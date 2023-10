La carrera presidencial en Argentina: ¿quién liderará el cambio?

El próximo domingo, los argentinos concurriremos a las urnas para elegir al décimo presidente desde la vuelta de la democracia. A 40 años del punto final a los gobiernos militares, paradójicamente, resurge desde algunos sectores el miedo sobre la continuidad democrática. Existen numerosas personas que manifiestan temor frente a los resultados electorales que pueden suscitarse. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Se trata de un temor que se fundamenta en el resultado del comicio o es más bien fruto de una situación económica y social que empeora mes a mes de forma continuada?

El miedo es una de nuestras emociones más instintivas y se distingue por ser premonitorio. Es decir, sentimos miedo frente a lo incierto, aquello sobre lo que no sabemos cómo se desencadenará. Para tomar acción sobre esa emoción, podríamos considerar la búsqueda de información como un antídoto, con el fin de reducir aquello que asusta.

¿Por qué Javier Milei tiene grandes posibilidades de acceder a la presidencia?

El actual diputado nacional es quien obtiene, hasta el momento, la mayor intención de voto en comparación con sus competidores en numerosos estudios de opinión pública. Un candidato que, sin duda, ha logrado instalar diversos temas en la agenda pública, empezando por la extendida conceptualización sobre la casta, pasando por la dolarización de la economía y culminando en su reciente afirmación sobre el valor real del peso argentino. Sus intervenciones formaron parte de la agenda pública, a tal punto que hoy una de las candidatas hace publicidad tradicional con los ataques que le hizo a Milei en el debate. En consultoría, nos referimos al fenómeno mencionando que Javier logró imponer su "framing" en la elección.

El domingo ¿Argentina puede consagrar presidente a Milei?

Además, el libertario viene consolidando cada vez más uno de los objetivos finales de cualquier campaña política: la conexión con la ciudadanía. Las campañas se centran en cómo conectamos la agenda política con los ciudadanos, y también hacen referencia a la posibilidad de instalar (discursiva y fácticamente) que somos una opción superlativa en términos de ventajas comparativas.

Hasta el día de hoy, con una ciudadanía ampliamente cansada de la acuciante situación económica y social, se percibe la necesidad de ver la línea de cuadros, de terminar con este largo año electoral que para muchos ciudadanos les demandó ir a votar más de 3 veces en menos de 12 meses. No caben dudas de que, tal como estamos, es imposible seguir. Hay aires de cambio. Tanto es así que el propio candidato oficialista hace campaña diciendo que cuando él sea gobierno, las cosas serán diferentes. De ahí que estamos frente a una elección de cambio. ¿Quién podrá vehiculizar y representar mejor ese cambio?

¿Patricia Bullrich?

Sucede que la candidata tiene como uno de los pilares fundamentales la lucha contra la mafia. ¿A qué se refiere por mafia? Para Patricia, alude a los delincuentes y narcotraficantes. ¿Qué entiende la sociedad por mafia? Dentro de esta categoría, la ciudadanía incluye también a numerosos dirigentes políticos, porque entiende que estos últimos son responsables de la crisis en la que estamos metidos. No importa lo que se dice, sino lo que se entiende. De ahí que las apariciones públicas con referentes, intendentes o gobernadores posiblemente en muchos casos restan más de lo que suman.

¿Javier Milei?

Se presenta como un outsider del sistema, aunque en realidad está en la Cámara de Diputados desde 2021. No tiene experiencia en gestiones ejecutivas, que no es exactamente lo mismo. Independientemente de ello, es el candidato que suscita mayor interés por parte de la ciudadanía, ya sea para posicionarse a favor de él o en su contra. Esto se evidencia también en sus redes sociales, donde ha estado creciendo su cantidad de seguidores de forma continua desde julio: 16% en Facebook, 70% en Instagram, 39% en Twitter y 42% en TikTok. Supera ampliamente el interés de los otros candidatos. Aunque, vale aclarar, que seguidores no son votos. Este dato solo es una muestra de dónde se coloca el interés ciudadano.

¿Sergio Massa?

Es el actual ministro de economía de la República Argentina, con lo cual no es sencillo que la gente crea la noción de que no forma parte del gobierno actual, por lo que se pregunta reiteradamente ¿por qué no hace ahora lo que dice que hará cuando sea gobierno? Estamos frente a una de las peores elecciones que ha realizado el peronismo en los últimos 15 años. Pasó del 50% en las PASO 2011 al 27,2% que obtuvo en las PASO 2023. Doce años después, el peronismo perforó su propio piso electoral. Aún así, durante los últimos dos meses se visualizó una campaña de Unión por la Patria más centrada en la emotividad, dándole mayor protagonismo a la ciudadanía que acompaña a Sergio en cada evento, proyectando un líder cercano y cálido que moviliza voluntades.

Si aún nos quedaban dudas, las PASO nos mostraron que los votantes son cada vez más críticos al momento de diferenciar su voto. Optan por una preferencia política a nivel local, otra a nivel provincial y una distinta para la nación. Es por ello que, por más que los dirigentes que estén en funciones o por asumir, aunque inciten a votar por una alternativa política a nivel nacional, difícilmente tengan el grado de influencia que se espera. En definitiva, el voto es del elector.

¿Qué factores pueden resultar definitivos para la elección?

En primer lugar, la participación electoral. El próximo domingo se espera que aumente ligeramente, ya que para las elecciones generales normalmente acuden a los establecimientos entre un 2,5% y un 6% más de votantes que en las PASO. ¿Cuántas de esas personas que no fueron a las PASO habrán encontrado motivos para ir a votar en estos últimos dos meses? En segundo lugar, el voto útil. Ciertos votantes sienten que hay candidatos que no tienen grandes posibilidades. ¿Aún así, decidirán colocar su boleta en las urnas? Esto permitirá que las alternativas más competitivas concentren una mayor cantidad de votos. En tercer lugar, los heridos de las PASO. ¿Logrará Patricia Bullrich consolidar aquellos 2 millones de votos obtenidos por Horacio Rodríguez Larreta? Si es así, ¿en qué porcentaje? Una pregunta similar aplica para el caso de Juan Grabois y Sergio Massa, aunque con un menor grado de incertidumbre.

Los dados están echados. Solo resta ir a votar y esperar a que los escrutinios hablen por sí mismos.

Lucia Bonetto Cornatosky. Consultora política. Secretaria de Comunicación de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP). Licenciada en Ciencia Política y Magister en Comunicación Digital Interactiva.