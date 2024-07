Presidenta de Missing Children: "Desaparecen 5 chicos a diario, no se puede activar el Alerta Sofía en todas porque dejaría de ser efectivo"

La licenciada en Letras, Ana Rosa Llobet, analizó los pormenores en el caso Loan, que lleva 25 días desaparecido, y afirmó que todo lleva a pensar que el niño correntino está en alto riesgo de vida. "Mi sensación es que los chicos desaparecidos por tanto tiempo han sido objeto de trata de personas", lamentó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ana Rosa Llobet es docente, licenciada en Letras y presidente de Missing Children Argentina.

El menor, Loan Danilo Peña, lleva 25 días desaparecido y crecen las dudas alrededor de su caso. ¿Podría contextualizar cuán extraordinario es el caso de Loan o, por el contrario, cuántos casos similares suceden en la Argentina por año?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El caso de Loan es uno de los más dramáticos que hemos vivido en nuestra ONG. Se caracteriza por una serie de inusuales demoras en medidas que podrían haberse tomado antes. Sin embargo, no es un caso único; tenemos muchos casos de chicos perdidos en los que se ha actuado de forma poco clara y poco efectiva.

Esto ha llevado a que muchos de estos chicos sigan desaparecidos por 20 o 30 años. Tenemos la esperanza de que esto no se repita, pero el tiempo juega en contra y las circunstancias cada vez más complejas nos desalientan y preocupan muchísimo.

Caso Loan: dos acusados rompieron el silencio, mientras crece la hipótesis de trata de personas

¿Qué cantidad de chicos hay en esta situación por año en la Argentina?

Yo hablo siempre de los chicos que recibimos en Missing Children Argentina, que no son todos los que se pierden en el país, ya que no todos son denunciados. Actualmente, mostramos más de 100 chicos en nuestra página. Algunos están desde hace muchos años; la foto más antigua es de 1995, de Marina Fernanda Aragunde, una niña de Buenos Aires que se perdió a los 3 años y sigue desaparecida.

También está Bruno Gentiletti que se perdió en 1997, cuando tenía 8 años, y ahora tiene 36. Conservamos en nuestra página la foto de aquellos chicos que buscamos siendo menores y que ahora son mayores de edad. Son 38 chicos cuyas familias nunca han tenido respuestas. En nuestra página principal, organizamos las fotos de los más recientes a los que llevan más tiempo desaparecidos, y lamentablemente, son muchos.

Caso Loan: los videos que muestran al matrimonio detenido en la noche siguiente a la desaparición

Parece que a medida que pase el tiempo se va acelerando la cantidad de chicos desaparecidos, más allá de que no son todos los casos denunciados. ¿Qué evaluación conjetural tiene usted de la cantidad de chicos desaparecidos que se producen por año en la Argentina? ¿En el total, entre los denunciados y los no denunciados, cuál es el número que usted tiene en mente?

Nosotros entendemos que cuando no logramos encontrar a los chicos, las posibilidades de qué es lo que haya pasado con ellos después de tanto tiempo es que han sido objeto de trata de personas, porque no pueden pasar 30 años y no tener ni un solo dato. Es mi sensación personal.

Nosotros llevamos 18 mil denuncias desde 1999 que funciona Missing Children, de las cuales el 95% se han resuelto, hemos sabido qué ha pasado con los chicos. Y ese otro porcentaje pertenece a las incógnitas: ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Se fue voluntariamente y no quiere volver?

Caso Loan: Laudelina pasó su primera noche en la cárcel, mientras su hija dijo que la sobornaron para cambiar de versión

Perdone, ese 2% de esos 18 mil que ustedes mencionan, serían 360 chicos, ahí tendríamos un número total de la cantidad de chicos que se van encontrando. O sea, si lo dividimos a lo largo de los años, daría 10 chicos por año. Esto lo menciono para tener una dimensión y marcar un punto de comparación.

Claro, claro. Por ahí nuestro punto débil son las estadísticas, ya que somos solo 18 voluntarios y trabajamos para todo el país. Y entonces eso hace que la parte de estadística, que entendemos que es algo que se debe hacer con mucha seriedad y con gente capacitada, no esté tan bien manejada.

La importancia de la difusión en la desaparición de niños

¿Por qué cree que de esos 10 chicos que desaparecen por año, algunos tienen esa resonancia y otros no? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que reunir?

La activación de la Alerta Sofía es crucial porque provoca una difusión mediática intensa cuando se considera que hay un alto riesgo de vida. Nosotros recibimos alrededor de cinco denuncias diarias, muchas de las cuales se resuelven relativamente pronto. En algunos casos, son chicos pequeños, y a menor edad mayor vulnerabilidad, especialmente en zonas difíciles y contextos hostiles, como el caso de Loan.

Protesta ante la residencia del gobernador de Corrientes por el caso Loan Peña.

Siempre pensamos que cualquier chico perdido, sea niño o adolescente, es vulnerable y debe ser encontrado de inmediato. Sin embargo, si activáramos esta alarma cada vez que se pierde un chico, perdería su efectividad porque recibimos cuatro o cinco alertas diarias. Por eso, solo se ha activado cinco veces el Alerta Sofía, con buenos resultados en tres ocasiones. No dio resultado en el caso de Guadalupe Lucero, pero esperamos que lo haga, ya que la presión mediática es fundamental.

Nosotros ofrecemos nuestros teléfonos: 0800-333-5500 y 11-4157-3101, porque la difusión ha generado llamados desde todo el país, e incluso desde Colombia y Paraguay. Entendemos que alguien puede tener información útil para encontrar a Loan y a otros chicos que estamos buscando. Gracias a la intensidad de la difusión, hemos recibido información que ha llevado a encontrar a chicos que estaban en nuestra página de los que habíamos perdido contacto con sus familiares.

Alejandro Gomel (AG): Más allá de las estadísticas que comentábamos, apelo a su experiencia. De todos los chicos que se encuentran, ¿en qué momento se llega a encontrarlos en general? ¿En las primeras horas, semanas, luego del primer mes?

En general, el tiempo en que son recuperados es breve. Por eso nosotros decimos que tenemos 95% de resultados positivos en cuanto a que sabemos qué fue lo que les pasó. En la mayoría de los casos, los chicos se van y vuelven espontáneamente. La mayoría de los casos que tenemos son adolescentes y mujeres, adolescentes no de 16 o 17 años, sino nenas de 12, 13 y 14 años que se van espontáneamente de su casa por decisión propia y en muchos casos vuelven por decisión propia.

Laudelina Peña, tía del menor desaparecido, fue trasladada al penal de Ezeiza, donde se encuentra aislada y en silencio.

A veces pasan meses en volver, pero no es la mayoría. La gran mayoría vuelve relativamente pronto, en el término de una semana, a veces al día siguiente, a veces el mismo día en que se fueron. Porque también la presión mediática hace que los chicos no quieran verse expuestos y muchas veces cuando se van por su cuenta y ven que hay toda una movida para encontrarlos, ellos mismos reaccionan. Eso también es parte importante de la difusión.

AG: ¿Es común que se pierdan chicos tan pequeños como Loan, que tiene 5 años?

Sí, es común que se pierdan chicos de 5 años, especialmente en casos de secuestros parentales. Esto ocurre cuando un papá o una mamá se lleva al niño sin el conocimiento del otro cónyuge, lo cual es un delito. En estos casos, se abre una causa por averiguación de paradero para encontrarlos. Muchos de los chicos en nuestra página están en esta situación. Es fácil que los padres puedan llevarse a los niños a través de fronteras ilegalmente, lo que complica su localización.

Trata de personas: una cruda realidad que persiste

Hemos encontrado chicos en países como México, Perú, Bolivia y Paraguay. A veces, estos secuestros parentales terminan en una restitución internacional cuando logramos averiguar que están fuera del país y los traemos de vuelta.

Un ejemplo son las hermanas Tomasella, que su mamá se llevó por varios países hasta llegar a Venezuela. A pesar de los esfuerzos del papá, nunca pudo recuperar a sus hijas, incluso viajando a Venezuela, ya que la mamá estaba casada con un hombre acusado de varios delitos y buscado por Interpol, quien nunca fue extraditado.

Estos casos permanecen en nuestra página porque creemos que, tarde o temprano, los padres podrán recuperar a sus hijos o, al menos, saber exactamente dónde están y con quién.

AO VFT