Milei no cede ante Macri: avanza con sus propuestas para dolarizar y eliminar el BCRA

Para rematar una semana particular, que estuvo cargada de contradicciones y polémicas de todo tipo, justo cuando quiso mostrar orden dentro de su espacio, Javier Milei le envió un mensaje contundente a Mauricio Macri: el Banco Central deja de existir si es electo presidente y el peso pasa a la historia porque piensa avanzar, todavía sin hoja de ruta definida, hacia la dolarización. Dos ideas que el expresidente resiste a toda costa.

El libertario estuvo varios días sin apariciones públicas, recargando energías para la recta final de la campaña hacia el balotaje que lo tendrá como protagonista excluyente y dejándole lugar a voceros del partido, como Guillermo Francos, hipotético ministro del Interior si LLA obtiene la segunda vuelta, hoy empapado en el armado político y nexo con los principales referentes libertarios de provincias. Y Diana Mondino, diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires.

Pero rompió el silencio que se impuso para recalcarle al sector del PRO que lo apoya, gracias al pacto que enhebró con Mauricio Macri y Patricia Bullrich tras la elección del 22, que sus dos ideas madre sobre la economía no se pueden negociar. Lo hizo antes de participar de la última sesión del Congreso y con una foto en redes sociales.

“Es una convicción personal de Javier, no puede seguir funcionando el BCRA y hay que avanzar hacia la dolarización, de hecho la gente ya piensa en dólares”, resume un dirigente libertario ante PERFIL sobre el pensamiento del principal referente del espacio, quien ayer se mostró con Emilio Ocampo, un hombre que será clave en su eventual gestión al frente de la Casa Rosada por dos motivos. Uno, porque conducirá el BCRA para después clausurarlo. Y el segundo, porque es el que se encuentra analizando planes para que la divisa norteamericana reemplace al peso aunque, más allá de su intención, no aparece en el frente libertario un esquema concreto para que eso suceda. Macri, por lo pronto, no se expresó sobre los últimos movimientos de Milei pero, con Bullrich, ya mostraron su oposición a dos ideas que figuran en la plataforma del partido violeta.

En cuanto a Ocampo cumple una función que, en teoría, iba a estar destinada al consejo de asesores económicos del referente de LLA, tal como anunció en junio de este año el diputado nacional, pero que no llevaron a cabo por desinteligencias de carácter interno. De hecho, un miembro del consejo, Carlos Rodríguez, despotricó mediante Twitter porque dijo que cuenta con la orden de no hablar ni en público ni en privado, algo que contó este medio el mes pasado.

No fue el único foco de conflicto que apareció en la fuerza que arribó a la segunda vuelta. Para la semana que culmina, el objetivo primordial era que se escuche desde LLA un mensaje moderado, en sintonía con lo propuesto por el referente amarillo. Además, que se exhiba orden, bien lejos de los errores no forzados del último tramo de la campaña, con las declaraciones de Alberto Benegas Lynch y Lilia Lemoine en primer plano.

Sin embargo, el plan trazado falló. Mondino puso en agenda, nuevamente, el tema de los órganos, hablando de la chance de crear un mercado. Una cuestión que exasperó animos puertas adentro porque la venta de órganos no forma parte de la plataforma electoral y existía una necesidad imperiosa de despegarse del tema. Después, Pablo Ansolini, diputado nacional electo, miembro del partido FE y con una causa judicial abierta por su desempeño en la obra social de los peones rurales, Osprera, encabezó una rebelión por el pacto entre Milei y Macri.

El futuro legislador sacó un comunicado con críticas hacia el exjefe de Estado acompañado de firmas de otros futuros miembros del Congreso y del Parlasur. No obstante, ante la consulta de este medio, varios de ellos se despegaron del texto. Un importante referente provincial de LLA se interiorizó en la situación y, además de hablar personalmente con varios de los firmantes, le mencionó a este medio los pasos a seguir: “Vamos a dejar que baje la espuma y vamos a hacer una reunión entre todos. Tenemos una sospecha: apareció la mano de Massa para romper el futuro bloque”. No lo dicen abiertamente, pero hay miradas que apuntan no solo a Ansaloni, un dirigente que fue parte de JxC y que no tuvo problemas en cambiar de partidos en los últimos tiempos, sino también Carlos Kikuchi, el armador nacional de LLA y quien acercó al dirigente que fue noticia hace años por comentarios antisemitas: aseveró que “los judíos no tienen patria, no saben dónde están ni a quién representan”.

Para agregar condimentos, Juan Napoli, candidato a senador, quedó metido en medio de un escándalo por una denuncia realizada por una abogada, Laura Vázquez, examante, que incluyó difusión de chats y amenazas.

La recta final de Milei. Ya sin la motosierra en la mano, tal como anticipó PERFIL la semana pasada, tras los errores no forzados que coparon la campaña libertaria en estos días, el diputado y economista volverá a tomar centralidad y encabezará caminatas, mostrando cercanía con el electorado.

Según anticiparon en su entorno, estará en la provincia de Buenos Aires los próximos días y el jueves previo a la elección le colocará fin a su campaña con un acto masivo en Córdoba.

“Tranquilos”, el nuevo mensaje de la campaña

Los distintos referentes de La Libertad Avanza de todo el país comenzaron a postear en sus redes sociales, pero especialmente en X (Twitter), en las últimas horas una imagen con consignas de la campaña de Javier Milei, lejos de la sierra mecánica clásica y en línea con la moderación que intentó exhibir el legislador nacional en las últimas semanas, a partir del entendimiento con el ala más dura del PRO con Mauricio Macri como protagonista.

Con la cara del postulante presidencial, el flyer lleva el título “Tranquilos”, tiene una bandera argentina de fondo y habla de cuestiones que continuarán si el “león” libertario asume la presidencia: “jubilaciones, sí; salud pública, sí; planes sociales, sí; educación pública, sí; ¿Qué cambia entonces? Que los políticos pagan el ajuste”.

El flamante mensaje libertario también está en línea con lo que sostuvo el propio Milei la noche de la última elección general, en la que aclaró que no piensa terminar con derechos sociales sino con los “privilegios” que tiene la “casta política”.

En ese sentido, sus últimos mensajes fueron críticos del sistema político y, en sus spots, ya viene avisando que en los próximos comicios se pone en juego “la continuidad versus el cambio”, lejos de las consignas más fuertes que incluían a un sector de Juntos por el Cambio.