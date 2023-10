En el marco de las elecciones generales, Lanús fue el escenario de un episodio que generó tensión y acusaciones cruzadas entre los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) y Unión por la Patria (UxP). Al respecto, en una de las escuelas donde se desarrollaban los comicios denunciaron que un fiscal de UxP hostigó e hizo comentarios de índole sexual a su par de JxC, quien fue a la comisaría junto a una fiscal del Frente de Izquierda (FIT) para acusarlo de violencia de género.

El hecho ocurrió en el Colegio Estrada de Lanús Oeste e interviene la Unidad Fiscal Especializada (UFI) 8. Según la declaración testimonial, la mujer relató: "Aproximadamente a las 13:30 (...) se me acerca un masculino robusto, de tes morena, pelo canoso, de 1.80 de altura aproximada, quien se me para enfrente y me apunta con el dedo a la altura de la sien y me refiere: ‘Vos tenés algún problema con nosotros’, a lo que dije que no. En ese momento me agarra un ataque de pánico porque temía que este sujeto me amedrentara".

Fraude, agresiones y denuncias de "fake news": acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición

Y agregó: "Luego este sujeto comenzó a discutir con los demás fiscales y yo me fui al baño ya que estaba en shock por la situación. En horas de la mañana este mismo sujeto se me acercó a la mesa donde estaba yo con una compañera y nos refirió: ‘Ustedes son más lindas que nosotros’ y se fue. Después fui a la comisaría a declarar lo que pasó”.

Por su parte, la fiscal del FIT coincidió con la descripción de los hechos, indicando que la joven "se puso a llorar y le agarró un ataque de pánico". Sumado a esto, manifestó que Julián Álvarez, candidato a intendente por UxP, ingresó de forma "prepotente" a la comisaría y amenazó al oficial: "Cuando estábamos declarando en la oficina quiso entrar con prepotencia el señor Julián Álvarez y le dijo al titular de la comisaría levantándole el dedo 'Arreglame esto ya, liberame a la persona que tenés ahí retenida'". Sin embargo, continuó, el comisario "no lo dejó entrar", por lo que el postulante "se quedó ahí afuera" y la presunta víctima "otra vez comenzó a ponerse angustiada".

Álvarez fue el primero en pronunciarse sobre el hecho, acusando a su competidor cambiemita y al exfiscal Mariano Leguiza de irrumpir en la escuela y detener de "forma irregular" a uno de sus fiscales. "El ex fiscal Mariano Leguiza y actual funcionario de Diego Kravetz irrumpió en la Escuela Estrada de Lanús e instruyó al subcomisario Carlos Paz de la Comisaría Primera a que se lleve detenido a un fiscal general de Unión por la Patria", advirtió el candidato a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Y añadió: "En estos momentos el compañero está detenido de forma irregular y sin denuncia previa en dicha comisaría de Lanús. Exigimos su inmediata libertad a las autoridades competentes”.

En respuesta a las acusaciones del camporista, Kravetz, intendente interino en reemplazo de Néstor Grindetti y candidato al ejecutivo local por JxC, acusó a su rival de "violencia, fake news y campaña sucia", lo que consideró "un clásico de La Cámpora". "El fiscal general de Unión por la Patria nunca estuvo detenido, ni un minuto, a pesar de que insultó y amenazó a nuestra fiscal general desde las 8 de la mañana", explicó a través de X.

"No contento con provocarla y hacerle comentarios misóginos durante varias horas, intentó agredirla cuando ella entró al cuarto a reponer boletas. Lo vieron todos y todas las presentes. Terminó en la comisaría, donde lo notificaron sobre la denuncia, de vuelta, por agredir a una chica. Lo ‘rescató' Julián Álvarez, entrando a las patadas la oficina de un comisario, al que encima amenazó con mandarlo a Trenque Lauquen. Son una máquina de mentir”, concluyó Kravetz.

MB / ED