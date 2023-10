Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, manifestó no sentirse contrariado por las declaraciones de Cristina Kirchner despegándose del gobierno de Alberto Fernández. Además, se siente optimista en la capacidad de Unión por la Patria de llevarse votos de Juntos por el Cambio de cara a la segunda vuelta. “Los radicales están mucho más cerca de lo que pregona Massa que de Milei”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿A qué atribuye una recuperación tan grande de Unión por la Patria?

Yo había planteado cuál era mi visión. De los 40 años de democracia que estamos festejando, he participado en todas las elecciones, algunas veces de un lado del mostrador y otras veces del otro lado. A veces como armador de un proyecto político, y otras veces siendo funcionario de la DINE, que es el organismo que garantiza los comicios.

Mirando cada una de las cosas que tenía a mi alcance, no tenía dudas que se iba a dar una cosa extraña, y se lo decía a todo el mundo. “Van a entrar al balotaje, pero no es eso lo que hay que preguntarse, si no si va a ser primero Sergio Massa”, yo opinaba que sí, que iba a ser el que sacaba más votos.

Comenzó una nueva era

Esto lo pude anticipar porque la política lo indicaba. Los distritos estaban muy trabajados. Yo soy interventor del PJ de Jujuy, y jefe de campaña allí. Veíamos que se podía hablar con tranquilidad, el tranco era muy largo, había que mostrar las diferencias, nuestro candidato habló con mucha claridad, sin tecnicismos pero explicando las cosas que están en juego, que son muy severas.

Entonces, el no callarse hace que uno empieza a darse cuenta que empieza a ser receptado por el electorado que tiene que elegirlo. Estaba convencido de que esa tarea rendía sus frutos, y no me equivoqué.

La reconfiguración del mapa político | Perfil

En Jujuy ganó Milei, aunque el peronismo aumentó 11 puntos. Había sacado 26% y ahora 37%...

Sí, fíjese la elección que hicimos, comparada con las PASO, fue muy distinta. En las PASO nos había ido muy mal.

¿Qué cree que van a hacer los radicales?

Los conozco hace mucho, con Gerardo Morales nos conocemos hace 20 años. Cuando fui nombrado interventor, y luego, cuando me dieron la tarea de la campaña, lo llamé y hablé con él: “Voy a ir a Jujuy, me encantaría poder pasar por la gobernación y saludarte”, le dije. Lo hicimos, hablamos de política, y después cada uno hizo lo suyo.

Benegas Lynch: "Algunos de JxC van a terminar en el gabinete de Massa"

En cualquiera de los ámbitos en que se discuta este tipo de política, se va a mirar al radicalismo, que es un partido vigente, con dirigentes con mucho rodaje, para hablar con seriedad de lo que se viene.

Me da la sensación de que los radicales están mucho más cerca de lo que pregona Massa que de Milei, que habla pestes de las universidades y dice que va a trabajar con vouchers. Los radicales son los responsables de la Reforma Universitaria, cómo no van a estar de acuerdo con la educación pública, con la salud pública, etc.

Schiaretti logró el objetivo y se fortalece como “árbitro” para el balotaje | Perfil

Puedo darle 50 ejemplos que chocan con lo que piensan los radicales: la dolarización, el cierre del Conicet, y todo con bravuconadas, insultos. ¿El radical común va a permitir eso? Acá no es un tema de cantar o no cantar la marcha peronista, sino de querer llegar al mismo lugar.

Que nuestros viejos estén cuidados como corresponde, para eso trabajaron toda una vida, que las personas con discapacidad puedan trabajar, resolver temas de producción, ordenar la deuda externa, hay un montón de temas en los que nos podemos poner de acuerdo. Hay que sentarse y preparar esa pelea.

Elecciones 2023: cuándo es el ballottage entre Milei y Massa

La Vicepresidenta dijo, al votar ayer en Santa Cruz, que este no era su gobierno. ¿Le duele que ella diga eso? ¿Cree que Agustín Rossi, como candidato a vicepresidente, es un reconocimiento a que el gobierno de Alberto Fernández no fue tan malo?

No me duele, porque cada uno tiene derecho a decir lo que antoja. Mucho menos me voy a poner a discutir con Cristina, que es el cuadro político más importante de los últimos años.

Myriam Bregman y la postura sobre el ballottage: "La vamos a tomar en los próximos días" | Perfil

Las personas no son infalibles…

Claro, por eso no me molesta que diga lo que diga. En definitiva, sus expresiones son sus expresiones. Si lo siente de esa manera, ¿quién le va a decir que no tiene derecho a pensarlo así?

Yo lo que dije siempre es que nunca voy a estar en contra de un presidente peronista. Defendí a Alberto todo lo que pude, cada vez que tuve la oportunidad.

Lo que está haciendo Sergio Massa es muy importante. Hace 3 años y medio nos encontramos en el estudio de C5N y nos pusimos a charlar. En esos días se hablaba de que Alberto iba a hacer una gestión y no iba a seguir. Entonces, le pregunté: “¿y vos qué vas a hacer?, si vos vas a jugar, yo juego con vos, te acompaño a morir”, le dije.

Mercados post elecciones: el blue en baja y los bonos por el piso

El día que se armaron las listas, me dijo “vos me conocés”. Es un candidato que tiene en cuenta lo que quiere hacer con un país, que necesita políticas públicas muy criteriosas y responsables para resolver sus problemas.

¿Usted dice que hace tres años y medio, previo a la pandemia, Massa ya decía que, de no ser Alberto candidato, él quería ser candidato?

Sergio Massa nunca negó que quería ser candidato, alguna vez se iba a terminar dando. Y yo le dije, que si él era candidato, iba a jugar con él.

Alejandro Gomel (AG): ¿Imagina a Gerardo Morales trabajando en un gabinete de Sergio Massa?

No lo sé. Es un tema que está dentro de la esfera privada de las decisiones del presidente de la Nación, será Massa el que va a decidir eso.

Javier Milei trató de "traidores" a los radicales y pidió enfrentar al kirchnerismo con Juntos por el Cambio

Claudio Mardones (CM): Hay otro gran interrogante dentro del peronismo, Juan Schiaretti, cuya fuerza últimamente se ha mostrado cercana a La Libertad Avanza con algunos gestos, especialmente Florencio Randazzo. ¿Cree que hay posibilidades de que el schiarettismo reconstruya la relación con Unión por la Patria?

La verdad que de su relación con la fuerza de Milei no puedo dar testimonio, porque la desconozco.

Que Sergio se sentará con cada uno de los sectores para tratar de llegar a una propuesta común y generar un gobierno de unidad nacional, lo ha dicho y no tengo ninguna duda de que lo va a hacer. Es él el que va a sentarse, eventualmente, y charlar con los distintos sectores.

Leandro Santoro pidió esperar al recuento definitivo para saber si habrá ballottage con Jorge Macri | Perfil

CM: Cuando Mauricio Macri perdió en 2019, sin embargo en Córdoba sacó el 60% de los votos. Algo está pasando en Córdoba que el peronismo no está pudiendo interpelar, ¿no cree?

Lo miro con mucho más cuidado, desde otro punto de vista. Córdoba es una provincia con identidad propia y nadie puede obligarlos ni plantearles que se parezcan a la Ciudad o a la Provincia de Buenos Aires.

Al “Gringo” lo conozco desde hace muchos años. Sé como piensa y cómo trabaja, es muy pulcro. He sido amigo personal de José Manuel de la Sota, que es el inventor de este proyecto.

Juan Schiaretti duplicó los votos de las PASO: "Nuestra coalición expresó el federalismo"

Cuando Duhalde se baja de la competencia, antes de trabajar con Kirchner me fui a trabajar con de la Sota, varios meses, hasta que desistió porque entendió que los números no le daban.

Conozco a todo ese grupo, ninguno de ellos puede ser tildado de otra cosa que no sea un equipo muy formado, con un enorme respeto a las instituciones cordobesas, del respeto a su producción. Me parece que hay muchos elementos a mano para que se sienten a charlar, creo que lo van a hacer.

FM JL