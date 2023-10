El “prócer” del candidato libertario, Alberto Benegas Lynch (h), declaró que a partir de ahora se presentan “dos ideas antagónicas”. “Hay que hacer un zoom en las propuestas y creo que así se va a reconfigurar todo el cuadro político para presentar estas dos ideas antagónicas”, enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Me gustaría que me des un primer balance de las elecciones de ayer.

Me parece que ahora se presentan dos posiciones antagónicas. Por un lado el proyecto autoritario de “Juntos por la Patria”, que se basa en los atropellos al derecho constitucional de la propiedad, en un contexto de endeudamiento astronómico, inflación galopante, un enjambre cambiario de una densidad colosal, una marcada inclinación a asociarse con gobiernos criminales, una legislación laboral que atenta contra el trabajo, un manejo de la pauta oficial descarado que aplasta la libertad de prensa y un unitarismo que avasalla la concepción federal.

Massa - Milei: ¿qué pasa con los votos de Patricia Bullrich en el ballottage?

Todo esto concluye con mayor pobreza y frente a eso tenemos propuestas que son extraordinarias por parte de Javier Milei y La Libertad Avanza, como medidas desde el punto de vista ambiental, moral, monetario, impositivo, laboral, de comercio exterior, etc.

Creo que hay algunas personas que, como son incapaces de refutar las propuestas de Milei, hacen cuestiones personales, como lo temperamental de Javier Milei.

Balotaje Massa-Milei: qué espera el mercado para lo que viene

A Juan Bautista Alberdi se lo cuestionaba por mal carácter, especialmente a raíz de los adjetivos muy subidos de tonos a lo que acudió en algunos de sus libros. Me parece que estamos en una situación en la que venimos galopando en una decadencia notable.

Hay que hacer un zoom en las propuestas y creo que así se va a reconfigurar todo el cuadro político para presentar estas dos ideas antagónicas, y espero que el 19 de noviembre triunfe La Libertad Avanza.

La reconfiguración del mapa político

¿Cómo imagina esa reconfiguración del mapa político argentino, en una división de votos, en ese contexto de ideas en donde hay un complejo nacional popular dividido entre peronismo y radicalismo? Imagino que uno puede pensar que los votos de la izquierda irán con mayor facilidad a Massa y quedan por definir los votos de JxC y el peronismo cordobés.

Es oportuno subrayar el origen extraordinariamente liberal del partido radical con el personaje Leandro Alem.

Los radicales se han desviado. Creo que algunos personajes de Juntos por el Cambio van a terminar en el gabinete de Sergio Massa.

Hay que dejar de lado a los dirigentes de JxC y apuntar a los votantes, que me parece que, frente a la nueva situación del 19 de noviembre, van a optar por apoyar a LLA y separarse de las idas y venidas y las contradicciones.

Javier Milei trató de "traidores" a los radicales y pidió enfrentar al kirchnerismo con Juntos por el Cambio

Lo que usted dice es que, en esta reconfiguración del mapa político argentino, Juntos por el Cambio se va a dividir entre personajes que se van a asociar a Massa y otros que se van a ir con las ideas de Javier Milei. ¿Podemos estar frente a una escisión de Juntos por el Cambio?

Me parece más relevante el electorado de JxC que los dirigentes. Me he comunicado anoche con algunos de los personajes de Juntos por el Cambio y veo un placer en el discurso de Javier Milei solicitando la unión de todos los partidarios de la libertad frente al espíritu autoritario.

De Milei a Massa, del voto bronca al voto miedo y una grieta que promete volver

¿Cómo cataloga ideológicamente al peronismo cordobés?

No sabría decirle. Me inclino a pensar, por algunas de las medidas que se han dado, que va más para el lado de Massa que de Milei.

VF JL