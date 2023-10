Carlos Bianco, el jefe de asesores de Axel Kicillof, reflejó una mirada positiva para el gobernador respecto a los posibles resultados de las elecciones provinciales del próximo domingo. “El vínculo con la gente lo vemos aún más fortalecido que en la campaña anterior”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Más allá de que las encuestas muchas veces no han tenido éxito, ¿qué les indican los estudios de opinión pública o el propio pulso que hay en la calle respecto a las elecciones de la Provincia de Buenos Aires?

No le creo los números a las encuestas, pero obviamente las miro y las analizo, es un factor de lo que podría pasar el domingo, al igual que lo que uno ve en la calle. Las encuestas muestran diferencias importantes respecto al gobernador. Axel Kicillof le lleva 15 puntos de ventaja a los candidatos de JxC y LLA.

Nosotros militamos, hacemos campaña y ponemos en valor la gestión, por eso el gobernador no ha parado un minuto.

El vínculo con la gente lo vemos aún más fortalecido que en la campaña anterior, cuando Axel era una promesa.

Con todos los problemas que ha habido en nuestro país, la gente sigue expresando sus necesidades con mucho respeto al gobernador, y eso me da una sensación muy positiva.

En el acto realizado el Día de la Lealtad, donde aparecían Massa y Axel, ¿se podía ver la foto del recambio generacional del peronismo del futuro?

No exclusivamente. Estuvieron todas las organizaciones sociales y la gran mayoría de los intendentes de la Provincia en ese acto, así como otros políticos que encabezan la lista de diputados y senadores. Estaba toda la dirigencia del futuro del peronismo, pero no exclusivamente reflejada en Sergio Massa y Axel, más allá del rol que tienen hoy.

En el cierre del martes, Axel Kicillof hizo hincapié en "meter la boleta completa". Si la Provincia de Buenos Aires representa el 38% del total de los votos y habría un 15% de diferencia entre Kicillof y el segundo, esos 15 puntos de diferencia representarían el 8% a nivel nacional.

Es decir, ¿esa diferencia de Kicillof en la Provincia haría entrar a Massa en el balotaje?

Cada 5 puntos en PBA, son dos puntos a nivel nacional. Entonces, si nuestra fuerza política en la Provincia saca en torno al 40%, habría 16 puntos para la nacional. Matemáticamente sería así, pero sabemos que esto no es matemática.

Suponiendo que sería así, ¿por qué le cuesta tanto a Juntos por el Cambio y a La Libertad Avanza la Provincia de Buenos Aires?

No quiero comparar con otras provincias porque no tengo el análisis político de otros sectores. Javier Milei no tiene ningún pacto en la Provincia de Buenos Aires. Los planes que propone Milei de privatización no tiene nada que ver con la Provincia, son cosas que nunca pensamos que se iban a discutir en la Argentina, como la venta de órganos.

El pueblo bonaerense no se ve reflejado en Milei. El gobernador lo dejó muy claro, Javier Milei refleja el pensamiento de una pequeña parte de la escuela austríaca, la parte más dura, más ortodoxa y menos realista.

Es una escuela que se desarrolló por pensadores austriacos en el siglo XIX, pero me pregunto qué tiene que ver eso con los problemas de los bonaerenses en el siglo XXI.

Kicillof ha generado obras que sin el Estado serían imposibles. Cuando uno analiza la situación respecto a las necesidades y las políticas que hay que llevar a cabo, la gente entiende que Milei no podrá cumplirlas.

Hay países muy ricos en los que la gente de bajos recursos no puede acceder a la salud. Los bonaerenses no ven posibles esos programas, no ven en la realidad el programa político y económico de Milei.

El pueblo de la Provincia de Buenos Aires es católico, y no le cae bien que un candidato a presidente hable del Papa como lo hace Javier Milei.

¿Cuánto afectó el Yate Gate? Mañana cerrará su campaña Patricia Bullrich en “la cuna de Insaurralde”, ¿qué genera esa estrategia si busca potenciar a Grindetti?

Nunca lo sabremos, es un contrafáctico. No creo que el caso Insaurralde afecte nuestros votos, me parece que los votantes van a valorar todo lo que se vio en materia de gestión por encima de ese evento puntual.

Fue algo que no nos gustó y por eso Kicillof tomó la decisión que debía tomar, que fue apartar al anterior jefe de Gabinete.

