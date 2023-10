Juan Negri, director de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, remarcó que "me sorprende el cambio de época que se está viviendo en Argentina". "Hay algo de revolucionario en la presencia de Milei en la política argentina", reconoció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nosotros siempre marcamos la diferencia entre la polisémica palabra "liberal" y la utilización que se hace en las distintas fuentes: el neoliberalismo como visión exclusivamente economicista o el libertarismo.

¿Podría hacer una síntesis didáctica de la apropiación indebida de la palabra "liberal" que se hizo en la Argentina desde distintos sectores, ya sean democráticos o antidemocráticos?

La palabra "liberal" es muy polisémica, significa muchas cosas para distinta gente en distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, si uno es liberal es alguien de centro izquierda, un votante típico del partido demócrata, mientras que acá es del sector de derecha.

En cuanto a lo económico, en nuestro país históricamente el liberalismo se vinculó a sectores más de derecha, pero conservador en los valores sociales. Hoy, en el sector de Milei se ve mucho esto y hemos visto ejemplos de esto en los últimos días. No son liberales, son conservadores, es una descripción más ajustada de su ideología.

¿Qué le pareció el acto de cierre de campaña de Milei? ¿Qué opina de las declaraciones de Alberto Benegas Lynch al respecto de cortar relaciones con el Vaticano?

En primer lugar, me sorprende el cambio de época que se está viviendo en Argentina porque abrir un cierre de campaña con alguien como Benegas Lynch es algo muy notorio.

Estamos hablando del candidato más votado en las PASO y que, siendo el favorito ahora, cierra su campaña con un intelectual de la extrema derecha liberal. Hay algo de revolucionario en la presencia de Milei en la política argentina.

El candidato de LLA tiene varias facetas en donde se subraya el carácter anti-Estado a nivel de derecha con ebulliciones personales. Son parte de sus agresivas características, sin embargo todavía no se sabe cuáles son los cambios que quiere hacer.

¿Pero le sorprende para mal o para bien? ¿Le resulta anacrónico?

No sé si anacrónico, pero si hace 15 años decía que alguien como Benegas Lynch iba a ser el telonero de un acto político de primer orden, no se lo esperaba nadie. En el escenario político argentino eran figuras irrelevantes, aunque no por su estatura intelectual, claro está.

Javier Milei no tiene solidez política institucional, va a ser un gobierno con mucha improvisación. No me queda claro si ellos tienen claro a dónde van a avanzar y eso me genera preocupación.

¿Qué diría Guido Di Tella?

Es un ejercicio conjetural, pero creo que Guido estaría preocupado también. Compartiría algunas ineficiencias de la economía argentina que Milei se encargó de poner en primer plano, y eso se lo reconozco.

Por ejemplo, es muy importante su énfasis en el déficit fiscal en el problema de la inflación, cuando no se discutía mucho. Y es algo que se debería haber hablado en nuestro país, pero había sectores con mucha insensatez económica, al punto de pensar que emitir no es inflación.

Por otro lado, Guido era alguien muy preocupado por el desarrollo económico y estrategias de largo plazo y, probablemente, no vería a Milei con buenos ojos en ese punto.

