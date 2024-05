Por la inundación, evalúan la reubicación de la ciudad de Porto Alegre

El titular de la Red Liberal de América Latina, Ricardo Gomes, aseguró que en Río Grande do Sul hay 500 municipalidades, de las cuales 350 están en "estado de calamidad". A su vez, se reconoció más cercano a las ideas liberales de Bolsonaro, pero aclaró que la sociedad ha entendido que en este momento "se necesita unión". "La sociedad ha ayudado con el proceso de rescate y de atención sin mirar los colores partidarios", expresó en ​Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alberto Gomes es el viceintendente de la ciudad de Porto Alegre, el epicentro de las inundaciones que se registraron en Brasil en los últimos días, además fue presidente y director de la Red Liberal de América Latina.

Por lo que escuché, usted habla muy bien español, casi sin acento. ¿Correcto?

Antes que nada quiero agradecer por la atención que le han puesto a todo lo que pasa en Brasil. En cuanto al idioma, tengo muchos amigos argentinos que, dependiendo del tipo de cambio, en el verano vienen acá o nosotros vamos allá. Por eso me siento medio argentino.

El avance del cambio climático está empezando a mostrar sus primeros efectos entre las fuertes inundaciones y las profundas sequías que se desarrollaron a lo largo de los últimos años en la región. ¿Cuál es la situación en este momento en Porto Alegre y en Río Grande do Sul en general?

La situación en la provincia de Río Grande do Sul es durísima. Tenemos casi 500 municipalidades y hay 350 que están en estado de calamidad. Hay muchas lluvias y muchos barrancos que cayeron, matando a mucha gente, lamentablemente.

Concordia, víctima de la crecida del Río Uruguay y de la inundación del Sur de Brasil

Y en la zona más baja del estado, las aguas suben, los ríos invaden las ciudades. En Puerto Alegre, en este momento, un tercio de la ciudad está con hasta dos metros y medio de agua. No se puede manejar por la ciudad, en estas zonas nos movemos por barcos. Y hay zonas que están con agua en el segundo piso de los edificios.

Es un tema muy duro, que nos tardará mucho en reparar económicamente. Hubo un esfuerzo voluntario muy grande de rescate de las personas que estaban en estas zonas. Es, sin duda, la situación más grave que hemos enfrentado en la ciudad.

La posible mudanza de Porto Alegre

Escuchamos versiones sobre mudar la ciudad a partir de su situación geográfica que no garantiza seguridad a futuro. ¿Es así?

El año pasado tuvimos un episodio en septiembre y otro en noviembre en el que el agua subió y tuvimos parte de la ciudad inundada. Se está volviendo más frecuente y siempre comparamos con la última vez en que eso ha pasado, que fue en 1941. O sea, tuvimos 80 años sin episodios de esta dimensión por lo menos.

Las inundaciones de Brasil son una advertencia para América Latina

La verdad es que hay partes de la ciudad que están siempre con este tipo de problemas cuando sube el río. Estamos en la punta de cinco ríos que traen agua hasta el río Guaíba, que es el que baña la ciudad de Porto Alegre. Siempre estamos siempre mirando cuánto llueve en las zonas donde empiezan estos ríos porque sabemos que el agua va a terminar subiendo acá.

Por eso tuvimos una especie de anuncio con un par de días de antelación, porque miramos el nivel de los ríos que alimentan al río Guaíba. Por lo tanto, tuvimos que evacuar a 60.000 personas de sus casas antes de que llegara el agua. Pero la verdad es que sí, estamos expuestos a estos cambios climáticos por estar en la punta de cinco ríos, cada vez es más normal.

¿Es correcto que hay gente que no podrá volver nunca más a su casa?

Es correcto, muchas personas no podrán volver a sus casas porque muchas se las llevó el agua. O sea, no habrá casas ahí y hay partes de la ciudad donde probablemente no podremos permitir que la gente vuelva a vivir porque será cuestión de tiempo hasta que ocurra otra vez. Tenemos un tema de vivienda para quizá 12 mil personas que tendremos que reubicar en otros lugares porque no podrán volver a vivir donde vivían.

Continúan las fatales consecuencias de las inundaciones en Brasil.

Usted es el director general de la Red Liberal de América Latina. ¿De qué partido político es? ¿Es cercano a qué fracción política de Brasil? ¿Se lo puede comparar con algún espacio de Argentina?

En este momento no estoy en ningún partido, soy independiente. Yo disputé las elecciones por un partido que ya no existe, que se llamaba Demócratas. En la situación dual entre Lula y Bolsonaro, aunque yo no sea bolsonarista me siento más a la derecha que a la izquierda. Soy un liberal en lo económico y en Argentina estaría con Milei antes que con Cristina.

Los números de la tragedia por las inundaciones en Río Grande del Sur: el pedido de Lula

Pero la verdad es que no es hora para esto acá. Estamos enfrentando un tema que va a necesitar de unión y la sociedad ha entendido esto. De hecho, han ayudado con el proceso de rescate y de atención a estas personas sin mirar los colores partidarios.

Nosotros quedamos con la mayor predisposición por si se necesita difundir algo, atentos a lo que suceda allá.

Muchas gracias. Ustedes saben que la frontera es un fenómeno artificial, lo natural es que los que comparten cultura y misión estén hermanados. Y así sentimos el apoyo de muchos amigos uruguayos y argentinos, que han ofrecido ayuda de sus gobiernos y de toda su población, de gente que se siente parte de esta zona de la tierra. Somos todos gauchos, de cierto modo, y por eso agradezco muchísimo al pueblo argentino por estar con nosotros en este momento.

