Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel, aclaró que hubo un crecimiento de votantes indecisos en los últimos meses, aunque Patricia Bullrich mantiene su apoyo. Además, elogió la incorporación de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete de Bullrich y aseguró que “Mauricio Macri siempre fue muy claro en el apoyo a Patricia”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Un balance a horas de la elección, más allá de las encuestas que se han equivocado de manera repetida, ¿cuál es tu impresión?

Nosotros, hace mucho tiempo que hacemos una encuesta en San Miguel. La hacemos para nosotros y para saber cómo estamos, no la hacemos siempre, sino faltando dos, tres o un mes para las elecciones.

La última de esas encuestas me da un escenario muy parecido a las PASO, con Patricia entrando al balotaje. Lo que sí da es un 20% de indecisos. Es como que los indecisos crecieron mucho en estos meses.

O sea, los indecisos crecen...

Crecieron los indecisos. A nosotros, lo que nos dio en San Miguel es que crecieron los indecisos. Pero crecieron los indecisos sin que Patricia Bullrich baje ni un punto.

O sea que, proporcionalmente, Patricia crece...

Nosotros creemos que Patricia crece, y ese es el dato que tenemos. Después, todas estas encuestas y todos estos trabajos tienen, y esto lo notamos, un gran cansancio de la gente que les toca responder.

A lo largo del proceso de estos 10 o 12 años que venimos haciendo, cada vez vemos a la gente más reticente a responder y más cuidadora del silencio de su voto o de a quién representa. Y eso es un fenómeno que, en el fracaso de todas las encuestas, uno viene viendo con claridad.

Yo no quiero pensar que los encuestadores están todos comprados, ni que hacen mal su trabajo a propósito. Entonces, lo que tengo que pensar es que su sistema es vetusto.

Nosotros hoy encuestamos, como siempre, domiciliarios en San Miguel, y es verdad que en esa encuesta, por ejemplo, aparecen pocos jóvenes, porque el que te recibe en una casa normalmente no es un joven.

¿Cómo te dio esa misma encuesta antes de las PASO?

Yo entré al despacho de Patricia, faltando dos días para la elección, y había 12 personas adelante. Le dije "tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena? Massa está tercero. ¿Cuál es la mala? Milei va primero". Tengo 12 testigos de eso, de nada sirve fanfarronear ahora.

Yo recuerdo, por ejemplo, que en determinadas épocas Mendoza representaba con mayor exactitud el promedio nacional. Puede ser que tengas allí una especie de túnel de viento. Si te ha funcionado siempre, sigamos esa línea. En algún momento lo que ha funcionado va a dejar de funcionar, pero bueno, por lo menos hasta ahora te funcionó...

Lo que no veo y no puedo entender claramente, es si ese 20% de indecisos es un 20% que no va a ir a votar o que todavía no ha decidido su voto y va a ir a votar, eso no lo termino de saber.

¿Qué efecto tiene que Patricia Bullrich haya sumado a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete?

Creo que le da solidez en su muestra y en su representación. Se hizo en un momento valioso, cuando la gente está atenta al tema del voto. Lo que ha hecho es consolidar una idea de que hay equipo, hay con qué y con quiénes. Después, en el conurbano creo que sirve, pero tengo mi duda si sirve tanto en el interior.

Pero en la provincia de Buenos Aires sirve...

Sí, ahí sirve.

Y la provincia de Buenos Aires es donde finalmente se decide la elección...

Mucho se decide acá.

¿Qué pasa con Néstor Grindetti y Axel Kicillof?

Yo creo que Grindetti está cerca, eso es lo que vemos.

Tres puntos dice el propio Grindetti que le faltan...

En las PASO terminó a tres puntos, y nosotros no vemos que haya un escenario muy distinto a las PASO. Por lo tanto, votar a Píparo hoy, es permitir que Kicillof siga siendo gobernador, así que nosotros entendemos que es un voto que va a ayudar mucho a la Argentina y a cambiar la provincia de Buenos Aires, y Néstor tiene la experiencia y sabe cómo.

Alejandro Gomel (AG): Si entra hoy al despacho de Bullrich, ¿qué le dice?

Que está en balotaje.

AG: ¿Le está dando un balotaje a ella? ¿Contra quién?

Sí, contra Milei.

AG: ¿Eso le da en San Miguel hoy?

Eso nos da hoy en San Miguel.

AG: ¿Cómo juega la posición que está teniendo Mauricio Macri?

Yo creo que, distinto a los analistas, Mauricio siempre fue muy claro en el apoyo a Patricia.

Macri, en las PASO de 2019, donde todos suponen que nos fue muy mal, sacó 34 puntos. Dame esos 34 hoy y ya sé que el lunes tengo trabajo, que es ganarle a Milei en una segunda vuelta. Después sacó 41%, es decir, en un mal momento sacó 41 puntos. Dame todos esos votos y estamos ganando en primera vuelta. ¿A quién se le puede ocurrir que Macri no suma?

A aquellos que crean que votar a Milei es votar más a Macri que votar al Juntos por el Cambio actual...

Entonces, desde Juntos por el Cambio consolidan el voto, porque a la gente que se está yendo con Milei les dice “no, vengan acá, que yo soy esto”.

¿Cómo lo ves a Milei particularmente? ¿Él usa a Macri? ¿Lo hace a propósito? ¿Se apropia de Macri y les crea lío interno haciendo eso?

Yo creo que esas son chicanas propias de la campaña y que no hay que volverse locos. Fui, durante muchos años, intendente. Si Dios quiere, vamos a ganar nuevamente en San Miguel y vamos a completar un periodo importante, y siempre he tratado de no entrar en conversaciones que no le suman a la gente.

Contestarle a Milei sus chicanas no tiene ningún sentido, y engancharse sobre las declaraciones de Mauricio si son o no son lo que nosotros queremos tampoco sirve para nada.

Lo que sirve hoy es mirar a la gente y hablar más, pero diría que a esta altura más que hablar, es escuchar. Porque la gente está enojada, con bronca y yo pregunto ¿no tienen derecho a estar con bronca?

Vos que sos católico, ¿estás con bronca por lo que se dijo ayer en el cierre de acto de Milei de romper relaciones con el Vaticano?

No lo escuché. Me parece que es algo que no depende de un gobierno, me parece que es una tradición de la Argentina.

Alberto Benegas Lynch dijo: "Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei. Asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir. Pero, por consideración a mi religión católica, a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca, esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano".

¿Qué te pasó ahora que lo escuchaste?

Creo que es un disparate propio de aquellas personas que no entienden cómo se maneja el mundo diplomático, cómo se manejan las relaciones y que además niega la tradición de la Argentina en su relación con el Vaticano.

Durante toda la historia la Argentina ha tenido relación con el Vaticano, y la presencia de un Papa que le caiga más o menos simpático a Milei no tiene que enturbiar esa relación. Si no, terminamos pareciéndonos al kirchnerismo, que tiene relaciones con los países de acuerdo a los gobiernos. Un disparate.

Las relaciones internacionales se manejan de otra manera, y en este caso en particular la relación con el Estado que representa la Iglesia Católica tiene una tradición.

Esta Patria no sería lo que es si la Iglesia Católica no hubiera estado en su origen. Las primeras universidades, las primeras escuelas de la Argentina, son de la Iglesia Católica. Negar eso es negar una tradición que tiene que ver con lo que somos.

El folklore argentino tiene entre sus instrumentos más importantes el violín. ¿Sabe por qué? Porque la evangelización de Santiago del Estero y del norte de Córdoba la hizo San Francisco Solano, que tocaba música y con eso evangelizaba a los habitantes de esa tierra. De ahí suma el violín.

Me parece que son pavadas propias de gente que quiere enardecer al público planteando cuestiones que son irrealizables.

Fernando Meaños (FM): La irrupción de Milei llevó a muchos intendentes del Conurbano a llamar al corte de boletas, es decir, a pedir que se vote su boleta municipal con cualquier otro candidato a gobernador o a presidente.

Ayer sorprendió que Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero, adoptara prácticamente una postura similar. Apareció en las redes diciendo que hay que votar sin condicionamientos partidarios. ¿Cómo toma esa actitud por parte de Valenzuela?

Cuando llega el momento de las elecciones, cada uno acompaña y hace el esfuerzo para que a la boleta en la que está le vaya lo mejor posible, porque ese es el barco. Así que lo que quiere es que a la cabeza de esa boleta le vaya lo mejor posible. Y sobre eso se trabaja todo el tiempo.

Ahora, en un escenario de tres boletas, la boleta en la que uno está tiene el 33%. Eso puede ser suficiente o puede no ser suficiente para ganar un distrito, entonces, hay un llamado al voto independiente, hay un llamado a los que por ahí están en otro lugar y adhieren a otra ideología, pero reconocen el trabajo local. Y está mal eso, ¿no? ¿Quién dijo que está mal?

Yo estoy seguro que Diego Valenzuela ha hecho todo lo posible para que la boleta de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti saque la mayor cantidad de votos en Tres de Febrero.

Ahora, lo que uno no puede hacer es no tener en claro que por ahí eso en un escenario de tres candidatos fuertes puede generar incertidumbre. Entonces, hace un llamado a aquellos que por ahí no adhieren a la misma candidatura presidencial a que acompañen en los local si están contentos con la gestión local. Creo que eso pasa en Tres de Febrero.

