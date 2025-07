Pablo Zurro: "Kicillof es el mejor gobernador de la historia de Buenos Aires, pero Cristina es la líder"

Pablo Zurro afirmó que Axel Kicillof es “el mejor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires” por gestionar “con 11.000 billones de deuda que dejó el Presidente”. Sin embargo, el intendente de Pehuajó aclaró que su compromiso político permanece con Cristina Kirchner, a quien definió como la “líder natural” del peronismo. “Siempre, en toda negociación, el final es Cristina”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Pablo Zurro es intendente de Pehuajó desde el año 2007. Fue reelecto tres veces, ahora con mandato hasta 2027. Antes fue jefe de Servicios en su municipio en 2003, concejal en 2005 y comenzó su carrera política en la Juventud Peronista en 1975. Fue director técnico del Club Atlético Defensores del Este de su pueblo, donde salió campeón en cinco oportunidades entre 1989 y 2003. Es vicepresidente del Instituto Patria. Es un hombre polifacético con un perfil ultra kirchnerista.

Qué margen tiene Javier Milei para vetar y judicializar las leyes que aprobó el Senado

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Felicitaciones por tantos campeonatos con su equipo de fútbol.

Muchas gracias. No es una corrección, es una aclaración, pero fueron cinco mandatos como intendente. No es una corrección, no estaría en mi voluntad. Por otro lado, empecé un trabajo social en el club de mis amores con un hermano mío que fue presidente, que falleció muy joven. Y después fui técnico. El trabajo en las inferiores es fundamental en los clubes amateur, y el ganar después es con los grandes. Pero los clubes de Pehuajó, o de los lugares que son amateur, cumplen una función social muy pero muy buena. Después, la Primera es otra cosa, porque puede pasar hasta a ser semi amateur, porque también algo se paga. Pero la contención en los clubes de nuestra zona es espectacular.

Quiero preguntarle por lo que pasó ayer en el Congreso, y fundamentalmente quiero preguntarle por los senadores peronistas que votaron esta vez en contra del Gobierno, pero el año pasado no votaban en contra del Gobierno. Hacíamos un repaso aquí de distintas provincias: Tucumán, Salta, pero pudiéramos seguir en la lista. ¿Qué cree usted que motivó a sus partidarios?

Primero, yo soy muy crítico de los que votaron la Ley Bases, porque nos endeudaron por generaciones, y por todo lo que usted sabe, como yo, y por lo que sabe la gente. La Ley Bases es una aberración. Después, usted ve como Milei se jacta de haber arreglado con senadores y con diputados la Ley Bases. Esto se arregla con prebendas, con plata. Yo soy muy frontal, no tengo por qué cuidarme de nada, porque yo soy en la política como soy en la vida. No quiero agredir a nadie, pero es muy raro que con siete senadores compren la ley.

Como decían Evita o Perón, bienvenidos los rezagados que se dieron cuenta que el país que promociona Milei. Fíjese qué contradicción: el señor Milei, que es impresentable, valora el déficit cero y la baja de inflación. Y si tenés déficit cero, y si tenés baja inflación, ¿por qué seguís endeudando al país? En segundo lugar, ¿el déficit cero con los remedios oncológicos sin pagar? ¿El déficit cero con la discapacidad fuera? Fui a cinco marchas de jubilados, así que no me pueden contar lo que pasa. ¿El déficit cero pegándole a los jubilados, maltratando un reclamo? ¿El déficit cero apretando la Justicia? Es un país ganado en forma democrática con un muy mal ejercicio de la democracia por parte del Gobierno de Milei.

El Papa diría eso: no es con todos.

Sí, es con todos.

Usted dice, desde el punto de vista político, aquellos que votaron la Ley Bases y son del mismo partido y ahora cambiaron, bienvenidos. Me olvido de lo anterior.

No, no me olvido. Porque cuando se arman las listas, después hay que poner gente que sea consecuente con lo que fue a cambiar. Porque si los hubiese escuchado en la campaña, que eran socialmente correctos, que iban a cambiar, que iban, que iban, que iban, y después votan todo en contra de lo que ellos predicaban, como mínimo, son unos estafadores. No, no me olvido. Digo “bienvenido”, a ver si se pueden solucionar algunas cuestiones, que van a solucionarse con mucho tiempo y con mucho coraje, no con tibios que sigan avalando el amor eterno con el Fondo, que es un usurero. En eso, fue perfecto el discurso de Cristina Fernández.

El intendente de Pehuajó advirtió que el Gobierno está "preparando una Argentina para un 25% con el fin de la clase media".

¿Usted cree que cambiaron de opinión porque, en realidad, están percibiendo que en sus provincias la valoración de Milei no es la de hace un año y medio? Es decir, están percibiendo que cambiaron la relación de fuerzas. En “El arte de la guerra", Sun Tzu decía que hacía falta simplemente que tantos soldados del general valiente pasaran al general cobarde para que el general cobarde se convirtiera en valiente, y el valiente en cobarde. ¿Qué cree usted que pasó?

Y, hay muchos cobardes que están asustados porque Milei puede ganar otra elección. ¿Cuántas ganó Menem en un proceso similar, pero menos brutal? Sí, brutal en los nueve años, pero no brutal en un año y medio. ¿Puede ganar otra elección? Ojalá que no, y que la gente entienda que aquellos que lo hicimos vivir con Néstor y Cristina una Argentina diferente, no somos los culpables del endeudamiento de Macri. Ladrón Caputo, ladrón Macri y este bestia que está haciendo estas cosas. Pero lo que no puede ganar es lo que le va a pasar al pueblo argentino ahora o post elecciones, porque está preparando una Argentina para un 25%, con el fin de la clase media y el hambre de la gente. Cualquiera lo ve. Cualquiera que atiende a la gente lo ve.

Yo estoy dando audiencia espontánea cada 10 días. Atiendo al que venga. Atiendo 150 personas, me quedo seis horas y trato de solucionar el problema. Ese problema estructural de la pobreza estructural, del no acceso, del Garrahan cerrado, de las universidades con problemas, nos van a traer muchísimos problemas en el futuro. Porque con nuestros jóvenes desilusionados, sin incorporarse, y muchos mal alimentados, cada vez vamos a ir a una Argentina con menos posibilidad de discernir lo que realmente es bueno y es malo. Porque la gente se equivoca.

Y después va a jugar a los cowboys a Israel, fíjese qué injusto. Y yo estoy en contra de la violencia, no quiero una sola muerte en el mundo. Un niño secuestrado por Hamás, que es una locura. Hubo un niño muerto que salió en todas las tapas del mundo. Y está bien, porque es una locura. Pero treinta y dos niños palestinos murieron en un bombardeo, y es un número. Yo no quiero el apoyo de un de tiros, de muerte, de alineaciones, como hace este. Argentina es un país de paz. Así nos fue en las Malvinas. Así nos fue con los 30.000 desaparecidos. Argentina es un país de paz. Argentina no es un país de guerra. Si a él le gusta la guerra y le gusta jugar a los cowboys…

Me gustaría una reflexión suya. Déjeme ampliárselo a lo que está pasando en Brasil con Lula y Trump. Lula asume casi en soledad la disputa con Trump. Está en una situación de mucha valentía, porque, por ejemplo, en el BRICS, China acordó con Trump. India, Modi, todo lo contrario: es pro-trumpista todo el tiempo. Y me pregunto: ¿qué pasa si en Chile, como parece indicar que tiene muchas posibilidades, el presidente que tenemos electo termina siendo del Partido Comunista? ¿Cómo se imagina ese contexto latinoamericano con un Trump peleando directamente con Brasil —casi, le diría, como ningún otro país del planeta— y, al mismo tiempo, un Chile presidido por una comunista? Esto dicho simplemente en el sentido literal del término del partido que representa.

Sí, la he leído. Sé perfecto quién es. Es una militante del Partido Comunista, que en la alianza salió favorecida con el 60%. Claro que a Estados Unidos no le conviene, por este payaso monigote que tenemos de presidente, que es funcional. A nosotros nos conviene el Mercosur. A mí me hace acordar a cuando tocamos casi el cielo con las manos en Mar del Plata con el ALCA. Al carajo el ALCA. Lo que nos conviene es ser sudamericano y tener un comercio sudamericano, para potenciarnos como número de habitantes y como país.

Obvio que a mí no me gusta Trump, pero es nacionalista, y Milei es entreguista. Si alguien no me gusta, es Trump, pero si usted mira las políticas de Trump para Estados Unidos, es nacionalista, cuida su país. El que regala el país se llama Milei. En eso es obvio que, por la manera de pensar de Lula, con una trayectoria impecable —no voy a contar quién es Lula porque lo sabe todo el mundo, por lo menos el que lee—, con haber estado preso en un juicio inventado y volver a gobernar un país como Brasil. ¿Y a quién quieren voltear? A Lula.

Luis Caputo relativizó la derrota en el Senado: "Lo de ayer es lo mejor que pudo haber pasado"

Trump salió primero a decir que, en el caso de Netanyahu, la Justicia no tenía que avanzar con su caso de corrupción. Lo acaba de hacer ahora con el caso de Bolsonaro. ¿Se imagina una situación así de defensa frente al avance de la Justicia en el caso Libra de Donald Trump con Milei?

Y esperemos que no. Vio que uno cree que la Justicia norteamericana, valga la redundancia, es justa. Si avanza, irá preso Milei. Pero con lo único que ha avanzado Trump fue con la prohibición de entrar a Cristina a Estados Unidos, con una política clara de agresión hacia los movimientos nacionales y populares de América Latina. No nos olvidemos que Estados Unidos, como país, apoyó la muerte de 30.000 compañeros desaparecidos. Y no nos olvidemos que, como país, fue funcional a Inglaterra en la muerte de los 323 jóvenes argentinos asesinados por Thatcher en el Belgrano. Fueron asesinados, estaban fuera de la guerra. Ya se discutió y ya se probó. En ese contexto mundial ya sabemos de qué lado van a estar.

Y una pregunta más, pedestre y cercana. ¿Qué va a pasar en septiembre en las elecciones en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es su pronóstico? No solamente en su zona, sino cómo ve toda la provincia, ¿no?

En nuestra zona se están haciendo negociaciones que me parecen bien. Si bien soy vicepresidente del Patria, no es mi rol, y no estoy en eso, pero voy a acompañar dentro de las negociaciones, y que se enoje el que se tenga que enojar. Siempre, en toda negociación, el final es Cristina. Porque Cristina ya se vio: es la líder natural. Y cuando se habla tanto de la Tercera, que hay muchos periodistas que están operando, que dicen que no hay candidato, el candidato es el que ponga Cristina. Porque iba a ir ella, entonces se quedado callados.

Y después, cuando este muchacho habla del “periodismo ensobrado", ¿a quién se refiere? ¿A Viale? Que dé nombres. ¿A Feinmann? ¿A Etchecopar? Porque hay ensobrados. Lo que pasa es que parece que los ensobrados son los que no están de acuerdo con él. Y a los que están de acuerdo con él hasta le corrigen las entrevistas, como a Viale, que estaba haciendo una entrevista y se metió Caputo. ¿Esos no son ensobrados? ¿Qué son? Qué raro que parcialice. Los ensobrados son los que no coinciden con él. Ni hablar de lo de Julia Mengolini. Lo rechazo totalmente. No la conozco personalmente, pero la he seguido mucho, y fue una atrocidad, una bestialidad, una brutalidad. Y póngale el adjetivo calificativo que quiera. Lo que le hicieron a la periodista Julia Mengolini da vergüenza.

¿Cómo asoció esto con mi pregunta de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo llevó? Algo casi de analista freudiano. ¿Cómo se deslizó de la provincia de Buenos Aires a los ensobrados y al periodismo?

Y porque vio que uno tiene como un salto a lo que va tratando de hilar. Por ahí hice un clic, pero salí porque me quedé pensando en el video que se reproduce en este canal de Milei gritando “ensobrado”. Se me vino la memoria y lo incorporé ahí.

¿Y cómo lo ve a Axel?

A Kicillof lo veo bien. Es el mejor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires. Pero la jefa de todo movimiento nacional, popular, etcétera, etcétera, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Kicillof es el mejor gobernador de la historia de Buenos Aires, pero Cristina es la líder. Yo estoy muy tranquilo con mi conciencia porque resisto cualquier archivo, porque estuve, estoy y estaré con Cristina, más allá de las virtudes del compañero que ha llevado adelante la provincia de Buenos Aires con 11.000 billones de deuda que nos robó el Presidente. Sin contar lo que nos robó para seguridad.

Zurro calificó al mandatario provincial como "el mejor gobernador de la historia de Buenos Aires".

Aparte, hay que avisarle al señor Milei, a la señora Bullrich y a todos los energúmenos que caminan juntos que esto no se soluciona solamente con policía y con brutalidad. Chorros va a haber siempre. Esto se soluciona con no dejar gente afuera de un sistema, que la gente pueda comer, que tenga trabajo, que tenga calidad en las escuelas. No se soluciona matando.

TV