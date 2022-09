Quién es el payaso kirchnerista Tuerquita, enemigo del macrista Mago sin dientes

Desde las puertas de la casa de la vicepresidente, el móvil de Florencia Fossatti para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) charló con el particular personaje acerca de su enemistad con el mago macrista y afirmó: "Cristina me moviliza, porque es una persona humilde" y que "como persona no, pero vestido como payaso me abrieron las puertas".

Contamos tu relación con Alberto Fernández, con el peronismo y esto de que fuiste el único payaso que estuvo en la asunción del Presidente...

Sí, estuve cuando ganó, estuve en Chacarita. Además de trabajar de payaso, de lunes a viernes en Tucumán, vendo productos al por mayor para los kioskos, por ejemplo barbijos y cosas de limpieza De payaso trabajo hace 5 años, aunque hace 35 años que animo fiestas los fines de semana. Cristina me moviliza, porque es una persona humilde, por eso vengo, incluso los costos corren por mi cuenta.

Los ministros se alinearon con Cristina Kirchner por “la persecución judicial y mediática"

¿Cómo llegó a estar animando el evento de Alberto Fernández, acá en Buenos Aires?

En realidad vine a comprar y aproveché para quedarme, porque justo salió una oferta de un hotel. Y hasta el día de hoy no sé cómo hice para pasar, pero pasé.

Se ve que el disfraz funciona...

Como persona no, pero vestido como payaso me abrieron las puertas muy amablemente. También estuve en la tribuna de Marcelo Tinelli, en donde tuve una discusión con el Mago sin dientes porque él era macrista y yo soy del oficialismo.

AO PAR