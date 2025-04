Padre Caruso: "En el Vaticano a Milei le puede ocurrir como en Mar-a-Lago"

El padre Claudio Caruso se refirió al legado del Papa Francisco y a los insultos proferidos por Javier Milei contra el Sumo Pontífice. “ En el velatorio todo el mundo habla bien del muerto, incluso el que lo insultó, el que lo puteó, el que dijo que era instrumento del diablo”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

El padre Claudio Caruso es sacerdote, periodista, párroco del obispado de Zárate-Campana. Es presidente de Crónica Blanca Latina, una sociedad civil que se dedica a difundir las enseñanzas sociales de la Iglesia, del Papa Francisco. Además cumplía funciones de comunicación del Vaticano del más alto nivel.

¿Sabe que siempre tuve la sensación de que usted vino a decirme que el Papa se iba a morir? Me preguntaba: “¿Por qué vino a verme Claudio? ¿Por qué vino con esa excusa de pedirme un libro que ya no recuerdo cuál era?” Tengo la sensación de que usted me vino a decir: “No pasa este invierno.” Lo escucho, padre.

Cuando el primer sábado de enero me encontré charlando a solas unos minutos con Francisco, era mi impresión que yo, humanamente, perdía un nono, un abuelo. Usted sabe bien, que en mis 28 años de cura estuvo presente 29, porque lo conocí un año antes. Me ayudó a ser sacerdote.

Y aquel primer sábado de enero, cuando lo vi, tuve ese presentimiento. Para nada tiene que ver con el Espíritu Santo que yo diga que este invierno se iba el Papa con Dios Padre. Se lo dije a usted, creo que también, se lo dije a amigos. Algunos nos tomaron como una locura de las típicas que digo yo. Yo estaba muy convencido, y me convencí más cuando lo vi ayer, en que quiso salir al último saludo a la plaza. Sus gestos, sus movimientos, eran de una hermosa despedida.

Vuelvo con la pregunta y se la hace alguien que es agnóstico... ¿Usted no siente que vino a decirme algo? Vuelvo a eso: ¿vino a avisarme, de alguna manera?

No, ¿sabe, Jorge?, que lo valoro mucho porque usted no es un católicón. Yo no puedo ver, perdón, un cura no debería hacer esto, a esa gente tan católica que ha cultivado unos sentimientos tan tristes, tan feos con Francisco, que pasó la Semana Santa viendo MEP, Merval, MAP, MIM, MOP…

Y que hoy, claramente, hasta el mismo presidente de la Nación siente un tremendo dolor por la partida del Papa. Usted sabe que lo valoro por eso. Hace mucho... ¿Usted se acuerda que me prestó un libro? Yo me acuerdo cuál. Me lo presta y cuando vuelvo de Roma se lo voy a llevar personalmente.

Siempre me impresionó: un libro de Umberto Eco, nada más y nada menos: ¿En qué creen los que no creen? Y usted a mí no me engañó, como no engañó al Papa, que usted no creía o que es agnóstico, o todo lo que usted quiera decir para diferenciarse de la religión católica. Usted ha sido y es un gran creyente. Y por eso los grandes creyentes intentamos estar junto al legado de Francisco.

Conversaba recién con Gustavo Carrara, el arzobispo de La Plata, y le planteaba nuevamente esta idea del mensaje. De que, en realidad, los propios médicos lo dieron por prácticamente fallecido allí en el Instituto Gemelli, considerando un milagro que hubiera podido volver, con la idea de que volvió para despedirse.

Como la resurrección de Jesucristo. No sé si estoy exagerando, pero me gustaría su reflexión sobre si hay algún paralelismo entre esa persona que, desde el punto de vista clínico para los médicos, estaba muerto hace dos meses y volvió nada más que para despedirse. No sé si un mensaje de resurrección para otras resurrecciones. No sé si me coloco muy místico.

No, no... Ve que es muy religioso usted. Se coloca en místico porque es religioso. Muy buena la comparación. El Papa tenía conciencia de que se moría, pienso. Los médicos le han dado los pronósticos. Los médicos, en dos momentos, parecía que se realizaba.

Pero pudo más la fuerza de su voluntad. Porque es feo morirse en la cama, sin estar trabajando, sin estar saludando a la gente, sin estar recorriendo con el papamóvil. Eso es morir como un buen burgués, diría alguno. Y Francisco quería morir así, con los botines puestos, subido al papamóvil, apenas pudiéndose mover, y en contacto con su gente. Y la comparación con la resurrección... Todos, de algún modo, aunque no estamos muertos, con la Pascua resucitamos. Resucitamos a una vida mejor. Y a mí, personalmente, y ojalá a mi sociedad argentina, le ayude a levantarse de ciertas postraciones y a resucitar de ciertas cosas que Francisco nos dejó tan, tan claras.

Acaba de anunciarse recién que está viajando, está viajando al Vaticano para el sepelio nuestro presidente, Javier Milei. Obviamente, para la religión católica, el perdón borra todo, borra todo pecado, y somos todos pecadores, como decía el Papa.

¿Qué reflexión le genera ver a Milei allí en el sepelio, después de las barbaridades que dijo? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo se imagina esa paradoja? ¿Qué mensaje da? ¿Es, en el caso de él, un fallecimiento, una resurrección? En el caso de Milei, no sé si la palabra es un poco dura: ¿hipocresía?

No puedo meterme... Sí puedo meterme en los sentimientos del Papa, que lo he conocido profundamente. No puedo meterme en los sentimientos del presidente de la Nación. No me atrevo a juzgarlo de hipocresía. Si fuese hipocresía, es una hipocresía bastante común, Jorge.

En el velatorio todo el mundo habla bien del muerto, incluso el que lo insultó, el que lo puteó, el que dijo que era instrumento del diablo. ¿Por qué se cambia? Sabrá Dios por qué se cambia.

¿Se cambia o se dice que se cambia?

En este caso, se dice que se cambia. Lo que yo tengo es eso: que se dice que se cambia.

¿Y el perdón, desde el punto de vista del catolicismo, requiere que el perdón sea sincero, o simplemente decir alcanza?

No, requiere un arrepentimiento y un cambio de vida. Si viene una persona a mí a confesarse que asesinó, va a llorar, me va a pedir perdón diez veces, pero tiene que dejar su carrera de asesino. En este caso que usted me dice, si alguien insultó, se atrevió a decir que la bondad del Papa Francisco era el demonio encarnado, no solo tiene que pedir perdón, sino dar pasos de verdadera compasión, de verdadera misericordia y no de crueldad.

Porque si no, parece, como me dice usted, yo no lo dije, parece un comportamiento hipócrita. Pero yo no quiero meterme. ¿Sabe por qué, Jorge? Porque Milei va a ser uno más entre cientos de miles. Se va a tener que acostumbrar a eso. En Roma no va a ser como en la cena con Trump. Ah, no, también lo dejaron tirado, perdón. En Roma va a ser uno más, como cientos de miles que vamos ahí. Y todo está grabado en la memoria. Todo está grabado en la memoria.

Porque yo lo que sé, no me importa hablar tanto del presidente de la Nación, no estoy para eso, lo que sé es que el Papa lo perdonó. Como perdonó a tantos. Alguna vez, con bronca, yo le decía: “Francisco, pero hagamos algo. Mirá lo que están diciendo.” Por otro tema, era un tema eclesial. Y él decía: “Callá y rezá.” Claramente le entiendo, Jorge. Si uno calla y reza, no pone de manifiesto ciertas cosas muy malas que tienen los que ofendieron al Papa.

Se lo pregunto tratando de entender la teología. Esto de que el perdón, para ser verdadero, tiene que haber arrepentimiento. Y tiene que ser sincero. Eso no tiene que ver con que la persona que lo concede supone que es sincero, pero me refiero a la persona que lo recibe.

Porque si él considera que la justicia social es un robo, evidentemente su presencia allí representa exactamente todo lo opuesto a las ideas que él profesa. Por eso me llama la atención. Independientemente de lo que le dijo al Papa, me llama la atención respecto de lo que representa la doctrina social de la Iglesia, o Rerum Novarum, o lo que representa.

Sí, sí. Cómo la Iglesia, no solo con Francisco, ha emitido juicio sobre el neoliberalismo salvaje, sobre esta teoría del derrame de los mercados que estos apóstoles profesan tanto. La Iglesia ya ha hablado. Eso dicen ellos. No nos tenemos que meter. Dejémoslo, y que vaya con todo su sentimiento de compulsión, con su hermana, con su gente, en el avión, a rendir homenaje al Papa. Que vaya “con la nuestra” también me parece bien que, ojalá, se anime a llevar en el avión, ya que consume tanto el avión, rabinos, musulmanes..

O a los curas villeros, que es casualmente lo que el Papa puso de manifiesto. Sería un gesto de verdadero arrepentimiento que llevara curas villeros en el avión. Vamos a pedirle eso.

Y que charle un poquito en el viaje con Carrara, con el padre Pepe, con el padre Ignacio... Conmigo no, porque yo me pago el viaje solo, y la verdad que quiero ir cómodo.

Le agradezco mucho, páter Caruso, muy gentil. Y, bueno, nos comunicaremos en los próximos días, sin ninguna duda. Un fuerte abrazo.

Yo voy a tener este teléfono en Roma. Le digo cómo sigue, porque ahí estaban hablando todos. Esta noche, mire cómo es el protocolo, de lento, la gente que vio la película Cónclave lo sabe: esta noche va un cardenal con un martillito a golpear la frente de Francisco para comprobar que esté muerto.

Bueno, claramente es un protocolo. A partir de ahí, se lo pone en el fèretro, en el cajón, y el miércoles en la mañana se lo lleva a San Pedro, para que empecemos los fieles. Yo calculo que van a ser unos próximos 15 días de despedirnos y comprometernos con su herencia, pero de verdad.

