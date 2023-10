El especialista en economía, Daniel Artana, subrayó que Sergio Massa no tendría ninguna posibilidad en una eventual segunda vuelta: "Proponer rebaja de impuestos y suba de gasto es temerario". Además, auguró una inflación alta hasta abril del año próximo. "Es muy paradojal que tratemos de resolver el desequilibrio fiscal con medidas que aceleran la inflación", comentó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿El déficit fiscal posterior a las PASO, y con todas las medidas distributivas que impuso, es menor que antes de las primarias?

Eso pasó en agosto, después hay que ver los datos a partir de ahí. En ese mes la aceleración de la inflación licuó gastos. Ahora bien, el Gobierno no tiene financiamiento, de hecho utiliza emisión monetaria para poder cumplir con la renovación de deuda doméstica a través de intervenciones del Central en el Mercado.

En ese escenario, proponer rebaja de impuestos y suba de gasto es temerario. Más allá de que lo de Ganancias va a pegar en noviembre, va a estar todo más cargado para el año próximo. Lo mismo con la devolución del IVA. Estamos hablando de un 1,8% del PBI.

Aunque hay cosas que todavía no se sienten, es muy paradojal que tratemos de resolver el desequilibrio fiscal acelerando la inflación. Recordemos que el "Plan Platita" de Guzmán y del Presidente fue uno de los factores que llevó a la aceleración inflacionaria a partir de febrero 2022, no es gratis esto.

¿Pero es necesaria para licuar y reducir el déficit fiscal?

Aumentar la inflación no es necesario, pero va a ocurrir, ya se sabe que será alta hasta abril del año que viene como consecuencia de las decisiones del Gobierno, que tendrán impacto en el déficit desde noviembre.

Hay una situación donde cada vez necesitás una inflación más alta para poder cerrarlo vía inflación. Imaginate que el "Plan Platita" lo arrancaron con una inflación de 5 puntos y ahora estamos a 12%.

Y eso es devastador para la gente de menores recursos, complica el funcionamiento de la economía, es un círculo vicioso que hay que romper. La inflación es la consecuencia de la inconsistencia de la política fiscal y monetaria del Gobierno.

¿Cómo se explica que una persona que conduce la economía y que enfrenta una inflación que va más allá del 150% esté en la mayoría de las encuestas por arriba de quien era el principal candidato de la oposición?

¿Hay un punto en que la sociedad argentina le tiene más miedo a la recesión que a la inflación? ¿Hay algo de mala praxis en Juntos por el Cambio que explica esta situación?

Tenés una elección de tercios que le ha dado una oportunidad al oficialismo. Dicho eso, en las PASO, Massa hizo la peor elección en la historia del peronismo. Y ahí está la discusión, es que hay un piso de votos. Recordemos que Menem también sacó 24% de votos en el 2003 aunque no le alcanzó para ir siquiera a la segunda vuelta.

Que tengas un núcleo duro que votó al oficialismo, le puede dar la posibilidad de entrar al balotaje, ahora bien, Massa no tiene ninguna chance de ganar en segunda vuelta.

Milei surge porque la sociedad no está contenta ni con este ni con el anterior Gobierno, que tenía como significante a Macri. Entonces, es paradójico que por momentos Milei pareciera más representar a Juntos por el Cambio que su propio líder. ¿Es así?

Hay algo de eso, pero en la elección de medio término del 2021, JxC hizo una gran elección. Algo más habrá ocurrido entre ese año y el 2023: mucha gente se sintió afectada por la interna de ese espacio. También hay personas que están más del lado del “que se vayan todos” y por eso va con el más disruptivo. Pueden ser varios factores.

Una reflexión: en 2021 había quedado claro que no eran los candidatos de Macri, sino que Larreta logró imponer los suyos. Pero ahora parece al revés: perdieron los que parecían haber desafiado a Macri.

Y, paralelamente, el ex mandatario echó al propio Melconian. Probablemente el futuro de la candidatura de JxC diga que “Milei es Macri”, para separarse del ex presidente, ¿o no?

No lo sé, soy economista. Eso sí, el gobierno de Macri tuvo un mal desempeño económico, por eso la gente tiene derecho a estar enojada, al igual que con el actual.

Lo escucho mucho a Melconian hablando de un dólar de 600 pesos, haciendo el cálculo del dólar de 350 pesos en el momento posterior a la última devaluación más la inflación acumulada a diciembre.

Como ahora hay un dólar de 1000 pesos, me gustaría que puedas aconsejar a la sociedad al respecto de si es correcto que este dólar esté así o que el de 600 es el correcto.

Tenemos el problema de que el dólar de 600 pesos es el del 10 de diciembre, no a hoy. Si vamos con los valores actuales, el de 350 pesos quedó atrasado por la propia dinámica. Si el Gobierno consideró que tenía que devaluar en agosto y que eso era 20%, ya se lo comió la inflación, por tanto está 20% atrasado. Ese 350 debería ser poco más de 400 pesos.

Ahora bien, el salario medio de la economía argentina debe andar por 400 mil pesos y este no es un país de un salario de 400 dólares, si hacemos las cosas medianamente bien. No es el dólar más alto de la historia, cuando lo corregís por inflación es superado por el dólar de hiper de 1989, por ejemplo.

Es un dólar de pánico, está más depreciado que el dólar de salida de la convertibilidad. Eso te marca la incoherencia de la política pública, la fragilidad de la economía. La gente compra dólar de pánico porque, como explica Juan Carlos de Pablo, cuando viene la inundación se paga cualquier cosa por subir al Arca de Noé.

Lo que se tiene que hacer es lograr tener un programa económico que le genere a la gente la sensación de que todo va a corregirse. Entonces no vas a tener un salario de 400 dólares, no es necesario un dólar de $1000, salvo cuando la gente se pone con el capricho de la dolarización y te dice que es mejor que haya un tipo de cambio más alto, sin mirar si eso cierra desde el punto de vista económico.

¿Habría que decirle a la gente “cuidado con pagar tan caro el pasaje al Arca de Noé porque no va a haber una inundación que lo justifique”?

Es que no sabemos si la va a haber o no. Dependerá del resultado electoral y del programa económico del ganador. La gente no compra dólares por tonta, sino porque no sabe cuándo para la nominalidad ni tampoco sabe cuándo vendrá el programa en serio.

Pero, según lo que planteás, mientras tanto los salarios de 400 dólares no van existir. O sea, gane uno o gane otro, eso es irreal. ¿O no?

No debería existir. “Gane uno o gane otro”, no sé. Porque siempre se puede caer más abajo, no hay un piso en el cual rebotar. Es tan obvio que se tiene que erradicar la inflación que debería haber coincidencia en que hay que erradicar rápidamente el déficit fiscal, la madre de las batallas.

Entonces, es cierto que la Argentina puede empeorar por alguna circunstancia pero, en mediano plazo, quien compre el dólar a 1000 para guardarlo por 2 o 3 años, en algún momento está pagando un precio de más, ¿correcto?

Si hacemos las cosas medianamente bien, la Argentina no es un país de un salario de 400 dólares. Coincido con lo que decís, un dólar de $1000, a mediano plazo, será comprar caro el dólar. Es un dólar de crisis. Pero esto tiene arreglo, sin dudas.

