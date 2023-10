Alberto “Bertie” Benegas Lynch (n), primer candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, respaldó las declaraciones de su padre, el economista de 83 años que durante el cierre de campaña de Javier Milei había pedido "suspender" las relaciones diplomáticas con el Vaticano por considerar al papa Francisco un líder "totalitario".

“Estoy cien por ciento de acuerdo. Como católico, creo que tenemos que tener en cuenta que, si creemos en el mensaje de Cristo, algunos representantes de la Iglesia, como es el caso del Papa, tienen desvíos", comenzó diciendo el referente del partido libertario.

Un referente de Javier Milei pidió "suspender las relaciones con el Vaticano"

Luego, recordó la misa inicial de su papado, en 2013, y señaló que "fue con Gustavo Gutiérrez", uno de los impulsores de la Teología de la Liberación. "Después, ha dicho que su mentor era Monseñor Angelelli, que daba misa con la bandera de Montoneros con los fusiles cruzados atrás en el altar”, añadió en una entrevista televisiva con La Nación Más.

En ese sentido, el candidato puntualizó que su padre, Alberto Benegas Lynch (h), no habló de romper las relaciones con el Vaticano, sino de suspenderlas de forma temporal hasta que la Iglesia cambie de Papa o hasta que Francisco modifique su discurso. “Da crédito a tiranías opresoras y asesinas”, sostuvo.

“Permanentemente en sus declaraciones está atacando el séptimo y el décimo mandamiento (no robarás y no codiciarás bienes ajenos); respecto a las tiranías ha omitido condenarlas, y cuando no ha hecho guiños simpáticos a lo que era el régimen castrista, chavista y demás”, profundizó.

“Me parece que es importante decir lo que uno piensa, independientemente si el Papa es argentino”, agregó.

Durante el cierre de campaña en el Movistar Arena, Benegas Lynch (h), referente económico de Milei, lanzó su opinión con respecto al Sumo Pontífice aclarando que lo hacía "bajo su responsabilidad" y sin involucrar a una presunta posición del candidato presidencial de La Libertad Avanza sobre el tema.

"Por consideración a mi posición católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Julio Argentino Roca: esto es, suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espírititu totalitario”, había maniffestado.

Dardos a Patricia Bullrich

En otro tramo del reportaje, el dirigente que encabeza la lista de Diputados de Milei en la provincia de Buenos Aires se refirió a los cuestionamientos que hizo la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sobre el plan de Gobierno de La Libertad Avanza.

"Patricia parece una vecina fastidiada que le acercaron un micrófono en Acoyte y Rivadavia, pero no tiene nada de sustancia. Ella misma habla y dice que lo habla como madre y abuela, no como futura presidente”. En tanto, aseguró que la ex Ministra de Seguridad habla de temas “que están fuera de la plataforma de Javier (Milei)”, como la venta de armas y órganos.

Alberto Benegas Lynch (n).

“Me da la sensación que Patricia quiere tironear al oficialismo desde la oposición y cambiarle el lugar del conductor, para decir ‘yo voy a dirigir mejor la vida de los patrimonios ajenos’, en cambio Milei viene diciendo de que no va a guiar corderos sino a despertar leones, y eso tiene un contenido filosófico muy grande”, analizó.

“Todo lo que han dicho de ceder los intereses particulares para el bien colectivo y de que vivimos en la sociedad, entonces es el costo y el contrato social, él viene y te dice ‘no’, y resalta los valores del individualismo del interés personal, y esa es la forma de prosperar”, cerró.

FP / Gi