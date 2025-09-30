En el marco del debate en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para limitar los decretos de necesidad y urgencia (DNU), Pablo Juliano aseguró que “Argentina no se tiene que recomponer rápido, se tiene que recomponer fuerte”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el diputado de Democracia Para Siempre remarcó la necesidad de fortalecer la institucionalidad frente al avance del "hiperpresidencialismo" y dijo: "En la Argentina nosotros no tenemos presidentes que entiendan que gobiernan con un parlamento al lado, y no con la tentación de que por decreto se hace más rápido".

Pablo Juliano fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 2023. En 2024 que rompió con el bloque de la UCR para formar Democracia Para Siempre. Fue presidente de la Juventud de la UCR entre 2016 y 2018.

El Congreso se sacude: cambios clave en DNU y tensión por interpelaciones a ministros

¿La citación de Karina Milei a Diputados por el caso Libra se va a producir algún día?

Debiera producirse porque es un pendiente. Yo me acuerdo perfectamente que en esos días de febrero el presidente de la Nación salió, a diferencia de otros casos, más rápido a comunicar su postura de colaboración, de querer saber qué es lo que estaba pasando en el caso Libra. Después no lo vi muy colaborador al Gobierno nacional, lo vi más bien intentando tapar y a toda costa frenar la creación de la comisión investigadora.

En ese aspecto te vas a encontrar con un Congreso de la Nación que, por más que la mueca que improvisa este Gobierno sea de desdén, de desprecio, va a seguir insistiendo por este lugar porque no te queda otra alternativa. El Congreso insiste también con leyes tan sensibles como pueden ser la de Emergencia en Discapacidad, y tenemos funcionarios que dicen que no la pueden cumplir o que no la quieren cumplir a la ley. Estamos en presencia de un gobierno que es legalmente selectivo. Aplico la Ley de Administración Financiera si me conviene y, si me puedo escapar del Congreso, me voy a seguir escapando.

¿Creés que pueda llegar a prosperar el pedido de expulsión de José Luis Espert tanto de la Cámara como de la presidencia de la Comisión de Presupuesto?

No sé si de la Cámara, pero de la Comisión de Presupuesto creo que sí. De hecho, los números se tienen básicamente con Unión por la Patria y creo que las declaraciones ayer del presidente de la bancada de Unión por la Patria fueron extremadamente contundentes. También hay que decir que a esas expresiones se le suma el sentimiento que se recogió de la semana pasada, en donde se le pidió al propio Espert que esbozara un plan para poder tratar el Presupuesto, que es lo mínimo que se merecen los argentinos. Acá hay que eliminar cualquier eufemismo, cualquier trampa y demás. Es decir, Espert es la cara de no querer discutir nada.

Ayer recogía en redes sociales los relatos de un montón de productores agropecuarios que golpean las mesas de las municipalidades desesperados, tapados de agua. ¿Dónde va a recorrer la provincia de Buenos Aires? ¿De qué va a hablar? Es sumamente rescatable que un gobierno se vuelva guardián del equilibrio fiscal, pero el equilibrio fiscal no es correrse por completo de todos lados, porque si no pierde propósito el ordenamiento de estas cuentas.

¿Creés que el Gobierno presentará los informes sobre la baja de retenciones que pidió la Cámara?

No, no lo va a presentar en ningún momento porque no los tuvo. Porque el hecho del subibaja de las retenciones fue una respuesta más también de timba. Y lamentablemente tengo una mala noticia para el campo porque lo venimos diciendo desde 2024. Este Gobierno se le ríe en la cara a los productores. Los productores liquidaron sus cosechas pagando un esquema de retenciones y después se mueven esas variables. Están sembrando en muchos lugares y estos te suben y te bajan. Estamos en manos del primer presidente economista. Yo no soy economista, pero explícame cómo se puede ordenar la macroeconomía si no sabés con qué reglas de juego vas a jugar mañana en un sector tan sensible.

La semana pasada visitó el Congreso un grupo de diputados americanos de las dos extracciones, republicanos y demócratas. Los ojos como huevo frito tenían porque ese mismo día el presidente se estaba reuniendo con Donald Trump, pero sin embargo había el lunes eliminado las retenciones y el miércoles las volvió a subir. Es un chiste.

Nucleoeléctrica: la oposición busca frenar su privatización a través del Congreso

¿Y va a prosperar la discusión de poner límite a las normativas de los DNU?

Sí, porque está puesto en la punta de lanzas de la próxima sesión, porque acá nadie puede jugar al hecho de pensar que pasado mañana le pueda tocar hacerse cargo de un hiperpresidencialismo. Estoy convencido de que el hiperpresidencialismo es el procreador de los populismos. En la Argentina nosotros no tenemos presidentes que entiendan que gobiernan con un parlamento al lado, porque el diseño del 94 así lo dispone, y no con la tentación de que por decreto se hace más rápido. Argentina no se tiene que recomponer rápido, se tiene que recomponer fuerte. Se tiene que recomponer de manera consensuada, y es algo que este Gobierno desde el primer minuto que asumió despreció, pero se metió solito en ese laberinto porque nadie le pidió que eliminara el consenso como variable.

Podríamos decir que la reglamentación de los DNU fue de Néstor Kirchner.

Sí, fue de Néstor Kirchner. Es la ley de Cristina Fernández de Kirchner, y hubo dos Cristinas. Para la Cristina legisladora fue interesantísima esa ley, bastante interesante, incluso como la de la doctora Elisa Carrió. Nosotros tomamos ese proyecto cuando hicimos un dictamen en la comisión, porque la Ley 26.122 acrecentó aún más esta práctica de que para ser un presidente fuerte vos tenés que vivir a fuerza de decreto. Si la Argentina vive a fuerza de decreto tiene inseguridad jurídica. Si tiene inseguridad jurídica no puede reponerse jamás.

