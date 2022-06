Quintin: "Hoy hay algo sobre la libertad que está en juego"

La Corte Suprema estadounidense anuló el histórico fallo Roe v. Wade, que permitía a nivel federal el derecho de la mujer al aborto. Al respecto, el escritor Eduardo 'Quintin' Antin dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 o Net TV) sobre el caso y expresó: "Hoy hay algo sobre la libertad que está en juego", subrayó.

¿Hasta qué punto la sociedad, no solo el Estado, son dueños del cuerpo individual?

Hay algo sobre la libertad aquí que está en juego y, usando una idea de Foucault, siempre se hace una excepción que justifica lo que en otras circunstancias no se justifica, como lo es apoderarse del cuerpo. Entonces hay que apelar a la medicina, o a la religión o a la relación sexual a fin de justificarse.

Ya que en la nota no llegaste a escribir sobre la discusión del aborto en Estados Unidos, ¿qué reflexión te merece?

Justamente, las opiniones políticas y la locura de que la gente no pueda tener relaciones afectivas en el trabajo u otros lugares está limitado desde la izquierda, y todo parece un acto de violación. Y la derecha, por su parte, responde con sanciones como la prohibición incluso desde el momento de la concepción, o sea que ni siquiera se puede tomar la píldora del otro día es válida.

Los cuerpos son una batalla que hacen una guerra civil al final. Yo creo que no existe diálogo alguno, sino una guerra civil implícita. Creo que hemos llegado a un momento de radicalización de ciertas opiniones donde el espacio público no es un foro donde se debaten distintas opiniones, sino un lugar del que hay que apropiarse para expulsar al adversario. A veces pasa de que dos personas tienen pensamientos opuestos, y hay quien cree que existe vida desde la mera concepción y quien dice que se puede abortar hasta un minuto antes de parir.

La Corte Suprema de Estados Unidos sentenció que el aborto no es un derecho constitucional

Vos ponías el ejemplo de que si la legislación vigente de Francia hubiese existido hace 20 años, la mujer de Macron iría presa por haber tenido relación con un alumno con una diferencia de edad que en ese momento estaba permitida y ahora está limitada

Exacto. Sería corrupción de menores, y de hecho hubo muchos casos de esos. Y también esa mirada de presión que puede diferir de un individuo a otro y que todo entra dentro de una generalidad excepcionalista. Esto, en el caso de la pandemia, hay mucho para hablar, porque la medicina en general trata de darle a cada paciente lo que corresponde, según sus características. Uno compra un remedio y viene siempre con contraindicaciones. Y, sin embargo, aquí todos los cuerpos merecían el mismo tratamiento, porque había algo tan grave, tan importante y catastrófico, que se podía hacer cualquier cosa con cualquier persona desde el punto de vista medicinal.

Guillermo Piro (GP): Recién decías que dos personas tienen un pensamiento totalmente opuesto y contrario como alguien, que cree que existe vida desde la mera concepción hasta alguien que puede abortar hasta un minuto antes de parir, no existiría diálogo posible. ¿Vos lo tomás como algo extraño?

Me parece que tenés razón hasta en un punto. Esto no está reducido a un caso, y lo que viene es la guerra. Uno empieza, en puntos donde no puede discutir con el otro, y la palabra público deja de tener valor. No me parece que esto sea un progreso, el que no se pueda hablar con los demás.

