Oscar Zago sobre el BCRA: "No solamente hay que cuidar el tema monetario, también el trabajo"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el diputado nacional Oscar Zago ofreció una lectura detallada del saldo que dejó la última sesión en la Cámara Baja, donde el oficialismo logró avanzar con dos iniciativas clave. Si bien confirmó el acompañamiento en general a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —que obtuvo media sanción con 144 votos—, Zago remarcó las objeciones de su espacio a la votación por capítulos y lamentó la falta de apertura para incorporar modificaciones sustanciales, como equiparar las facultades de ambas cámaras en la designación del directorio y sumar el pleno empleo a los objetivos de la entidad monetaria.

Por otro lado, al evaluar la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal II, el legislador destacó la predisposición al consenso que permitió incluir a funcionarios y exfuncionarios con una antigüedad de cinco años dentro del régimen. Sin embargo, fijó una postura crítica respecto a la situación del entorno familiar: respaldó la exigencia sobre los cónyuges, pero rechazó de forma categórica que las restricciones u obligaciones afecten a hijos y hermanos, argumentando que la responsabilidad ética y legal recae exclusivamente sobre el funcionario público.

Oscar Zago es político que actualmente se desempeña como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el período 2023-2027, y preside el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo.

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Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo le va? Jorge Fontevecchia lo saluda. Obviamente lo llamamos por lo de ayer: el Gobierno consiguió media sanción de la reforma de la Carta Orgánica con 144 votos. Usted había pedido una mirada más general. Me gustaría su evaluación de lo que pasó ayer en el recinto.

Buenos días primero, Jorge. Bien, bueno, nosotros ayer votamos en general porque estábamos de acuerdo con el tema de la ley. Lo que sí, votamos en contra los articulados porque, como es de costumbre, el Gobierno empieza a acumular artículos por capítulo. Nosotros le dijimos que teníamos la necesidad de hacer alguna reforma que creíamos necesaria para tener una buena ley; no sé si la mejor, pero sí mejor que la que se sancionó ayer. No tuvimos ese criterio del oficialismo, que consideró que tenía los números para sacarla. Por eso hubo diferencias en general y en particular, con algunos votos que se les caían. Nosotros pretendíamos que, así como el Senado elige al directorio y después pretenden que ambas cámaras puedan destituirlo o no. Bueno, nosotros dijimos que era el mismo criterio tanto para destituir como para elegir: que ambas cámaras elijan y ambas cámaras destituyan si hay algún tema por tratar. No fue aceptado. Y hay otros temas más; no solo que se cuide la cuestión monetaria, sino también el trabajo. Es algo de lo que también dice la Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo: que no solo es una cuestión monetaria, sino que también cubre otras necesidades como el pleno empleo. Tampoco fue aceptado, por eso en ese articulado por capítulos dijimos que no y votamos en contra. Hubiese sido otra discusión con otras reformas, pero algunos fueron complacientes, quisieron acompañar y nosotros dijimos que no. Podríamos haber hecho algo mucho mejor de lo que salió ayer, acompañados por otros sectores, pero tuvieron media sanción. Así que seguramente ahora en el Senado quizás tengan alguna modificación o se sancionará la ley como la manda Diputados.

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Oscar, también en la misma sesión se aprobó, aunque con cinco votos menos, la Inocencia Fiscal II. Le pido su evaluación sobre esa ley.

En ese tema nosotros acompañamos en general y en particular. Ahí también discutimos y dijimos que no era bueno acumular los articulados para votar. Nosotros metimos dos reformas ahí que para nosotros eran imprescindibles, porque considerábamos que en el proyecto original de la ley no habían enviado que se incluyera a los funcionarios y exfuncionarios públicos con una antigüedad de cinco años. Nosotros pedimos 10, pero tomaron nuestro pedido y agregaron a los funcionarios y exfuncionarios. Cuando fuimos a la discusión perdimos esa parte, pero para nosotros cinco años —como lo había hecho Juntos por el Cambio en el 2016— estaba bien. Fue un acuerdo, un consenso, y ahí sí acompañamos en general y en particular porque consideramos que era una buena ley. Podríamos haberla discutido mejor; hubo algunos diputados que querían hacer otro tipo de agregados. No estoy de acuerdo con incluir a los hijos y hermanos. Lo digo y lo expresé: hermanos e hijos no tienen por qué estar expuestos por el funcionario. Creo que yo tengo que tener la responsabilidad como funcionario de hacer bien las cosas, de no robar, y el tema del cónyuge va de la mano del funcionario en el momento porque hay que hacer declaraciones juradas, que casi siempre son en conjunto. Si el cónyuge tiene otra función u otro emprendimiento, lo tiene que declarar por otro lado; creo que de ahí no hay tanto para objetar porque va de la mano. Ahora, en cuanto a hijos y hermanos, a veces uno no tiene por qué perjudicar a un hermano o a un hijo con el que quizás está distanciado, metiéndolo en una bolsa cuando no tiene nada que ver. Por eso digo: la responsabilidad está en el funcionario, de no robar o no cometer ningún ilícito.

Queríamos, Oscar, tener su opinión sobre las dos leyes. Agradecerle siempre su predisposición para con nosotros, mandarle un abrazo y seguimos en contacto como siempre. Muchas gracias.

Igualmente. Para mí, Jorge, es un placer hablar con ustedes.

MEG