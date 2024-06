Pau Guix, analista internacional: "En España estamos viviendo el mismo populismo que el peronismo y el kirchnerismo"

El analista internacional, Pau Giux, señaló que en España existen populismos de derecha e izquierda que utilizan una dialéctica marxista obsoleta y explicó que, a diferencia de Argentina, en España hay un "problema gravísimo con los nacionalismos que quieren fragmentar, dividir y destruir la nación española”. "Los populismos son asimilables en muchos países, y sobre todo en países que son tan parecidos como pueden ser España con todos los países latinoamericanos", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pau Giux es director escénico, realizador, autor dramático, guionista y articulista español nacido en Barcelona. Además, en los últimos años, comenzó a ser conocido por sus posturas críticas contra el nacionalismo catalán y la inmersión lingüística obligatoria en Cataluña. También es comentarista político en EsRadio, Radio Libertad y periodista digital en Castilla y León TV, El Toro TV y otros medios. Además, es autor de ensayos, como “El nacionalismo es el mal”, publicado en 2022, y “El hijo de la africana”, en 2017.

¿Cuál es la visión que tiene de Milei y los dos viajes que realizó a su patria?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La realidad es que Milei hizo dos viajes, uno oficial y otro no oficial, pero lo que es cierto es que nuestro Gobierno no actuó con la cortesía que tiene que actuar con el representante de otro Gobierno. Entonces nosotros pensamos que Argentina es un país hermano con el cual tenemos un montón de relaciones, no solo económicas, sino personales y familiares, y evidentemente esta situación no puede seguir así.

Dicho esto, también comentar que al final el presidente Milei ha acabado jugando al juego sucio del presidente Sánchez. Yo creo que el premio del Instituto Juan de Mariana y el de la Sociedad Hayek de Hamburgo que ha recibido el presidente Milei son premios recibidos muy correctamente por su labor como economista y con sus propuestas de gobierno. Son dos sociedades liberales y esas sociedades liberales evidentemente han decidido premiarlo, lo cual nos parece estupendo.

Lo que te digo es eso, no podemos entender, muchos españoles, cómo se le puede dar un trato así a un presidente de una nación hermana.

Milei se reunió en Berlín con en canciller Olaf Scholz, quien le sugirió "cuidar la cohesión social"

¿Cuál es la visión que tiene de Milei desde allí? ¿Cómo lo juzga como gobernante y político?

La verdad es que, por desgracia, en España la información que nos llega sobre Argentina es escasa y muchas veces sesgada. Yo pienso que el español que quiere informarse de lo que sucede en Argentina tiene que informarse bien, porque también tenemos un problema con unos cuantos de nuestros medios de comunicación, especialmente los públicos, porque la información no es lo imparcial que debería ser siendo medios públicos.

Desde España, la gente que se informa ve que el presidente Milei ha vuelto a celebrar el Día de la Bandera en Argentina, cosa que en España también hay un odio hacia la bandera por parte de los partidos tanto de izquierdas como de sus socios nacionalistas. Vemos también cómo va bajando la inflación en Argentina, como además en el mes de mayo creo que solamente ha habido una inflación mensual de un cuatro y pico por ciento.

Es decir, parece que las propuestas de Milei están funcionando partiendo de donde se parte de tantos años de kirchnerismo y de peronismo, que es el mismo populismo que estamos sufriendo ahora en España. Yo no creo que realmente la figura de Milei sea mal vista por muchos españoles, a pesar de la desinformación interesada por parte de los medios públicos controlados por el Gobierno y de aquellos medios afines que cobran ayudas, subvenciones o publicidad institucional.

En el Día de la Bandera, Javier Milei convocó para el 9 de Julio a firmar el pacto de Mayo en Tucumán

Mencionó la palabra kirchnerismo. ¿Encuentra algún punto de contacto, con lo difícil que es comparar situaciones de países diferentes, entre el peronismo-kirchnerismo y el partido socialista español?

Creo que este populismo de izquierdas que ha arruinado Argentina también lleva camino de arruinar a España, porque es que al final es un populismo de izquierdas cuya base no es la economía ni las personas, sino atentar contra la igualdad de todas las personas y contra la economía liberal, junto a un intervencionismo exageradísimo. Por lo tanto, por desgracia, los populismos son asimilables en muchos países, y sobre todo en países que son tan parecidos como pueden ser España con todos los países latinoamericanos.

En Argentina, entendemos que la palabra “populismo” se aplica tanto a populistas de izquierda como de derecha. ¿Allí hay populismos de derecha?

Populismos hay de todo el espectro ideológico, hay a la izquierda y a la derecha. Lo que pasa es que los populismos todavía viven, por desgracia, en esa dialéctica marxista que Fukuyama ya enterró en su momento con el fin de la historia. Porque, por ejemplo, en España yo creo que más que esa lucha populista de izquierda-derecha, esa dialéctica marxista, tenemos problemas diferentes a los de Argentina, porque tenemos un problema gravísimo con los nacionalismos que quieren fragmentar, dividir y destruir la nación española. Y también son populismos, y los hay de derecha, de extrema derecha, de izquierda y de extrema izquierda. Tenemos todo el abanico.

MVB VFT