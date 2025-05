Oscar Agost Carreño: “Si el PRO es furgón de cola de Milei vamos a perder dirigentes”

El diputado del PRO Oscar Agost Carreño se refirió a la crisis del PRO luego de la derrota de Silvia Lospennato en las elecciones porteñas y consideró que es un error aliarse con La Libertad Avanza. “Hay que retomar el camino de un partido grande, un partido con peso federal”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Oscar Agost Carreño es diputado nacional con mandato hasta 2027 y fue presidente del PRO de Córdoba. Fue legislador de su provincia, asesor legal externo del Banco de la Ciudad y director nacional de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.

Alejandro Gomel (AG): Están con las cartas documento de aquí para allá en el PRO de Córdoba… ¿qué está pasando ahí con la intervención del partido?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bueno, en principio, el PRO nacional viene en una crisis de identidad muy compleja, que se traslada porque el partido no ha logrado destetarse del todo de ese fenómeno de haberse iniciado en la Capital Federal y ser muy verticalista.

Bueno, no ha logrado salir de ese escenario, y por eso la crisis que se desató a nivel nacional fue arrastrada a las provincias. Córdoba no es una excepción, y es por eso que ha decidido Mauricio Macri intervenir Córdoba y otros distritos, como el caso de Corrientes, para tener la lapicera desde Buenos Aires, y que no sean afiliados díscolos o autoridades que no están dispuestas a acatar sin discutir las decisiones que se tomen en el puerto. La lapicera, es una cuestión de ese tipo.

Nosotros en Córdoba habíamos llamado a elecciones dentro de lo que dice la carta orgánica, y a los dos días, para impedir que se haga un proceso electoral donde posiblemente pudiera ganar alguien que no fuera servil al poder de Mauricio Macri, decidieron intervenirlo.

Mandaron a Laura Alonso, que nunca se apersonó en Córdoba como interventora. Después de cuatro o cinco meses, yo hice me presente ante la jueza María Servini, en el marco de un juicio que estoy llevando adelante en defensa de los afiliados de Córdoba, y planteé que no había ido Laura Alonso, que no se había ocupado ni siquiera de hacer el balance, algo que estamos obligados por ley los partidos políticos. Y ante ello, han decidido hace menos de un mes cambiar la intervención y poner a una persona de Córdoba, allegada a la línea interna de Mauricio Macri.

Elizabeth Peger (EP): Ahora, estos procesos de intervenciones partidarias dan poco resultado. Lo estamos viendo con el peronismo. Las intervenciones que mandó Cristina Kirchner a Jujuy, creo que también a Salta, a varios distritos donde, en realidad, lejos de normalizar y resolver situaciones internas, las complican, incluso electoralmente.

Sí, yo lo que veo es que Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei quieren tener todas las lapiceras en Buenos Aires, para una disputa de poder que tiene que ver más con la realidad porteño céntrica, o lo que se disputa entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y no tanto con una cuestión federal.

Porque, digo, los partidos en el interior tenemos una vida propia, en la cual tenemos intendentes, tenemos legisladores, concejales, tribunos de cuenta. Tenemos una estructura funcionando que no tiene nada que ver con una disputa nacional. Y más en este año 2025, donde las elecciones, si bien son para cargos nacionales, son de tinte provincial.

Es decir, no está en el cuarto oscuro de ninguna escuela del país una figura presidenciable o una figura única, sino que están las distintas figuras de las provincias. Por lo tanto, me parece que es un error intentar tener todas las lapiceras en Buenos Aires para una pelea de la provincia de Buenos Aires que pueda terminar de destruir la democracia interna de los partidos, de estos tres partidos en el interior.

EP: Ahora, diputado, ¿qué puede llegar a pasar con el PRO en Córdoba, en cuanto a la cuestión electoral? Ahora, en los últimos días, se anunció un entendimiento con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Pueden hacer algún acuerdo o algún camino en común?

Bueno, cuando Mauricio Macri levantó dos candidatos, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en una disputa sanguinaria, lo que terminó pasando es que muchos dirigentes o se fueron y dejaron de hacer política, o bien cayeron en el oficialismo provincial y forman parte de otra estructura política.

Victoria Villarruel rompió relaciones con sus asesores políticos en el Senado y los reemplazó por un exmilitar y un exasesor de LLA

Lo que estamos viendo ahora es que, si el PRO pasa a ser el furgón de cola del partido de Javier Milei, va a pasar una diáspora similar, donde realmente perderemos más dirigentes importantes, que o se irán de la política o buscarán hacerlo dentro de otro partido, donde puedan tomar un mínimo de decisiones con la realidad local, no con lo que sucede en Buenos Aires.

Claudio Mardones (CM): La jueza Servini hace poquito resolvió no hacer lugar a la intervención del PJ en Salta, y eso abrió los interrogantes de que la jueza pueda tomar la misma determinación en el caso de la controversia del PRO cordobés, y que eso a usted lo beneficie. ¿Qué interpretación hace de la definición de Servini respecto al PJ en Salta? ¿Cree que puede darse la misma situación?

Bueno, el fallo de la jueza Servini creo que es correcto. Es una acción muy parecida, en el tipo de acción y en los argumentos. Las dos acciones se basaban en que se tomaron decisiones por funcionamiento político, por decisiones políticas, no por irregularidades, que es lo que se requiere para hacer una intervención. Por lo tanto, hay bastante similitud.

Yo confío en la jueza Servini, por eso me he presentado en un juicio en ese juzgado, y creo que hay altas chances de que la jueza resuelva las irregularidades que ha demostrado el PRO de la misma forma que se ha hecho en Salta.

Y sin duda deben tener más acciones de este tipo, porque ha sido un accionar que, después de que Javier Milei ganó las elecciones, tanto en el peronismo como en el PRO, se han ido decidiendo hacer intervenciones políticas de este tipo. Esperemos que sea el mismo fallo para el PRO de Córdoba. Y no me beneficie a mí, más allá de que yo soy la primera autoridad electa por los afiliados, sino que beneficie a todas las autoridades.

Porque lo que está en juego acá es, por ejemplo, que las próximas elecciones partidarias las lleven adelante afiliados de Córdoba como junta electoral; que si hay alguna irregularidad de alguien, de tipo política o la que fuera, sea un tribunal de conducta de afiliados cordobeses. Es decir que la determinación de las decisiones, hasta de cómo se maneja la caja y el cierre de listas la hagan hagan afiliados cordobeses, en vez de que sea un designio de Buenos Aires. Esa es la discusión. Y eso no abarca solo a mi persona, sino a las 250 autoridades que fueron intervenidas desde Buenos Aires.

CM: Entonces, ¿Laura Alonso nunca fue a Córdoba a hacerse cargo de la intervención?

No, no, jamás. Nunca ha ido. No se ha presentado ni en el juzgado provincial ni en el federal. Y eso me llevó a mí, en una audiencia con la doctora Servini, a hacer un planteo de que realmente íbamos a tener multas e importantes sanciones, porque ni siquiera se había hecho el balance, ni siquiera se había terminado el plan de capacitación que la ley obliga a los partidos políticos. Por lo tanto, la intervención no solo era una cuestión política, sino que al mismo tiempo estaba generando importantes daños a un partido que nos ha costado mucho construir.

CM: Y ¿cómo lo ve a Macri en esta situación? Porque aparece Luis Juez diciendo “mi único comando es Javier Milei”, el radicalismo también está dudando si priorizar al PRO para acordar o cerrar con La Libertad Avanza. ¿Qué cree que va a hacer Mauricio Macri ahora que todavía no sale del aturdimiento de la derrota de las elecciones porteñas del 18 de mayo?

Bueno, Mauricio Macri creo que ha sido inteligente y generoso en esa etapa en la cual permitió que un partido que era municipal se hiciese nacional, y que hubiese dirigentes a lo largo y ancho de todo el país que estuvieran en condiciones de pelear, por ejemplo, por gobernaciones. Hoy de hecho, tenemos dos gobernadores.

Tuvimos la oportunidad de pelear por intendencias, tenemos muchísimas en todo el país; de pelear por lugares de diputados, senadores, además de legisladores, concejales… Es decir, ha crecido mucho el partido, incluso antes de que él fuera presidente de la Nación.

Durante esa etapa, incluso, la parte política la comandaba Emilio Monzó, y la parte comunicacional, Marcos Peña. En esa etapa el PRO creció mucho, y no necesariamente bajo la sombra de Mauricio Macri, sino que fue un momento de apertura y generosidad. Lo que veo es que, desde que perdimos las PASO y después las generales, lo que sucedió es todo lo contrario: empezó a involucionar el partido, se volvió a convertir en un partido municipal que se administra familiarmente entre pocas personas, y en Buenos Aires, sin escuchar las miradas del interior.

Se conocieron más detalles del plan secreto de la SIDE para controlar a quienes pongan en peligro la "gobernabilidad"

Y en ese proceso es donde creo que estamos yendo a perder también nuestra identidad, por ser serviles a Javier Milei. Por lo tanto, lo que me parece que sería ideal, lo que espero que haga Mauricio Macri, con todas las autoridades, es retomar el camino de un partido grande, un partido con peso federal, un partido donde tenga valor la estructuración de poder que está en el interior. Y, bueno, ese camino es el que no veo que estemos transitando.

EP: También le quería preguntar respecto de la difusión de este documento del plan de inteligencia por parte de la SIDE, que está analizando, que según la investigación del periodista Hugo Alconada Mon y otros colegas, también, que contiene algunas cuestiones complejas respecto de la posible persecución de dirigentes opositores, de periodistas también.

Se mencionó un monitoreo especial sobre sectores vulnerables, organizaciones sociales... Digo, esto plantea claramente algún tipo de cuestionamiento respecto de un objetivo de inteligencia interna, para lo cual no está habilitada la SIDE.

Sin duda es así. Nos preocupa mucho esta situación. Con el tema de los periodistas lo que hemos planteado es una nota que hemos presentado hace dos días varios diputados, pidiendo a La Libertad Avanza, o a la titular de la comisión, que es de La Libertad Avanza, la Comisión de Libertad de Expresión, que se abra, que empecemos a discutir estos temas, que son los temas que se pueden discutir públicamente.

Al mismo tiempo, varios diputados hemos presentado un proyecto por el tema de Alconada Mon. Pero lo que estamos siguiendo de cerca es el procedimiento confidencial que debe haber, que se da en el marco de la bicameral de seguimiento de los temas de inteligencia, que preside Lousteau.

No pueden ser los temas de inteligencia tratados públicamente. Creo que algún diputado planteaba que haya una interpelación a los funcionarios de la SIDE. Bueno, eso no es posible, no está dentro del marco legal por los temas que se tratan. Pero sí vamos a seguir el tema de cerca y vamos a insistir, varios diputados dentro de la comisión que tiene que encargarse de esos temas, en que eso realmente no sea el objetivo perseguido por la SIDE.

De la misma forma que estamos peleando por jubilados, por universidades, por muchos otros temas donde no le dejamos pasar a Javier Milei ese tipo de cosas. Bueno, trabajaremos y esperemos tener los votos necesarios para frenarlo desde la Cámara de Diputados.

EP: Sí, es insólito que no se reúna la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que es presidida por una legisladora libertaria. En insólito que en medio de toda esta situación , incluso a partir de los propios pronunciamientos del Presidente, que llama a la sociedad a odiar al periodismo, que hay ataques a periodistas, agresiones, en algunos casos físicas, que no se haya habilitado un debate previamente en la Cámara de Diputados.

Absolutamente. Llevamos algo así como un año que no se ha reunido esa comisión tan importante. Y justo en un momento donde la avanzada dejó de ser hacia la "casta" de los políticos por parte de Javier Milei para pasar a ser hacia los periodistas. Los que trabajan bien y los que no trabajan bien los trata a todos por igual, y nos parece que eso daña las bases de la democracia, de la República.

Por eso tenemos que trabajar para que se abra esa comisión, y así lo hemos exigido por escrito hace dos días, para empezar a dar esta discusión donde corresponde: no solo en redes sociales o en los medios, sino en la comisión que se tiene que ocupar de estos temas.

MC