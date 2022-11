Pasaporte erróneo: el susto de casi no poder viajar al Mundial

Juan Parrondo, periodista de deportes de Modo Fontevecchia, (Net TV y Radio Perfil, FM 101.9), estuvo con un hincha argentino que no la pasó nada bien y que, por un momento, pensó que no podría viajar al Mundial de Qatar 2022 para alentar a la Selección.

De a poco va bajando la luz y seguimos en la misma zona, cerca de donde nos estamos alojando y del Estadio Lusail donde la Selección Argentina debutará ante Arabia Saudita, además de ser el escenario que abrirá esta Copa del Mundo.

Hay mucha más gente en la calle y más colorido en los alrededores. El partido inaugural será entre Qatar y Ecuador, este domingo en el mencionado estadio.

Cabe recordar que Nicolás González y Joaquín Correa fueron desafectados y en sus lugares ingresaron Ángel Correa y Thiago Almada, que con el correr de las horas estarán presentes en la Universidad de Qatar.

Los hinchas argentinos siguen llegando a Qatar

Nos encontramos con un grupo de argentinos que son de Buenos Aires y tuvieron una historia bastante particular para llegar. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cuándo llegaron?

Mi nombre es Carlos, soy de La Paternal. Viajamos el lunes 14 y llegamos el miércoles 16. Uno de ellos es mi hijo Leonel y el otro de mi mejor amiga.

Tuvimos un pequeño incidente por culpa de la organización porque a Bruno no le habilitaban una documentación para poder viajar y posteriormente ingresar a Qatar. Se lo habilitaron media hora después de que salió el vuelo, por lo que reprogramamos el mismo. Lo peor de todo fueron los nervios, pero ya estamos acá disfrutando.

Le voy a consultar al que peor la pasó. ¿Qué se te cruzó por la cabeza en ese momento?

Una angustia terrible y por un instante llegué a pensar que no viajaba. Todo esto me llevó a no tener ganas de ver el Mundial. Cuando mandé la documentación, saltó que el acceso estaba en condiciones y me tranquilicé.

Un día antes queriendo hacer el check in vi que estaba rechazado por pasaporte ilegible, lo mandé nuevamente y me dijeron que estaba bien, pero que el pasaporte no tenía estadía. Entonces, empecé a llamar y me recomendaron que llame en el aeropuerto de emergencia, hablé con 10 personas diferentes a las cuales les tuve que pasar los datos.

Posteriormente, no se resolvió, llamé nuevamente, no contestaron, perdimos el vuelo, me fui para mi casa para solucionarlo y reprogramar el viaje. Allí, me atendió otra persona que se dio cuenta que mi pasaporte lo escribieron mal y ahí cambiamos el viaje. Ahora a disfrutar.

