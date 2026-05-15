"Pandemia" de soledad masculina: ¿por qué los hombres están solos?

En 2023 la Organización Mundial de la Salud declaró la soledad como problema de salud pública. Si bien la Fundación ONCE confirma que el 20% de los adultos se sienten solos, la diferencia entre hombres y mujeres se hace notar.

El 56% de las mujeres argentinas dicen que son más felices solteras que en pareja, a diferencia del 49% de los hombres (Happn y Universidad de Toronto), derribando el mito de que los hombres le huyen al compromiso. Además, la percepción que se tiene de los hombres y las mujeres son opuestas. Las mujeres tienden a pensar mal de los hombres, calificándolos como “inmaduros sin importar la edad” , según Our World Community, mientras que la percepción sobre las mujeres es que son más cálidas que los varones, entre otros adjetivos positivos. (Universidad de California).

Para las investigaciones anteriores se tomaron en cuenta hombres de todas las edades; sin embargo, un estudio reciente de la Universidad de Nevada indica que entre los hombres más jóvenes uno de los sentimientos predominantes de los hombres a las mujeres es el resentimiento, sobre todo entre quienes ven con ojos positivos la tendencia Trad Wife.

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Por otro lado, Pan Research Center afirma que las mujeres tienen relaciones más cercanas y contacto más frecuente con su familia. Además de que el 70% de las cuidadoras no pagas (tanto de sus padres mayores como de sus hijos) son mujeres, teniendo así un contacto diario y cercano con sus familiares más cercanos.

AF