no se vende”.

El 75% del padrón habilitado para sufragar hizo uso de su derecho en la provincia bonaerense. Solo el 6% votó en blanco. El gobernador bonaerense se impuso en siete de las ocho secciones electorales en que se divide políticamente la provincia de Buenos Aires. El peronismo triunfó así en la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Séptima y Octava secciones, mientras que Juntos por el Cambio ganó en la Sexta.

¿Qué pasó con las intendencias bonaerenses?

En el partido de Lanús se impuso Unión por la Patria. De este modo, Julián Álvarez superó a Diego Kravetz (JxC) actual intendente interino en reemplazo del candidato que acompañó a Patricia Bullrich, Grindetti.

En Lomas de Zamora, y tras el escándalo de Martín Insaurralde en el yate en Marbella, se impuso el candidato de UxP Federico Otermín. Con el 98% de los votos escrutados, rozó el 50% de los votos. Mientras que el segundo, Guillermo Viñuales (JxC) alcanzó el 25%.

En La Matanza, el partido con más habitantes de la provincia, se impuso Fernando Espinoza superando el 50% de los votos. En segundo lugar quedó David Martínez, más conocido como El Dipy, en la lista de Milei.

En el mismo sentido, Mayra Mendoza logró la reelección en el municipio quilmeño. El cocinero Martiniano Molina (JxC) quedó en segundo lugar.

En La Plata, capital de la provincia, la diferencia se contaba voto a voto. Con el 97% de las mesas escrutadas, se imponía el candidato de UxP, Julio Alak y por detrás estaba Julio Garro (JxC). La diferencia era de menos de 900 votos.

Ramón Lanús (JxC) se impuso en San Isidro. En segundo lugar quedó Federico Meca (UxP) y tercero, Rodolfo Paolucci (LLA).

En Tres de Febrero también ganó la lista de JxC. Diego Valenzuela resultó vencedor con un 46% de los votos. Por atrás de él quedó Juan Agustín Debandi (UxP) y Ricardo Tejerina (LLA).

El intendente del partido bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), resultó reelecto hoy tras superar el 41 por ciento de los votos, con los que logró una ventaja de más de cinco puntos porcentuales sobre la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la peronista Fernanda Raverta (Encuentro Marplatense), quien se ubicó en el segundo lugar.