Por la inflación y la demanda, la Provincia asignará un nuevo aporte a comedores y merenderos

A través del Gabinete Social, el Gobierno de la Provincia de Córdoba brindará un aporte extraordinario no reintegrable de 100 mil pesos a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) responsables de comedores y merenderos, tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior.

El adicional se otorgará debido a que en septiembre la inflación nacional fue de 12,7% y en el bimestre agosto-septiembre aumentó un 32,1% el rubro de alimentos y bebidas.

“El lunes después de las PASO aumentó un 35% la demanda. Hubo un golpe muy fuerte inflacionario, especialmente en alimentos. Nos ha dejado una situación muy difícil”, explicó el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Carlos Massei.

La medida es un refuerzo a los 400 mil pesos que se establecieron en cuatro cuotas de 100 mil cada una a abonar mensualmente entre septiembre y diciembre del corriente a estas organizaciones.

Qué dicen las ONGs

“Fue un alivio escuchar la noticia esta mañana. Hoy por hoy toda la ayuda que ingrese es fundamental. Nos alegramos un montón”, agregó Valeria López, titula de la Fundación un Litro de Leche.

Sobre el aumento en la demanda de estos espacios, López resaltó que: “A veces tratamos ni de hacer números porque no se puede. Tratamos de no pensar tanto porque sino no lo hacemos. Es difícil el día a día, los pedidos que llegan, tenemos familias en lista de espera…”

En esa misma línea, Massei indicó en diálogo con Cadena 3 que “en diciembre del 2019, cuando asumimos, teníamos 196 mil chicos que eran beneficiarios del PAICOR, ahora en octubre tenemos 333 mil. Ahí te das cuenta de que la inflación no es un número, una cifra, es una situación en la cual la gente se empobrece mes a mes”.