Osvaldo Giordano: "El diagnostico de Batakis va por la senda correcta"

El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, dialogó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) y afirmó que "hay empresas que pararon las ventas porque no tienen insumos" por "no tener precios". Por otro lado, explicó que "la recaudación fue muy buena, pero la sustentabilidad no tan así" y, por último, destacó que "el diagnostico de Batakis va por la senda correcta".

¿Cómo se ve la situación económica desde Córdoba?

La vemos diferente al resto del país. Ninguna provincia tiene un problema específico, compartimos las enormes dificultades que nos plantea este contexto que, salvando las distancias o las escalas no son muy distintas a la angustia o incertidumbre que atraviesa una familia, empresa o cualquier tipo de organización en un contexto como el cual.

¿Cuál es tu opinión sobre Silvina Batakis?

El diagnostico de Batakis va por la senda correcta. No lo hizo de forma ortodoxa, sino que mirando con objetividad la realidad que es que tenemos un gran problema fiscal. En el primer semestre, los ingresos crecieron más que los precios.

Hubo un enorme gasto público, en donde entraban 100 y salían 130 pesos en un país en el que llevamos medio siglo en el que gastamos más de lo que debemos, además de administrar muy mal, por lo que el acceso al crédito es extremadamente limitado, algo que genera que nadie le quieran prestar al Gobierno argentino y que se dé una masiva emisión que genera lógicamente presión inflacionaria.

El peor legado de Guzmán, a partir de una afirmación verdadera de que la inflación es multicausal, fue minimizar como factor causal la emisión cuando evidentemente en esta situación es algo central. El planteo inicial de Batakis me pareció acertado, pero lo instrumental pasa a generar muchas dudas.

Si bien la inflación en Argentina va a seguir subiendo, se desestima que llegue a una hiperinflación

¿Se crece porque en realidad la inflación promueve ese crecimiento y ese insustentable usando palabras de Guzmán? ¿Le dio una inyección a la economía de pesos que hace que se consuma más, pero el problema es la inflación y va a terminar siendo recesivo? ¿Hay relación en que el crecimiento del primer semestre haya sido alto?

Coincido con ese diagnóstico y te puedo dar ejemplos de Córdoba. Hay empresas que pararon las ventas porque no tienen insumos, fruto de no tener precios y cuando se acelera la inflación éstos desaparecen. Se vende, pero no se puede reponer. La recaudación fue muy buena, pero la sustentabilidad no tan así. El termómetro más claro es el agotamiento de los dólares y la falta de reservas, algo que posteriormente recae en la parada masiva de la producción.

¿Qué escuchaste del dólar del campo? ¿Funcionará? ¿Generará que se pueda liquidar más o no?

No tengo una respuesta para tu pregunta. Mejora en algo el tipo de cambio efectivo que recibe el productor de campo. Hay un estímulo a vender. Seguramente algún efecto tendrá, solo que es un parche dentro de muchos parches. No perdamos de vista que esto implica agravar la necesidad de atacar el problema de fondo, algo que lo planteó muy bien Batakis que es el problema fiscal y genera que el Banco Central pague más caro los dólares que compra, por lo tanto es mayor emisión.

La solución no la tiene el Banco Central, no hay malabarismos monetarios o cambiarios que eludan el problema de fondo, insisto que es un problema estructural que viene desde hace décadas de haber administrado mal el Estado y que en estos momentos se muestra mal.

Ojalá nuestras predicciones sean equivocadas y estemos equivocados.

Si. Que digamos que el diagnóstico de Batakis se lleve a la práctica y pasemos estos meses de la manera menos traumática posible.

