Pablo Descalzo: "El gobernador tiene un gran aprecio por CFK y nos pidió que la acompañemos"

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, consideró que la condena de Cristina Kirchner es una “embestida” contra el peronismo y aseguró que luego de la marcha podrán intensificarse las reuniones para avanzar en definiciones electorales. “Está la situación dada como para acercar posiciones y construir una herramienta electoral que nos permita ganar la elección”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Pablo Descalzes intendente de Ituzaingó, de Unión por la Patria, electo en 2023 con mandato hasta 2027. Había sido secretario de Desarrollo Humano y Relaciones con la Comunidad en el municipio; además, había sido jefe de Gabinete de la municipalidad y presidente del Concejo Deliberante de su municipio, Ituzaingó.

Usted viene trabajando junto al gobernador Kicillof en el marco de su movimiento “Derecho al Futuro”, que hasta hace algunas semanas mantenía una interna con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se modifica esa interna? ¿La deja en una especie de situación de freezer hasta que se acomoden las emociones, en la disputa clara, indiscutible, entre el gobernador y sectores de La Cámpora?

Sí, hoy, en principio, vamos a acompañar a Cristina en una clara muestra de solidaridad y, por otro lado, también convencidos de que Cristina es inocente. No hay ni una sola prueba en la causa que muestre que Cristina es culpable de alguna metodología en términos de la obra pública, o de cómo se han llevado las obras públicas adelante, que indique que ella haya cometido un delito. Así que en ese sentido, nosotros vamos a acompañar.

Ayer tuvimos una reunión con el gobernador, con legisladores, intendentes, donde le dimos organización al encuentro que se va a llevar a cabo hoy, que está convocando obviamente a los sectores más cercanos a Cristina. Y nosotros nos sentimos muy cerca, y el gobernador tiene un gran aprecio por Cristina, y nos pidió a todos y todas que la acompañemos hoy ante esta embestida.

Nosotros entendemos que es una embestida más contra el peronismo, contra el campo nacional y popular. Lo que intentan es ponerle un bozal o un collar de ahorque a los dirigentes políticos que pretendan que la Argentina sea un país inclusivo, solidario. Y lo de hoy es una muestra de la dirigencia, pero además de los militantes y de muchos argentinos y argentinas que han sido beneficiados en los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina.

Ahora, entiendo que el momento no es el adecuado, y lo será probablemente dentro de una semana, pero ¿cómo imagina el futuro de la interna para construir listas, tanto en las elecciones de septiembre como las de octubre?

Bueno, discusiones internas siempre hay en los partidos, y me parece que esto, de alguna manera, también dinamiza a los partidos políticos. Yo recuerdo siempre una frase de un filósofo del peronismo, don Antonio Cafiero, que decía: “No nos estamos peleando, sino que nos estamos reproduciendo”. A veces suele haber diferencias en la táctica, pero como lo decía al principio, en la estrategia para la Argentina todos en el peronismo coincidimos: que tenemos que seguir sosteniendo bien en alto las banderas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, que es justamente una de las banderas que más está intentando vapulear el presidente de la Nación.

Nosotros entendemos que hay un responsable de que la Corte, en definitiva, haya tomado esta resolución, y ese es Javier Milei. No nos cabe ninguna duda de que todos los días está buscando la manera de limitar la libertad de expresión. Lo hace con los periodistas, lo hace con los jubilados y las jubiladas, lo hace con los trabajadores que están pidiendo mejores ingresos, lo hace con los discapacitados, lo hace con un niño de 12 años. Este hombre no tiene límites. Y nosotros tenemos bien en claro que el enemigo es Javier Milei. En ese sentido, yo creo que va a primar el deseo de que la Argentina esté en una situación mucho más cómoda y mejor para todos los argentinos y argentinas.

Pablo, le preguntábamos a Jaime Durán Barba la semana pasada si la detención de Cristina aumentaba las chances electorales del peronismo, y dijo que sí. ¿Cuál es su visión respecto de si, independientemente de que obviamente no sea deseado, esto aumenta las chances electorales? O sea, que el peronismo pueda sacar más votos por una cantidad de personas que, por solidaridad, a través del voto al peronismo, transmitan su solidaridad a Cristina Kirchner.

Mire, yo creo que venimos de dos muy malos gobiernos, y este claramente es peor aún. Y eso hace que algún sector del electorado esté descontento con todo el arco político. No es casualidad que Javier Milei sea presidente de la Nación. Y muchos argentinos y argentinas que estaban desilusionados —porque uno de esos malos gobiernos fue del peronismo— no estaban yendo a votar. Estaban enojados, estaban distantes.

Me parece que, en este sentido, se va a despertar el interés, sobre todo de los más grandes, los adultos mayores, aquellos que quizás no tenían la posibilidad de jubilarse y que pudieron hacerlo por esa decisión que tomó Cristina Fernández de Kirchner.

Y desde los municipios, a mí me tocó ser jefe de Gabinete, me tocó ser secretario de Desarrollo Humano. Y en aquel momento, cuando salió la jubilación para las amas de casa, desde los municipios también pagábamos la primera cuota para aquellos sectores populares que no tenían posibilidad de hacerlo. Y logramos que acá se jubilen más de 5.500 personas en la primera convocatoria.

Entonces, ahí me parece que va a primar el recuerdo, el buen recuerdo que ha dejado Cristina acá en Ituzaingó. Y en ese sentido, nosotros también vamos a salir mucho más convencidos y convencidas a la calle a buscar a ese vecino y a esa vecina que, la verdad, se sintió lastimado, olvidado en estos últimos gobiernos. Así que entiendo y comparto la posición que marcaba, o que marca, Durán Barba.

Pablo, su edad y la relación de su familia con el municipio me permiten entrar en el tema que usted mismo marcaba recién: el de una sociedad que no por casualidad tiene a Milei como presidente. Perdón que le haga una pregunta personal: ¿cuántos años tiene?

Cuarenta y seis.

Bien joven. Y desde que se constituyó el municipio de Ituzaingó, desde el año 1995 hasta el año 2023, fue conducido por su padre, y a partir de ese momento por usted. ¿Le genera algo la palabra “casta”? ¿Tiene para defender algo en la cuestión de una continuidad del mismo apellido, de padre a hijo, a lo largo de la administración de un municipio?

¿Cómo lo digiere internamente? Acá me dicen que hay algunos opositores suyos que dicen que Ituzaingó es una pyme familiar. Siempre es difícil ser hijo de un gran padre. Yo me acuerdo de un gran arquitecto argentino, que falleció hace unos años, que decía que el éxito es elegir bien a los padres. Yo tuve la fortuna de poder elegir bien a mi padre. Así que para nada se lo estoy criticando, le estoy preguntando simplemente cómo lo procesa usted.

No, qué sé yo. Yo ya estoy acostumbrado, Jorge. La verdad que yo estoy orgulloso del padre que Dios me dio, de la madre que tengo… los tengo cerca, los disfruto, los amo profundamente. Y las pymes, la verdad que uno las conduce de otra manera. Es otra metodología la del sector privado y del sector público. Nosotros hemos sido siempre muy respetuosos de nuestros vecinos, de nuestras vecinas. Obviamente hay críticas, y no está mal. Las recibo como tal, y considero que las críticas siempre te hacen mejor.

¿Su obligación es superarlo? ¿Su obligación es superar a su padre?

Sí… qué sé yo. Yo recuerdo que hace muchos años atrás —y esta imagen me viene, la verdad, muy seguido—… era muy chico, y alguna vez le dije: “De grande quiero ser como vos.” Me agarró de la cara con su mano y me dijo: “No. Tenés que ser mejor.” Así que esa es la obligación que uno tiene y el compromiso que tengo con mi padre.

Claudio Mardones (CM): Desde el Movimiento Derecho al Futuro: ¿qué diseño de negociación están pensando dentro del peronismo bonaerense a la hora de la definición de las candidaturas? Corren versiones en estos días de que el cristinismo, y especialmente el kirchnerismo, Máximo Kirchner, estarían buscando mantener la última palabra a la hora de definir las listas. ¿Cómo va a ser el cronograma de la negociación? ¿Y para usted cuál es la negociación posible para poder cerrar las listas y llegar a algún acuerdo en donde no queden malheridos?

En primer lugar, como lo decía al principio: debe primar el deseo de cuidar, proteger a la Argentina, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Hay comunicación, hay charlas… seguramente después del día de hoy, que podamos analizar un poco más tranquilos la situación por la cual está atravesando Cristina, se van a intensificar los encuentros, las reuniones.

Y después, a partir de esos encuentros y esas reuniones, se irá definiendo la conformación de las listas. Yo creo que debe primar, y aspiro y voy a hacer todo lo posible para acercar las posiciones y que nos podamos poner de acuerdo, e ir juntos a una elección que entiendo que, ahora más que nunca, debemos ganarla. Las de septiembre y las de octubre.

CM: Ahora, intendente, bueno… ha habido reuniones de distinto tipo. Se reunieron 250 intendentes también durante el fin de semana para definir el apoyo a Cristina. ¿Usted estuvo en esa reunión?

Sí, participé, por supuesto.

CM: Y ahí quería preguntarle: por fuera de todos los temas reivindicativos, en torno a esta etapa defensiva para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿hubo un temario electoral? ¿Hubo ahí alguna primera aproximación de cuál puede ser el cronograma de trabajo, de negociación, de consultas? ¿Qué rol van a tener los intendentes a partir de mañana?

Mirá, no. Hablamos pura y exclusivamente de la situación que estaba atravesando Cristina, que está atravesando Cristina. La tristeza que tenemos todos… enojo, también lo hay. Uno no puede negar que ante este tipo de injusticias prime la bronca, la angustia, el desazón. Pero no, sinceramente —o por lo menos personalmente— yo no hablé sobre el tema electoral con los compañeros y las compañeras. Nos saludamos, nos dimos un abrazo. Así que… yo entiendo que está la situación dada como para acercar posiciones y construir una herramienta electoral que nos permita ganar la elección. Ese es mi objetivo, y creo que el de todos y todas.

