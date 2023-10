Eduardo Bolsonaro en el búnker de Milei: "Veo un movimiento que me recuerda un montón a lo que pasó en Brasil en 2018"

En el búnker de La Libertad Avanza reinó la cautela en la previa de los resultado y tras conocerlos, decayó el clima de optimismo ya que perdieron el primero puesto ante Sergio Massa. Sin embargo, en la previa, hubo alguien que sí se mostró alegre y predispuesto a las entrevistas: Eduardo Bolsonaro. El hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro llegó a Buenos Aires hoy invitado por Javier Milei.

En diálogo con PERFIL comparó al movimiento libertario argentino con el sector que apoya a su padre. "Veo un movimiento que me recuerda un montón a lo que pasó en Brasil en 2018. Es un movimiento popular de personas que no son pagas. Milei es la única opción en Argentina para tener un presidente que pueda nombrar a sus ministros por criterio de mérito y no por criterio de casta", aseguró Bolsonaro en diálogo con PERFIL.

Eduardo Bolsonaro en el búnker de Milei. FOTO: Sergio Piemonte

En línea con la arenga típica de los libertarios "que se vayan todos", Bolsonaro aseguró: "Todos los que compiten contra él, Patricia Bullrich y Sergio Massa, ya tuvieron su oportunidad y no lograron nada. Es la hora de Milei".

El dirigente de ultraderecha brasileño, además, insistió en que la división política de la sociedad de la que se habla tanto en Argentina como en su país "es un invento". "La polarización la inventa la izquierda. Nos trata de nazistas, fascistas y misóginos porque no tienen condiciones para hacer un debate. Si discuten con nosotros, que tenemos la verdad de nuestro lado, siempre vamos a ganar", aseguró.

Eduardo Bolsonaro, la celebrity del búnker libertario

Eduardo Bolasonaro es una especie de celebrtiy en el búnker libertario. Alrededor de las 21 salió a la vereda y se entrevistó con periodistas de Argentina y extranjeros. Se sacó selfies y saludó a todo el mundo. Un grupo de mujeres se acercó con mucho interés: "Te queremos saludar, somos las amigas de Karina Milei", le dijeron antes de pedirle una foto, darle un beso y un abrazo.

En cada entrevista que dio, Bolsonaro -que en la actualidad es diputado en Brasil- hizo comentarios sobre la situación política y judicial de su padre. El expresidente terminó el mandato en diciembre del 2022 en medio de un escándalo ya que desconoció el resultado electoral. Unos meses más tarde, fue inhabilitado a participar en elecciones durante ocho años. La justicia electoral lo declaró culpable de "abusos de poder" por diseminar mentiras infundadas sobre el sistema de votación de Brasil.

Sin embargo, su hijo lo defiende. "En Brasil trabajamos un montón para tener elecciones transparentes pero el Tribunal Superior Electoral no dejó que aprobáramos una ley para tener mayor transparencia. Y ahora tenemos a un presidente, Lula Da Silva, que no puede salir a las calles", sostuvo.

