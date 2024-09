Oscar Agost Carreño: "Milei ganó las elecciones por plantear que no debían pasar cosas como este asado en Olivos"

El diputado nacional, Oscar Agost Carreño, sostuvo que el mandatario es “injusto” con Mauricio Macri. “A Milei le gusta un apoyo más servil”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). A su vez, criticó los vínculos conflictivos entre algunos miembros del PRO. “JxC no existe porque las peleas eran más importantes que la unión”, consideró.

Oscar Agost Carreño es diputado nacional y presidente del PRO en la provincia de Córdoba. En una entrevista reciente, Agos Carreño sostuvo que le preocupa que “no estemos discutiendo las prioridades del Gobierno mientras los argentinos la pasan mal”.

Alejandro Gomel (AG): Hace poco reflexionó sobre lo que significa el PRO que fundó Mauricio Macri y lo que está pasando ahora con el PRO y con el Gobierno. ¿Cómo se explica ese acercamiento entre aquel PRO de Macri, y lo que planteaba en ese momento, y lo que está sucediendo ahora?

En primer lugar, yo no trato de erigirme en sommelier de cómo debería funcionar un partido, simplemente fue una reflexión. Creo que el peronismo vendía, promovía y le decía a sus votantes que la justicia social era su base y por lo que luchaba. El radicalismo ostentaba los valores democráticos, sobre todo, desde 1983, junto con la restauración de la democracia. Por su parte, lo que el PRO trataba de mostrar para que la sociedad lo vote y lo acompañe era respecto a la gestión eficiente que había demostrado el gobierno de la Ciudad, sumando a la excelencia de los equipos para gestionar y para mejorar la vida de la gente.

Esa es la base y la columna vertebral del partido que fundó Mauricio Macri y por lo cual nos acercamos muchas personas a hacer política. Y esta nueva idea de un presidente que habla de un Estado chico como solución a todos los problemas, con una falta de empatía enorme donde los jubilados y las universidades públicas no son una prioridad, bueno, me parece que está lejos de aquel PRO. Por eso me parece que es importante recalcar eso.

AG: Milei llamó a los diputados para hacer una celebración por respaldar el veto a la reforma jubilatoria. Además, habló de hacer una especie de “muralla” para defenderse de los que intenten desestabilizar al Gobierno. ¿Cómo ve esta postura que está teniendo el oficialismo en cuanto a esto y al manejo con los diputados?

Es muy bueno que haya una mesa donde dialogue el Presidente con lo que él denominaba "la casta", “las ratas” y con todos los que no se quería reunir ni tener una foto. Celebro que eso suceda, lo que pasa es que hay un tema de tiempo y de empatía social.

Venimos de perder la ratificación de la ley donde le dábamos un mínimo aumento a los jubilados, pero que le devolvía dignidad y sobre todo una fórmula que a largo plazo les mejorara la vida. Y a los pocos días se reunieron en un asado en la Quinta de Olivos, eso genera en la sociedad alguna molestia, por la sensación de falta de empatía. De la misma forma que exhibir peleas del bloque del radicalismo. Milei ganó las elecciones por plantear que no debían pasar cosas como este asado en Olivos.

Es un momento donde la sociedad está buscando otra cosa porque sinceramente la está pasando mal. Es verdad que muchos siguen bancando el ajuste pensando que eso les va a devolver el vivir mejor, y justamente en ese marco, los que creen que el ajuste les va a devolver una mejor calidad de vida y los que no creen, ven que hay exhibiciones políticas de este tipo.

Esas exhibiciones son las que tanto criticó Milei. Justamente ganó las elecciones por plantear que no debían pasar estas cosas. Por eso, hay que retomar el camino a las prioridades y la empatía social en este proceso para salir adelante.

La tensión entre las provincias y Nación

Elizabeth Peger (EP): El Presidente presentó el proyecto de presupuesto y aclaró cuál es claramente la prioridad que tiene en materia de un Estado mínimo, con la decisión de transferir más funciones a las provincias y además exigirle un ajuste que es prácticamente imposible de cumplir. ¿Lo considera así?

Sí, por supuesto. Primero habían hablado livianamente de un ajuste de 60 mil millones de dólares, cuando la sumatoria de los presupuestos de todas las provincias y de todos los municipios que hay en la Argentina, no llegan a ese número. Por lo tanto, han tirado esa cifra para impactar quizá.

Además. los servicios esenciales de Argentina, como salud y educación, realmente ya lo prestan las provincias y los municipios. Entonces, quieren seguir presionando por ahí cuando el Gobierno no les está cumpliendo. No cumple un fallo de la Corte Suprema con la Ciudad de Buenos Aires, no cumple con que haya una igual distribución de los subsidios del transporte en el AMBA con Rosario, Córdoba y todo el interior, no cumple de ninguna forma con darle lo que le compete a las cajas de jubilaciones, que está obligado a sostener, porque no ha sido transferido a la Nación, pero cobra sin ningún problema lo que es, por ejemplo, el impuesto al combustible.

Entonces, todas esas discusiones donde pisa la caja, donde decide no pagar los compromisos de la Nación y encima pide que sigan ajustando con algunos dibujos en un presupuesto que, esperemos, el ministro Caputo venga al Congreso a explicar, es delicado.

A mí me hubiese gustado que explique cómo vamos a salir del cepo, en qué fechas, de qué manera, y que eso lo discutamos en el Congreso. Ahora, si lo que vamos a discutir en el Congreso Nacional es presionar a las provincias, que ya han hecho un enorme ajuste, para que salgan adelante todos juntos, es medio complejo. A la Nación le compete resolver los problemas de la Nación y nosotros lo que tenemos que discutir es que se cumplan también los compromisos con las provincias.

Claudio Mardones (CM): Ayer la foto fue elocuente: Milei delante de los diputados de la Libertad Avanza y de los diputados del PRO, pero lo cierto es que este domingo el Presidente criticó a Mauricio Macri. De hecho, cuestionó la política social y también a la entonces ministra Carolina Stanley. ¿Qué lectura hace de Milei al cuestionar a Macri en un discurso por cadena nacional y con el PRO ahí enfrente? ¿Se está generando una relación de Milei con el macrismo sin Macri?

Yo creo que es tremendamente injusto lo de Milei, porque sin Macri y sin el bloque de PRO acompañando incluso el veto a los jubilados, no serían posible la mayoría de las medidas que está tomando el Gobierno. Ha sido absolutamente necesario incluso para ganar elecciones.

Por lo tanto, creo que hay alguna injusticia por parte de Milei, hay una picardía política. Está buscando generar la Ucede de Carlos Menem y fagocitarla, pero Mauricio Macri es una persona que ejerce el poder y entiende de eso.

Mauricio Macri y Javier Milei mantienen una cambiante relación.

Precisamente eso es lo que no le gusta a Milei. Al Presidente le gusta algo mucho más servil y conducir él mismo el partido que fundó otro, que costó muchísimo hacerlo, que tiene un desarrollo territorial, que tiene gobernadores y toda esa estructura grande que se logró con mucho esfuerzo. Nosotros no renegamos de ser políticos, sino que tratamos de ser mejores políticos.

Milei termina cayendo en el lugar que tanto reniega, terminó sacándose una foto con la política una noche en la residencia de Olivos. Además, hay que recordar que Mauricio Macri ha hecho muchísimo por los jubilados. En nuestro gobierno se dio, por ejemplo, la reparación histórica.

Ese tipo de cuestiones, son las inconsistencias en las que estamos ahora, donde al PRO no le queda otra que apoyar un veto a una fórmula jubilatoria para que el Gobierno siga adelante. Entonces, estamos en una gran inconsistencia.

Las tensiones dentro del PRO

CM: Parece que una parte de esta tensión tiene que ver con las discusiones dentro del radicalismo, que en algunos casos hay vértices que tocan al PRO. Por ejemplo, en el caso de Mendoza, el dos veces gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, está tratando de tensar para evitar peleas. Pero Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia y del PRO, consideró todo lo contrario. Dijo que el que se había equivocado era Mauricio Macri, especialmente a partir de su confrontación con Patricia Bullrich y de este proceso que algunos consideran de condicionamiento en la negociación. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué una vicegobernadora del PRO, en un momento en donde el presidente del partido es Mauricio Macri, sale de este modo a cuestionar al expresidente?

Me parece que, más allá de las opiniones que cada uno de nosotros tengamos, no estábamos preparados como Juntos por el Cambio o PRO para perder las elecciones. Eso nos quitó el norte por el cual estábamos trabajando. Incluso tuvimos dos candidatos que ninguno era radical sino del PRO, pero que tienen estilos muy distintos. Los dos perdieron.

Creo que si hoy Juntos por el Cambio no existe, es porque las divisiones han sido más importantes que lo que nos unía. Espero que eso no suceda en el PRO ni en el radicalismo y espero que todos encontremos los mecanismos para que esto salga adelante. Pero hoy está todo cruzado porque efectivamente el poder tiene esa posibilidad y juega a ese juego.

El diputado criticó la interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, una aliada cada vez más incondicional de Milei.

Javier Milei y varios de sus funcionarios juegan inteligentemente a que todo el espectro que antes era JxC, tanto en las votaciones como en el Gobierno, ahora sea de La Libertad Avanza. Para ello aprietan los lugares donde más duele y más lío genera. Pero esa es la grandeza que tenemos que tener los que pertenecemos al PRO y al radicalismo, la grandeza de encontrar de vuelta aquello que nos une.

Porque, en definitiva, fue muy importante los cambios que logramos en la Argentina, haber empezado y terminado un gobierno no peronista, es algo muy importante, y es la base con la cual terminó llegando Javier Milei.

AG: ¿Patricia Bullrich es del PRO o ya la considera de LLA?

Bullrich es afiliada del PRO, se considera de ese espacio y hay muchas personas de su equipo que forman parte de los órganos del PRO. De la misma forma, se me cuestiona a mí por estar en el bloque de Pichetto, donde están otros diputados del PRO. Y, bueno, hoy se suele tirar piedras para el otro lado para ver dónde son los amarillos más claros y dónde los más oscuros.

Creo que, más allá de ponerse con un tornasol a ver los colores de cada uno, no estamos en condiciones de perder a más nadie. Lo que estamos en condiciones es de tratar de sentarnos en una mesa sin tantas fotos, sin tanto festejo, a ver cómo encaminar hacia adelante, y sobre todo, cómo volver a darle a los argentinos lo mejor que tenemos para dar, que es equipos de excelencia, eficiencia en la gestión y que la sociedad encuentre un interés en votarnos.

