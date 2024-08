Patricia Cubría: "Me da pena la foto de Axel con Espinoza"

Como militante feminista, Patricia Cubría se ubicó del lado de la militancia social y política frente a los casos de violencia de género que involucran a dirigentes peronistas. En esa misma línea, se refirió a la necesidad de una reconstrucción que implique amplitud y unidad en el justicialismo: “Axel y Quintela son un gran cuadro para recomponer el peronismo”. Por otro lado, alejó al gobernador de PBA de la figura del intendente de La Matanza, que cuenta con una denuncia de abuso sexual en su contra y lamentó la foto de los gobernadores junto a Espinoza. “Me parece horrible y violento que debamos convivir con quienes están acusados”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Patricia Cubría es diputada por la provincia de Buenos Aires y referente del Movimiento Evita. Anteriormente, fue precandidata a intendente de La Matanza compitiendo con el actual intendente en el 2023. Además, es pareja de Emilio Pérsico.

Desde noviembre, y con creces desde la denuncia de Fabiola Yañez contra la aparente violencia de género cometida por el expresidente Alberto Fernández, el peronismo atraviesa un momento de compleja perplejidad. Me gustaría ir al tema crucial, esto que se dice sobre que hay una hipocresía respecto de la actitud que se tiene con Alberto Fernández y la tolerancia que se tiene con Fernando Espinoza por una situación similar. Vos competiste con Espinoza en la Matanza, además sos mujer y activista feminista, me gustaría conocer su opinión sobre esta contradicción.

Es muy triste lo que estamos viviendo, los argentinos nos merecemos otro destino. Ayer estuve muy triste después de ver los números de 25 millones de argentinos bajo la pobreza, somos casi 50 millones de argentinos, y que un millón de niños no pueda comer antes de ir a dormir me duele.

No soy indiferente a lo que pasa, pero debemos decir que la Argentina no es esto que nos gobierna ahora, esas recetas son viejas, me hace acordar al Virreinato. Estas cosas no son nuevas, son recetas antiguas que fracasan. Hace años que nuestro pueblo decidió liberar un montón de cadenas. Debemos transmitir que la Argentina no es lo que vemos en la televisión del gobierno, sino que debemos transmitir que la argentinidad es trabajadora, solidaria y una gran anfitriona. Hay un montón de virtudes argentinas que nos van a hacer salir de esta situación.

En cuanto a la violencia de género, el 7 de agosto, que para nosotros es un aniversario importante, me preguntaron sobre el tema y dije lo que voy a decir siempre: soy una militante feminista que desde muy jovencita empezó a defender los derechos de las mujeres, y además fui una militante importante para que el femicidio este en el Código Penal argentino.

Cuando era joven, me daba mucha bronca militar y ver que se hablaba de “crímenes pasionales” y que no fuera un delito. Eso, gracias a Dios, la militancia y la sociedad, cambió. Tienen que pagar los violentos, estoy siempre del lado de la víctima en ese sentido, lo creí aun cuando era un supuesto dicho en un teléfono y no habían salido ni las fotos.

Voy a repetir lo que dije ese día: me sale la gitana de adentro y escupo en el piso pensando en Alberto Fernández y en todo esto que fue capaz de hacerle a una mujer, me duele muchísimo no haberlo visto. Voy a ser coherente con eso como lo fui en mi militancia social y política.

¿Cuál es tu opinión respecto al caso de Espinoza?

Me parece horrible y violento que debamos convivir con quienes están acusados. Así como no estoy de acuerdo con que Martín Insaurralde vuelva a estar en la política con los daños que hizo, no tengo pelos en la lengua en ese sentido. A veces me acusan de ser un poco políticamente incorrecta, pero creo que la honestidad intelectual también tiene su valor.

Recién veíamos en imágenes en la salida de la declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py a Emilio Pérsico, que estaba ahí. En algún momento había una distancia entre el Movimiento Evita, La Cámpora y la propia Cristina, ¿cómo es la relación hoy?

Muy buena, hemos tenido diferencias políticas, pero creemos que sigue siendo de las mejores dirigentes que dio nuestro país, que hizo un proceso importante para la Argentina y que sigue siendo hostigada también por este gobierno.

Escuchaba el final de la nota anterior a Carolina Píparo, y realmente me preguntaba para mis adentro en qué mundo vive. La gente no puede trabajar y no puede llegar a fin de mes, estamos en una economía que se cae a pedazos y en el Senado y en la Cámara de Diputados se discuten leyes que no tienen nada que ver y que no ayudan a la realidad que estamos viviendo.

Si por lo menos hubiera algo bueno que decir del Gobierno uno tendría la paciencia de no ser obstinada y por ser oposición no escuchar nada, pero no hay nada que nos puedan proponer que le haga bien a nuestro pueblo. Duele mucho ver a la política hablando otro idioma, alejándose de la sociedad y generando esa bronca de la sociedad con la dirigencia.

Debe empezar a haber una dirigencia política nueva y sana, de a pie, porque si no vamos a terminar en una situación de mileismo político que no le hace bien a nadie y que le hace muy mal a nuestro pueblo y a nuestras instituciones.

Alejandro Gomel: ¿El pedido es que Espinoza debería dejar el cargo?

Sí, yo no soy quién para decirle al intendente lo que debe hacer, pero creo que moralmente debemos hacer lo que se debe hacer. Si hay pruebas y una situación como la que se está relatando, la justicia debe actuar, como en el caso de Alberto Fernández.

AG: ¿Está siendo muy lenta la Justicia con Espinoza?

No sé, he leído el principio de un documento de la causa, pero no tanto en profundidad. A mi modo de ver, debería tener el mismo peso que cualquier ciudadano argentino. Ningún cargo puede hacer que no estemos en igualdad ante la ley. La igualdad es algo importante para el proceso democrático.

Elizabeth Peger: ¿Qué te pasa después de ver la foto del viernes del gobernador Kicillof junto a Espinoza? Especialmente en el marco de un intento del peronismo de recomponerse después de lo de Alberto, de lo que fue la salida del gobierno y la necesidad de articularse como una oposición más consolidada frente a Milei.

Me da pena la foto de Axel con Espinoza, sobre todo por Kicillof, que me parece que es el mejor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, además de Quintela, que también me parece un cuadro importante de este proceso, los quiero mucho a los dos, sobre todo a Axel, que ahí sí conozco mucho la historia de las gestiones de la provincia, y a mi modo de ver es el mejor gobernador que hemos tenido desde Felipe Solá, que le tocó un momento dificilísimo y pudo seguir trabajando.

En la provincia de Buenos Aires, todo lo que tenía que ver con la política nacional desapareció, y las únicas obras que continúan son las de PBA, aun con toda la dificultad económica. Creo que es un cuadro muy importante para la reconstrucción del peronismo. La derrota política electoral fue mucho más grande que solo electoral. Hay que reconstruir y ampliar al máximo posible esa reconstrucción. Hay dirigentes muy valiosos, yo no quiero meter a todos en la misma bolsa.

EP: ¿Por qué crees que el gobernador Kicillof posó para esa foto?

No creo que haya sido tan meditado, son dirigentes que participan de reuniones. No creo que sea tan meditada, no pudo esquivarla. Sigo pensando que Axel y Quintela son un gran cuadro para recomponer el peronismo.

Claudio Mardones: Hubo otra foto, que es la del gobernador Kicillof con el presidente brasileño, Lula Da Silva. Después de esa foto, ¿cuál va a ser el escenario de reorganización del peronismo? Algunos dicen que lo que pasa en la provincia es que el gobernador, en este momento, no transita el mejor momento con Cristina y con La Cámpora. Además, hay dudas respecto al silencio de Sergio Massa. ¿Cómo se va a sintetizar esta situación?

El primer ingrediente es la unidad de todas las buenas gestas que tiene el peronismo. El segundo ingrediente importantísimo es la ampliación, salir a ver más allá de las fronteras de nuestro partido, porque hay mucha dirigencia sana, interesante y capaz que puede nutrir y multiplicar la construcción.

¿Quiénes son desde tu punto de vista?

Creo que eso se va a ir amalgamando y viendo, no quiero hablar antes de preparar la receta.

