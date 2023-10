En el reciente cierre de campaña de La Libertad de Avanza, el protagonismo de Alberto Benegas Lynch (padre), llamó la atención al proponer la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano, una controvertida idea que evoca un episodio histórico de hace más de cien años cuando Julio Argentino Roca tomó una decisión similar, detalló Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

No obstante, su discurso no mencionó un dato crucial: en ese entonces, la ruptura con la Santa Sede se debió al descontento del Vaticano con la Ley 1420, que establecía la educación laica, pública y gratuita en Argentina. Esta omisión, aunque no pasó desapercibida en círculos eclesiásticos, también generó discusión en un contexto político donde se interpreta como un intento de captar el voto duro de la ultraderecha.

Los mensajes emitidos por Benegas Lynch, aunque inesperados, se consideran dirigidos no solo al Vaticano en general, sino en particular a Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa argentino y jesuita en la historia de la Iglesia Católica Universal. Su influencia es notoria, y su postura ante esta controversia se vigila de cerca, especialmente dada la reunión en curso en Roma del tercer sínodo convocado por Bergoglio, que tiene amplias implicaciones.

El Papa convocó a "un día de ayuno, oración y penitencia"

Este inusual episodio ha desencadenado reacciones en la Iglesia Católica en Argentina y el arzobispo porteño Jorge García Cuerva fue elegido como vocero para abordar la cuestión. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Argentina, responsable de cuestiones cruciales en la Iglesia del país, mantiene un inusual silencio, en parte porque algunos de sus miembros están en Roma participando en el tercer sínodo convocado por el Papa Francisco.

La división dentro del clero argentino es evidente en cuanto a las opciones electorales. Algunos obispos han optado por diferentes candidatos en las elecciones primarias, y aunque ninguno ha expresado respaldo a la idea de cortar relaciones con el Vaticano, han endurecido su postura contra esta embestida inesperada.

Las implicaciones de esta polémica van más allá de la elección del 22 de octubre. La Iglesia se pregunta si esta situación empeorará en las próximas semanas y cuáles serán los dividendos políticos de esta confrontación. Se esperan respuestas a estas incógnitas después del sínodo, con la posibilidad de voces más fuertes que definirán la posición de la Iglesia.

Alberto Benegas Lynch, el prócer de Javier Milei, cuya frase los libertarios repiten como un mantra

La controvertida idea de la legisladora Lila Lemoine, candidata de Libertad de Avanza, sobre la renuncia a la paternidad tampoco pasó desapercibida. Algunos la ven como otro mensaje dirigido al núcleo duro de la ultraderecha, que se opuso firmemente a la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La Iglesia percibe esta idea como una manifestación de desconfianza, especialmente en relación con lo expresado por Benegas Lynch.

La confrontación con el Vaticano y el lanzamiento de propuestas polémicas han generado preocupación en la Iglesia y han reavivado debates internos. Es que esperaban esto, pero más adelante. A medida que el país se acerca a la elección, la Iglesia está atenta a los resultados y a las posibles implicaciones de este enfrentamiento en el futuro político de Argentina.

