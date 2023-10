En el búnker de Javier Milei no hubo festejos. A pesar de que La Libertad Avanza pasó al ballotage, en el porteño Hotel Libertador el resultado de la elección 2023 se vivió como una derrota. Caras largas, reproches y autocrítica. El clima fue totalmente diferente a lo que sucedió en agosto, cuando los candidatos se paseaban por el lobby, se sacaban fotos y conversaban excitados con los periodistas. Este domingo a la noche, en cambio, la mayoría prefirió el perfil bajo. Y ya desde las 19 nadie creía posible aquello que tanto cantó el candidato el presidente en el Movistar Arena: “Primera vuelta la puta que lo parió”.

Milei se instaló en el piso 21 del Hotel Libertador el sábado por la noche. Al otro día se levantó, fue a votar y volvió a recluirse en la habitación. Todo el tiempo estuvo acompañado de su hermana Karina, “El jefe”, como le dice el libertario. Además, hasta que salió a hablar, a las 23, solo lo pudieron ver un grupo de colaboradores de su extrema confianza. La sorpresa de la tarde fue la presencia de los padres del economista, Horacio Milei y Alicia Luján Lucich. Fátima Flores, la reciente novia del candidato, estuvo con él pero no se asomó a la zona de invitados.

Javier Milei pidió hacer "tabula rasa" para terminar con el kirchnerismo

La gente comenzó a llegar al salón principal alrededor de las 19, pero la mayoría esquivó las entrevistas. Hubo algunas personas que llamaron en particular la atención como el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, que se mostró -por primera vez- tranquilo, por momentos muy serio. Cuando todavía no circulaban datos oficiales, su cara lo decía todo. Sin embargo, en un momento hizo un esfuerzo: “Muchachos, no podemos perder la conexión con la gente, salgamos”, le dijo a algunos compañeros. El grupo salió y Marra arengó con la militancia en la vereda. Cuando terminó, volvió al gesto de seriedad.

La candidata Lilia Lemoine fue otra de las que se vio poco y nada. Mientras que en la mayoría de los actos suele concentrar toda la atención, era difícil de rastrear. No es casual, más de un libertario le reprocha su performance mediática de los últimos días y, a la hora de buscar culpables de no conseguir el batacazo, ella es una de las apuntadas.

“Nosotros hicimos en este tramo de la campaña lo que Juntos por el Cambio había hecho antes: nos liquidamos solos”, comentó con frustración un dirigente bonaerense. Otro de los nombres que se repitieron entre los que quisieron encontrar razones fue el de Alberto Benegas Lynch (h) por sus declaraciones sobre romper relaciones con el Vaticano. Su hijo, el candidato Bertie, dio algunas vueltas pero también evitó la exposición.

Cuáles fueron las encuestas que acertaron que Massa y Milei van a ballottage

¿Y Luis Barrionuevo? Su nombre circuló toda la tarde. El rumor de que buena parte de los fiscales que había puesto el gastronómico habían faltado comenzó a circular a la mañana y para las 20 ya era vox populi aunque nadie, de manera oficial, confirmó qué pasó con ese acuerdo. Carlos Kikuchi no paró de moverse: entraba y salía a fumar, hablaba por teléfono y esquivaba a los periodistas. Fernando Cerimedo, más simpático que de costumbre, se encargó de organizar las presencias en el escenario al final.

Victoria Villarruel llegó más tarde que el resto acompañada, como siempre, de Guillermo Montenegro y se fue directo para el piso 21. En el salón principal, de todas formas, tenía una representante casi idéntica: su hermana Virginia, acompañada de su pareja, sorprendía a todos los que la cruzaban por su parecido. “Esperábamos un poco más, sí, pero porque es lo que necesita la Argentina”, dijo sobre los resultados. La candidata a vicepresidenta salió casi al final de la noche. Fue recibida con aplausos y cantos y se sacó fotos con la militancia.

Massa - Milei: ¿qué pasa con los votos de Patricia Bullrich en el ballottage?

El único que estuvo con una sonrisa gigante desde que puso un pie en el hotel fue Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente y actual diputado de Brasil. El dirigente de ultraderecha recibió una invitación personal de Milei y decidió viajar para acompañarlo. Estuvo en la vereda con la militancia, se sacó fotos, dio entrevistas y arengó como pocos. Transpirado de tanto ajetreo, alrededor de las 21.30, repetía: “Veo un movimiento que me recuerda un montón a lo que pasó en Brasil en 2018".

Ni siquiera los famosos streamers libertarios pudieron sostener la sonrisa y sobre el final ya no quedaban celulares transmitiendo en vivo. “El desafío es levantar la moral”, concluyó un joven dirigente.

CP